Pablo Rossi sorprendió a todos e imitó a Alberto Fernández para analizar sus contradicciones

El resultado de las PASO golpeó de lleno al Gobierno y todavía siguen las consecuencias de la elección. Con una dura carta de Cristina Kirchner, la renuncia de más de diez ministros a disposición de Alberto Fernández y un quiebre en el Frente de Todos, Pablo Rossi decidió recordar algunas declaraciones del jefe de Estado para su editorial en LN+, que vinieron con imitación incluida.

“Quitaron el valor de la palabra. Fíjense la construcción de la farsa, el pacto de psicópatas. Cuando alguien alude a algo con tanta firmeza...”, comenzó a exponer Rossi. Dedo levantado -al igual que Fernández durante la campaña- y casi a los gritos, el periodista recordó una frase que el propio Presidente entonaba en campaña allá por 2019. “¡Nunca más me voy a pelear con Cristina [Kirchner]! ¡No la voy a traicionar a Cristina!”. “¿Qué estaba diciendo? Lo voy a hacer. O lo hago yo, o me lo hacen ellos”, agregó el periodista.

Y luego continuó: “Ese pacto fáustico, el pacto con el demonio, con el diablo. Un pacto donde se entrega la vida, a matar o morir. El pacto político de Alberto y Cristina fue un pacto fáustico que envolvió a todo el país, engañó a los que los votaron”. Tras su análisis, en pantalla se pudo ver aquel clip del acto de campaña en la ciudad de Rosario el 7 de agosto de 2019.

La imitación de Pablo Rossi a Alberto Fernández

“Hoy estamos encarando lo que estamos encarando con Cristina. No hubiera sido posible si Cristina no hubiera tenido la grandeza, la generosidad, la visión que tiene una dirigente como Cristina para entender que hay momentos en la política que se necesitan otras cosas. Están todos muy preocupados por saber cómo me voy a llevar con Cristina ¡Nunca más me voy a pelear con Cristina porque vamos a hacer la Argentina que todos ustedes merecen”, gritaba Alberto Fernández en aquel entonces.

De vuelta en el estudio de LN+, la cámara se posó frente a Pablo Rossi. Con una breve pausa, levantó su dedo índice al igual que el Presiente en esa época y repitió con tono burlesco las mismas palabras que el político, en ese entonces candidato: “¡Nunca más me voy a pelear con Cristina porque vamos a hacer la Argentina que todos merecen!”. “Psicopatía pura”, catalogó el periodista aquellos dichos.

“Eso fue en Rosario frente a todos los gobernadores a los que hoy está buscando Alberto Fernández y no encuentra a ninguno porque huyen de él”, cerró Rossi.