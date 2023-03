Javier Milei respondió a los dichos del Chino Navarro: “Que tenga cuidado porque quizás los dejo terceros”

escuchar

El diputado y precandidato a presidente Javier Milei participó esta noche de La Cornisa, el programa conducido por Luis Majul en LN+, y fue consultado sobre los recientes dichos del líder del Movimiento Evita y funcionario de Alberto Fernández, Fernando “Chino” Navarro, quien sostuvo este domingo que el oficialismo está “rogando” que el liberal saque “muchos votos”.

“Que tenga cuidado porque quizás los dejo terceros y entro yo en el ballotage, ¿Sabés qué lindo sería?”, dijo Milei en diálogo con Majul.

Navarro hizo una particular autocrítica este domingo, tras haber participado del lanzamiento de “La Patria de los Comunes”, un instrumento electoral para competir en las elecciones de octubre. “Estamos rogando que [Javier] Milei saque muchos votos, eso habla del volumen que hemos perdido”, dijo en declaraciones a Futurock.

También, le preguntaron a Milei por la amenaza que recibió de parte de Luis D’Elía, pero se mostró indiferente. “Es un marginal y un delirante. Lo escucho y me causa gracia. No tengo tiempo para perder tiempo en estupideces (sic)”, expresó.

“¿Ese habla de casta? Ese habla de casta, a vos te paga el grupo buitre BlackRock, ¿eh?, un usurero de la Argentina para el que laburás vos, ¡forro!”, había dicho el dirigente social en su programa Siete Punto Cero, por Radio Rebelde 740. Y agregó: “Ojalá te cruce cara a cara alguna vez, pedazo de sorete”.

Sobre la posibilidad de entrar en una hiperinflación

El economista dijo una vez más que los indicadores de la Argentina son similares a lo de la previa al 2001. Y aseguró: “Algunos son peores”.

“El país tiene todos los condimentos para entrar en una hiper. Las inflaciones modernas no son de las magnitudes de años atrás. El desequilibrio que tenemos es del doble de lo que teníamos en el Rodrigazo”, planteó. Y agregó: “Cuando mirás los pasivos remunerados del Banco Central respecto a la base monetario, ese indicador hoy está en los mismos niveles que en 1989, en la previa de la hiper”.

Los proyectos de Avanza Libertad

El precandidato a presidente enumeró una cierre de medidas que tomaría en caso de llegar a la Casa Rosada. Entre otras, aparece una reforma financiera que elimine el Banco Central, una apertura de la economía, el cierre del Ministerio de la Mujer y el fin de la obra pública, una posible dolarización y la posibilidad de que los individuos puedan estar armados.

Sobre esta última, Milei sostuvo que se debería evaluar en una reforma integral: “Estamos pensando en una nueva doctrina de seguridad. La Argentina está contaminada con ideas postmarxistas y se suele poner a la víctima en el lugar del victimario. El máximo exponente de esa visión ha sido Zaffaroni”.

“Si me tengo que poner del lado de los delincuentes o del lado de los honestos, yo estoy del lado de los honestos, no tengo dudas. Yo no tengo disonancia cognitiva, cuando haces cosas que favorecen a los delincuentes estás favoreciendo a los delincuentes”, dijo. Y opinó: “Hay toda una relajación en el sistema penal que hacen que sean de muy difícil cumplimiento, todo parte de la podredumbre. Uno se siente atosigado por el problema coyuntural, pero este es un problema de hace cien años”.

¿Qué le sobra y qué le falta?

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

Durante un segmento especial en el que Milei tuvo que opinar sobre otros referentes políticos, el liberal opinó sobre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y lo criticó con dureza. “Le sobra cobardía, tibieza. Es un tipo sin valor”, dijo. Y continuó: “No puede hacer frente a los piquetes, quiere combatir la inseguridad y es un inseguro, no lo puede hacer. Y le falta inteligencia”.

En cuanto al presidente Alberto Fernández lo calificó como “un arrastrado”. Y arremetió: “Le falta tener los hilos más transparentes para que no se note tanto que es un títere”. En la misma línea, opinó sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner y dijo que “le falta entender de economía”.

Por último, sobre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el liberal se refirió a la buena relación que mantiene con la exministra de seguridad y destacó que “es una persona que va de frente”. También, habló de una posible alianza tanto con ella como con el expresidente Mauricio Macri, aunque aclaró: “Sería fuera de Juntos por el Cambio”.

