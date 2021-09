“Show dantesco de miedo”: el duro comentario de Jony Viale sobre la catarata de medidas

A poco más de dos semanas de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el impacto del resultado adverso resuena en la Casa Rosada, Olivos, en el Instituto Patria y en las 17 provincias donde el peronismo unido perdió. En el comienzo de +Realidad (LN+), Jonatan Viale analizó cómo siente y piensa Cristina Kirchner, amenazada por la pérdida del quórum en el Senado si el mismo escenario se repite en las generales del 14 de noviembre.

“Lo que estamos viendo por estas horas es un show dantesco de miedo. Ellos tienen miedo y es entendible. Apenas pasaron 18 días de la brutal derrota de las PASO. Están asustados, todavía no lo pueden digerir. Entonces lo que estamos viendo es a un Gobierno desorientado, desconcertado, mareado, aturdido, pero sobre todo lleno de miedo porque percibe que el boleto está picado”, opinó Viale en el comienzo de su programa.

Una de las medidas que tomó el Gobierno tras la derrota estrepitosa en las urnas fue los cambios de Gabinete. Sobre este punto, Viale remarcó que el regreso de Aníbal Fernández, nada más y nada menos que al Ministerio de Seguridad, “no hace más que intentar ocultar el temor” a que el escenario electoral del 12 de septiembre se repita o, peor aún, se intensifique. “¿Qué hace el vocero (sic) Aníbal? Trata de ocultar ese temor. Aníbal es eso: el macho, el semental, el varonil, el bravucón, el patovica, el barrabrava. Es un personaje, una caricatura, un dibujo animado. No es real, no hay que distraerse. Ya les conocemos los trucos. Aníbal es la coraza que pusieron para ocultar, para tapar, para que no se vea el pánico que tienen”, opinó.

Sobre la posible repetición del más reciente escenario electoral, Viale remarcó que la vicepresidenta será la persona más afectada. “¿A qué le tienen miedo? A quedarse sin cargos, a quedarse sin poder, a la cárcel. ¿Qué pasa si se repiten los resultados de las PASO el 14 de noviembre? Cristina pierde el control del Senado, pierde el quórum (propio). ¿Cómo se designan los jueces en Argentina? Los elige el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado. ¿Qué pasa si Cristina pierde el control del Senado? Pierde el control de la Justicia ¿Qué pasa si Cristina pierde el control de la Justicia? Deja vú. Vuelven las indagatorias, los procesamientos, los allanamientos. Por eso, el día de la carta dijimos que era la de una mujer aterrada”, recordó.

En este contexto, Viale enumeró tres de las causas judiciales que más le preocupan a la vicepresidenta e hizo hincapié en una en particular al citar la declaración de un funcionario de su riñón. “¿Cuál es la causa que más le preocupa históricamente a Cristina? La denuncia de Nisman por traición a la patria. Pero no es solo la causa del Memorándum con Irán. Ella siempre le temió también a la causa de los cuadernos de la corrupción. ¿Por qué? Porque gente muy cercana al matrimonio Kirchner confesó todo. ¿Qué declaró Claudio Uberti, extitular del OCCOVI (Órgano de Control de Concesiones Viales), como arrepentido? Dijo: ‘Yo le llevaba a Néstor Kirchner los bolsos con el dinero que recaudaba en las concesionarias viales. Las entregas se hacían en el despacho presidencial de la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. La ex presidenta Cristina Kirchner estuvo presente varias veces en las que dejé los bolsos. Yo tenía que retirar 150.000 dólares por mes de cada una de las concesionarias. Un día Néstor Kirchner se puso de mal humor porque una de las empresas había entregado la coima en pesos y no en dólares. Kirchner le empezó a pegar patadas al bolso’”, recordó.

Tras haber compartido la foto de Cristina Kirchner con la cabeza baja mientras Alberto Fernández tomaba la palabra en la noche del domingo 12 de septiembre, Viale remarcó que el Gobierno ahora busca relativizar esa imagen, pero que es plenamente consciente de lo que se avecina. “Buscan taparlo pero es imposible. Están aterrados porque se dan cuenta de que la sociedad los va a castigar de nuevo. ¿Cómo se dan cuenta? Muy simple: mando una heladera, no sirve; mando un bolsón, no sirve; mando una jubilación anticipada, no sirve; mando un IFE, no sirve. Las encuestas siguen dando mal porque el enojo es estructural. ¿Cuál es el enojo? Vos me encerraste, vos me empobreciste, vos me maltrataste, vos me enloqueciste mientras estabas de fiesta. Esta fue la gota que rebalsó el vaso y que resulta imperdonable para la sociedad argentina. A ver si lo entienden: no fue solo la provincia de Buenos Aires. El peronismo unido perdió en 17 provincias. Lo que entró en crisis es un sistema de poder”, opinó.

Sobre el final de su columna de opinión, Viale enumeró algunos de los distritos donde el electorado le dio la espalda al peronismo y nombró a los históricos que ven peligrar su hegemonía de décadas. “No es solo Cristina, los feudos también tiemblan. El peronismo tucumano que gobernó 34 de los últimos 38 años está en jaque. El kirchnerismo santacruceño que gobierna hace 38 años está en jaque. El peronismo de La Pampa que gobierna hace 38 años consecutivos está en jaque. El PJ puntano con la familia Rodríguez Sáa que gobierna hace 38 años está en jaque. El peronismo salteño que gobierna hace 26 años está aterrado. El PJ chaqueño que gobierna hace 14 años con la familia Capitanich está muy nervioso. El peronismo formoseño de [Gildo] Insfrán que gobierna desde 1991, o sea hace 30 años, está realmente asustado. Hay un sistema de poder feudal a punto de quebrarse en Argentina. Y eso no se arregla ni con una heladera; ni con un IFE. Como se dieron cuenta, se encomiendan a Dios”, concluyó en alusión a la frase de Manzur que pedía una manito al cielo.