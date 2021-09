“Ojalá que Dios nos ayude y nos dé una manito porque esta vuelta nos hace falta”, el pedido de Juan Manzur en un acto oficial

Católico confeso, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, invocó hoy a Dios, durante el anuncio oficial de una ampliación en las jubilaciones, y le pidió su colaboración para una continuidad del Frente de Todos (FdT) en el poder. “Ojalá que Dios nos ayude y nos dé una manito porque esta vuelta nos hace falta para seguir saldando todas las deudas que la Argentina tiene”, imploró el coordinador de los ministros.

La frase fue la respuesta a un encuentro anterior que tuvo con una de las mujeres que llegó a la Casa Rosada para recibir su jubilación por reconocimiento de aportes de tareas de cuidado. “Una señora me miraba y me decía ‘que Dios lo ayude’, y yo no le dije nada”, contó Manzur, que prefirió responderle en público.

Su incorporación en el Ejecutivo nacional inquietó a las organizaciones feministas con representación en las filas gubernamentales debido a su postura en contra de la ley del aborto, basada en su compromiso religioso. Incluso, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta -que ya compartió una reunión con Manzur-, lo denunció en 2019 por haberle puesto trabas a una interrupción del embarazo de una niña de 11 años en su provincia.

El nuevo funcionario que tiene uso de licencia en la gobernación de Tucumán cultiva un elevado perfil de gestión y es la cara visible de la administración del FdT tras el mal desempeño en las urnas durante las PASO legislativas, que se celebraron el 12 de este mes.

En la conferencia de prensa que compartió hoy con la titular de la Ansés, Fernanda Raverta, Manzur pidió un aplauso para el presidente Alberto Fernández, que ya no ostenta tantas apariciones públicas como antes de la contienda electoral. “A él le damos el aplauso porque en los momentos más difíciles mantuvo el timón del barco firme con una direccionalidad clara”, sostuvo el jefe de Gabinete, con una mención indirecta al vendaval interno que sufrió la coalición oficialista entre los funcionarios del ala kirchnerista y aquellos que responden al primer mandatario.