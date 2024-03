Escuchar

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue entrevistada por Luis Majul en La Cornisa por LN+ y se refirió a la denuncia presentada en la Justicia por Juan Grabois y arremetió contra los movimientos sociales ligados a Unión por la Patria. “ Es abominable que hagan negocios con los alimentos ”, consideró la funcionaria.

Consultada en su primera entrevista desde su llegada a la Cartera que aglomera Educación y Desarrollo Social, Pettovello desestimó la denuncia penal del titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en la que la acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público “por no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la Republica Argentina”.

La funcionaria nacional decidió no contestarle directamente al exprecandidato a presidente, pero apuntó contra la poca transparencia que detectó en los suministros de alimentos a las organizaciones y comedores sociales. “No le voy a responder a Grabois. Les importa mucho el modo en el que se distribuye la política alimentaria y nosotros planificamos que sea de otra manera, que evidentemente a los organizadores de las organizaciones sociales no les conviene”.

“Queremos transparencia”, insistió y por eso enfatizó la importancia de los acuerdos con organizaciones internacionales, como Caritas, con los que el Ministerio pactó en los últimos meses: “A través de organismos internacionales que auditan el dinero que les damos para las organizaciones conseguimos esa transparencia”.

En tanto, apuntó: “Aprovechar la vulnerabilidad de la gente para hacer negocios es abominable. Hay gente de la que no voy a hablar, cada quien sabe lo que hace. Pero estamos auditando todo lo que corresponde al Ministerio y lo que fuimos encontrando hicimos las denuncias pertinentes”, adelantó.

Según consta en la denuncia de Grabois, la ministra está “violando normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema”. La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal Nº7, del magistrado Sebastián Casanello, y Grabois tiene el patrocinio del abogado Nicolás Rechanik.

Irregularidades en la compra de remedios oncológicos

Por otro lado, Pettovello fue consultada respecto a la decisión de transferir la Dirección Nacional de Asistencia Directa Compensatoria del ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Capital Humano a la órbita del Ministerio de Salud tras confirmar la detección de importantes irregularidades en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), la oficina encargada de proveer medicamentos, prótesis y otros insumos médicos a personas sin cobertura y en situación de alta vulnerabilidad social.

“El circuito es que si por ejemplo la provincia de Buenos Aires no consigue uno de estos remedios, la búsqueda pasa a Nación y sino al organismo específico [Dadse], pero las compras se hacían de manera irregular, con procesos que no están contemplados lícitamente, entre tres, cuatro o cinco laboratorios donde hacían las licitaciones por mail. Así no se puede controlar si hay alguien que se está quedando con las cosas que no le corresponde”, detalló la ministra.

Como contó LA NACION, a partir de una investigación interna referida a cómo la Dadse seleccionaba a los proveedores y compraba, el equipo de la Subsecretaría Legal de la dependencia que dirige Sandra Pettovello determinó que 2300 pedidos de pacientes estaban sin respuesta desde la gestión anterior. Según se supo, las compras se hacían a través de una cadena de correos electrónicos sin validar cuentas de Gmail o Hotmail.

Cruce en la puerta del Ministerio de Capital Humano

Asimismo, se refirió a la manifestación en la puerta de Capital Humano, y el intenso momento que vivió ante los reclamos de las personas que se acercaron hasta allí a inicios de febrero. “En todos los meses que fuimos trabajando cuando me preguntaban qué iba a hacer cuando me encontrara con los piqueteros, que era algo cotidiano, yo siempre dije que iba a hablar con ellos”, sostuvo.

Recordó que aquel día, había invitado al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei [secretaria general de la Presidencia] para conocer el edificio del Ministerio ubicado en avenida 9 de Julio al 1925, pero que ante la protesta, debió cancelar la visita. “Cuando llegaba pensé en bajarme y preguntar. Me impresionó que cuando les hablé buscaban a los referentes. No pasaron porque estaban esperando a los referentes. No sabían qué hacer”, explicó y aseguró que tenían “viciada la voluntad”.

Sandra Pettovello, en LN+

La funcionaria dijo que entiende que mucha de la gente que va a esas protestas no es por motu proprio sino por un “favor” que le debe a un puntero o incluso porque son “apretadas”. “No podían decidir por sí mismos. No porque no pudieran por un impedimento personal, no creo en eso”, indicó. “No lo digo yo que son apretados, lo dice la línea donde llaman y pueden decirlo. Esto se probó”, aseguró.

Sin embargo, remarcó que en el último tiempo hubo un cambio. “La gente entendió que no tiene que estar esclava de nadie”, plasmó y siguió: “Hubo mucha desinformación, pero [el dinero que se da en los planes sociales] es dinero de los contribuyentes, no de los que organizan”.

En esa línea, Pettovello consideró que las personas que cobran los planes, en ocasiones, “piensan que le deben algo a ellos”, dijo refiriéndose a los referentes de las organizaciones sociales. “Mas allá de la extorsión hay un sentimiento de que se les debe algo. Esto pasaba con los punteros. Por ejemplo, cuando una persona tiene una desgracia como puede ser perder a alguien cercano y ven al puntero que les entrega un cajón para su ser querido o un remedio para sus hijos, sienten ese sentimiento de que se lo tiene que devolver. Hay extorsión o una devolución de la cual se aprovechan. Es peor aún”.

Paro docente y paritarias

Más tarde, Luis Majul le preguntó a Pettovello respecto del conflicto docente en torno a las paritarias y el salario, que pone en jaque la continuidad escolar en diferentes puntos del país.

La ministra relató que no es responsabilidad de la Nación pautar una paritaria docente sino de las provincias y que así lo dictamina la Constitución. “Esto tiene que ver con las supuestas paritarias docentes. En realidad la paritaria docente no existe. La ley de financiamiento educativo lo que hace es pedir que el secretario o ministro de Educación convoque a distintas partes que discuten el salario mínimo docente. Están los gremios y los ministros de Educación de las provincias. Entre ellos discuten cuál sería el mínimo. Tiene una reunión luego otra y sino el Consejo Federal, conformado por los ministros de las provincias decide”.

“La Nación nos árbitro en eso, porque la Educación pertenece a las provincias. Es importante marcar eso. No es la Nación la que decide el salario inicial. Lo dice la Constitución que es potestad de las provincias”, insistió.

A su vez, remarcó que existe un deterioro palpable. “La educación es demasiado importante, sobre todo con chicos que en tercer grado no saben leer o escribir. Está en crisis, pero entiendo que también los docentes están peleando por un salario mejor como todos. Pero todos tenemos que hacer un sacrificio”.