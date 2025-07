Patricia Bullrich ratificó el derecho de admisión para Toviggino en los partidos con doble hinchada: “No debe ingresar”

Luego del intercambio de acusaciones entre Pablo Toviggino y funcionarios del gobierno nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó que se le debería aplicar derecho de admisión en partidos con público visitante a la mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “No debe ingresar porque no es el ejemplo”, apuntó.

“Hay que aplicarle el derecho de admisión a Toviggino en los partidos con doble hinchada. Si a un comentario de un ciudadano que pide prudencia él dice que le desea la muerte, no puede ingresar. No es el ejemplo que debe dar la AFA”, expresó Bullrich en LN+. Además, justificó que el secretario ejecutivo de la asociación utilizó un “lenguaje mafioso” contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien había cuestionado la vuelta del público visitante.

En tanto, continuó: “Francos opinó educadamente y dijo que las cosas se tenían que tomar de a poco. Toviggino le contestó como mafioso diciendo que le deseaba lo peor para su vida. Me parece que una persona que está obligada a llevar convivencia a los estadios para que vuelvan los visitantes no puede tener un lenguaje violento. Nosotros tenemos una herramienta administrativa muy administrativa, que es que los que siembran violencia no entren".

Después de la prueba que se hizo en la última fecha del campeonato argentino para la vuelta de los visitantes, Bullrich dijo que en el partido entre Lanús y Rosario Central funcionó el simulacro, pero aseguró que en otros casos “hubo violencia”, como en el partido entre Instituto y River. “Son temas que hay que tomarlos con prudencia y firmeza”, declaró.

“Esto no está decidido, es una prueba piloto. Se va a decidir en agosto. Hacerlo con un solo gobernador, como pasó con Rosario Central, tiene un tinte electoral, pero eso no está en evaluación. Lo que preocupa es el nivel de la dirigencia de la AFA, que tendría que garantizar que sea algo medido y con firmeza frente a los que generan violencia. Cuidemos que no haya muertos en el fútbol”, siguió.

Acto seguido, la ministra señaló que las expresiones de Toviggino “van en contra del lugar en el que está” y advirtió que la AFA “habla de neutralidad pero hace política”. “Es una costumbre argentina apropiarse de las instituciones y politizarlas al máximo para hacerlas casi privadas en las que cruzan al que tiene una opinión distinta”, sostuvo y agregó: “Hemos pasado de 4000 personas con derecho de admisión a 16 mil por hechos de violencia. Pasó en el Mundial de Clubes, donde los que estaban en la lista no pudieron entrar. No lo hacemos junto con dirigentes de clubes o la AFA porque muchos creen que tener a las barrabravas controladas está bien, pero para nosotros no tendrían que existir".

El cruce completo entre el Gobierno y la AFA

Después de que Francos señalara que Tapia y Toviggino tienen un “rol político” en la vuelta de los visitantes, el secretario general le salió al cruce y respondió: “Te equivocas, hombrecito de dientes amarillos. Si eso pasara, te aseguro que el Justicialismo tendría una discusión menos en sus listas de candidatos. Nosotros solo administramos fútbol hace ocho años, el cual, en ese breve lapso, consiguió algunos logros, como una Finalissima, dos Copa América y una copa del mundo. Además hablás de algo que desconocés y que supera cualquier razonamiento particular o gubernamental. Te deseo un muy feliz y triste final pronto. Ocupate de los gobernadores, que me parece que te borraron de su agenda, y dejá que del del fútbol argentino nos ocupemos nosotros".

Al Tesorero de la AFA que se cree con derecho a desearle la muerte al Jefe de Gabinete: retráctese o enfrentará las consecuencias.



Si queremos volver a tener público visitante en las canchas, necesitamos una AFA que dé el ejemplo, no dirigentes que se comporten como barras… pic.twitter.com/2VHunDHeSX — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 22, 2025

Así, el jefe de Gabinete contestó a modo de ironía por los comentarios de los “dientes amarillos” y le advirtió a Toviggino que se fije que no tenga “los dedos verdes”, a la vez que sumó: “Me resultaba un personaje desconocido hasta que busqué quién era. Es el tesorero de la AFA y dicen que es experto en trolls”. A su vez, lo acusó de atribuirse logros de la selección argentina: “¿Cuántos goles hizo en el mundial de Qatar? Porque la Copa del Mundo la ganaron Lionel Messi, Ángel Di María y Rodrigo De Paul y todos los jugadores que intervinieron en ese equipo sensacional y extraordinario que dirigió Lionel Scaloni y que ganó al final con Francia. No sé que hizo él para adjudicarse eso como un triunfo propio”.

A la Sra. Patricia Bullrich⁰Ministra de Seguridad de la Nación.



Sra. Ministra:

He recibido su carta documento, en la cual pretende usted señalarme los límites de la expresión y más insólito aún, darme lecciones sobre lo que constituye o no constituye violencia.

Me permito… https://t.co/yyUe87CS4t — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) July 22, 2025

La discusión escaló a tal punto que intervino Bullrich y le envió una carta documento a Toviggino exigiendo que se retracte de sus declaraciones o le impulsaría el derecho de admisión. Sin embargo, el funcionario de la AFA redobló la apuesta: “Debo decir que resulta una ironía que usted, de todos los funcionarios disponibles, se arrogue la potestad de definir lo que es violencia. Y más aún, que lo haga sin sonrojarse, siendo parte de un gobierno cuyo presidente afirmó públicamente — y sin desmentida suya, por cierto — que fue terrorista y puso bombas en jardines de infantes. Si eso no constituye violencia, quizás deba actualizar sus definiciones o bien conversar seriamente con su jefe".