Miguel Pichetto habló sobre una posible candidatura de Macri, su rol en la interna de Juntos por el Cambio y qué le dijo en privado

El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, se refirió esta noche a la interna que se debate en Juntos por el Cambio y opinó sobre el rol del expresidente Mauricio Macri, quien todavía no define si competirá por la presidencia. “Es el dirigente más nítido, lo que el elija va a ser trascendente para la coalición opositora”, sostuvo el excandidato a vicepresidente.

En diálogo con José Del Rio por LN+. contó también qué le dijo en privado. “Él está evaluando, es una decisión de vida que tiene mucha profundidad lo que vaya a decidir. En lo personal le manifesté que el país lo necesita”, reconoció.

Según planteó, en la próxima etapa el liderazgo debe “ser claro”, al referirse sin mencionar a la relación entre el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner. “Es necesario clarificar el tema del liderazgo político y la autoridad. No podemos volver a cometer el error de que la autoridad esté en la Casa Rosada y el liderazgo esté afuera, no existe en la etapa que viene el ‘presidente tutor’ que no hay ir a consultar. La experiencia de lo que hemos vivido demostró el fracaso de esa construcción política”, analizó.

