Toviggino le respondió a Bullrich con un descargo irónico y muchas críticas: “Censura disfrazada de institucionalidad”

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, recogió el guante y contestó al pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien lo había instado a retractarse por las críticas que esbozó sobre el jefe de Gabinete Guillermo Francos, bajo amenaza de impedirle el ingreso a los estadios.

A través de un posteo de X, Toviggino afirmó haber recibido la carta documento enviada por la funcionaria y dijo en consecuencia: “Me permito rechazar en todos sus términos la totalidad de su comunicación absurda y autoritaria. A este ritmo pronto vamos a necesitar protección de la censura disfrazada de institucionalidad”.

Recordó cuando el entonces candidato a presidente Javier Milei calificaba a Bullrich de ser una “terrorista” y “poner bombas en jardines de infantes”. Y concluyó: Me reservo todos los derechos constitucionales y legales que me amparan para continuar diciendo lo que pienso, cuando quiera, como quiera y donde quiera. Le guste o no, Sra Ministra, eso es la libertad. Esa misma que ustedes invocan para privatizar todo“.

A la Sra. Patricia Bullrich⁰Ministra de Seguridad de la Nación.



Sra. Ministra:

He recibido su carta documento, en la cual pretende usted señalarme los límites de la expresión y más insólito aún, darme lecciones sobre lo que constituye o no constituye violencia.

Me permito… https://t.co/yyUe87CS4t — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) July 22, 2025

“He recibido su carta documento, en la cual pretende usted señalarme los límites de la expresión y más insólito aún, darme lecciones sobre lo que constituye violencia. Me permito rechazar en todos sus términos la totalidad de su comunicación, por improcedente, absurda y autoritaria”, planteó Toviggino al inicio de su descargo.

“Por empezar, le informo — aunque estimo que lo sabe, pero ha decidido ignorarlo — que la Constitución Nacional me garantiza el derecho a expresarme libremente. Eso incluye, por cierto, el derecho a desear, pensar y opinar como me plazca, incluso cuando a usted no le guste. Desear un país libre de políticos como Ud y Dientes Amarillos [Guillermo Francos], en mi opinión es de persona de bien, que quiere a su patria y pretende lo mejor", aseveró.

Y chicaneó: “Respecto al contenido de su misiva, debo decir que resulta una ironía que usted, de todos los funcionarios disponibles, se arrogue la potestad de definir lo que es violencia. Y más aún, que lo haga sin sonrojarse, siendo parte de un gobierno cuyo Presidente, Javier Milei, afirmó públicamente — y sin desmentida suya, por cierto — que Usted fue terrorista y puso bombas en jardines de infantes. Si eso no constituye violencia, quizás deba actualizar sus definiciones o bien conversar seriamente con su Jefe“.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, junto al tesorero de AFA, Pablo Toviggino @tapiachiqui

“Por otro lado, celebro que la preocupación del Ministerio de Seguridad se oriente a controlar opiniones en lugar de, por ejemplo, el crecimiento de la violencia real que se vive en el país. A este ritmo, pronto vamos a necesitar protección, no de los delincuentes, sino de la censura disfrazada de institucionalidad”, advirtió Toviggino.

Y concluyó: “Me reservo todos los derechos constitucionales y legales que me amparan para continuar diciendo lo que pienso, cuando quiera, como quiera y donde quiera. Le guste o no, Sra Ministra, eso es la libertad. Esa misma que ustedes invocan para privatizar todo. La saludo con la distancia ideológica y moral que se ganó“.

La amenaza de Bullrich a Toviggino

Horas antes, la titular de la cartera de Seguridad había escrito en la red social X: “Al Tesorero de la AFA que se cree con derecho a desearle la muerte al Jefe de Gabinete: retráctese o enfrentará las consecuencias. Si queremos volver a tener público visitante en las canchas, necesitamos una AFA que dé el ejemplo”.

“Considero que el contenido del mensaje exhibe un tono abiertamente mafioso, amenazante e intimidatorio. Asimismo, no sólo presenta una forma de agresión personal mediante expresiones agraviantes, sino que augura el deseo de muerto del otro, en este caso el jefe de Gabinete”, opinó la funcionaria.

Lo acusó entonces de “violencia ejercida contra un ciudadano” y detalló: “Resulta especialmente si se considera que el emisor es el Tesorero de la AFA, una entidad de innegable relevancia institucional y cuya conducción desarrolla funciones acordes a principios mínimos de respeto, neutralidad institucional y responsabilidad discursiva de conformidad al Código de Ética aprobado por la entidad”.

Al Tesorero de la AFA que se cree con derecho a desearle la muerte al Jefe de Gabinete: retráctese o enfrentará las consecuencias.



Si queremos volver a tener público visitante en las canchas, necesitamos una AFA que dé el ejemplo, no dirigentes que se comporten como barras… pic.twitter.com/2VHunDHeSX — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 22, 2025

Tras ello, la ministra se refirió a la vuelta del público visitante, donde sostuvo que necesita de “dirigentes responsables que no inflamen de violencia el ambiente”.

“La vuelta del público visitante es la vuelta a la normalidad y a la convivencia. Tarea difícil si desde la AFA vomitan violencia. Por todo lo expuesto, exijo se retracte públicamente de lo expresado en todos sus términos. En caso de no hacerlo, procederemos a tomar medidas de admisión a los lugares correspondientes”, amenazó, y concluyó: “No hay vuelta del fútbol visitante con dirigentes que actúan como barras bravas”.

Qué había dicho el tesorero de la AFA sobre Francos

Luego de que el jefe de Gabinete cuestionara la vuelta del público visitante a la liga profesional, al afirmar que tenía un “uso político”, la mano derecha del presidente de la AFA no demoró en hacerse escuchar.

Como ocurrió con Bullrich, compartió un extenso descargó con descalificaciones y exabruptos y lo llamó “hombrecito de dientes amarillos”. Negó públicamente cualquier intencionalidad política detrás de la medida y defendió la gestión en la AFA, que tuvo “logros como una Finalíssima, dos Copas América y una Copa del Mundo”.

Pero el comentario que más fuerte resonó fue uno dedicado en particular a Francos: “Te deseo un muy feliz y triste final”. La insinuación no quedó sin responder. El lunes, en diálogo con Carlos Pagni, el jefe de Gabinete dijo: “Este personaje dijo que yo tenía dientes amarillos. Me fijaría si él no tiene dedos verdes”.