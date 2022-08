Jony Viale: “Una imagen que me duele en el alma”

Sinceramente, duele en el alma ver una silla vacía. Me preocupa como periodista que no haya reacción ante la censura.

Anoche un canal de televisión hizo una demostración de poder impactante. ¿Cuál fue el mensaje de la silla vacía? “el que le pega a Massa, se va”. “No se metan con el amigo del dueño”.

Por eso, me parece peligroso que el periodismo, que los políticos y que la sociedad miren impávidos como un medio de comunicación se saca de encima a un periodista o a una periodista por criticar al poder.

¿Cuál es el problema? Que no sorprende porque no es la primera vez.

Silla vacía: así comenzó A24 el programa por la ausencia de Viviana Canosa, en el que emitió fragmentos de archivo

¿Cuántas cabezas rodaron con el kirchnerismo?

1. Nelson Castro;

2. Pepe Eliaschev

3. Antonio Laje;

4. Débora Plager;

5. Juan Miceli;

6. Marcelo Longobardi;

7. Eduardo Feinmann

8. Luis Majul;

9. Tomas Bulat;

10. Viviana canosa;

¿Te parece sano vivir en un país así? ¿Te parece normal que un periodista salga eyectado de su trabajo por criticar al gobierno?

Te cuento que eso viene pasando en la argentina hace 20 años y lo único que hacemos es sacar comunicado de ADEPA y FOPEA.

¿Vos te acordás que el kirchnerismo echó de la TV Pública a Juan Miceli por una pregunta?

¿Sabés lo que pasó después de esto? Juan Miceli fue echado de la Televisión Pública.

Si te peleás con El Cuervo Larroque, sos boleta.

Otro ejemplo, Marcelo Longobardi; ¿vos sabés por qué levantaron la entrevista que le hacía a Alberto Fernández en C5N? Esto ocurrió hace 10 años, fue en marzo de 2012.

¿Sabés por qué lo sacaron del aire? Porque Julio De Vido llamó a Daniel Hadad 14 veces en 5 minutos. ¿Sabés que le pedía De Vido a Daniel Hadad? “Nunca más lleves al hijo de put... traidor de Alberto Fernández”.

Hablando de Daniel Hadad. ¿Sabés por qué tuvo que vender todos sus medios del grupo Infobae?

C5N;

Radio 10;

Radio Pop;

Radio Mega,

Radio Vale;

Por tres motivos:

1. Porque amenazaron con meterlo preso;

2. Porque le voltearon una antena;

3. Porque le tiraron 3 tiros en el restaurant donde festejaba el cumpleaños de su mujer.

¿Querés escucharlo al propio hadad? “Fui a ver a un funcionario muy importante de la AFIP”; “¿Cuántos hijos tenés? ¿sabés que por esta causas vos y tu mujer pueden ir presos? ¿por qué no sos un tipo inteligente?”. (...) “Una noche estaba cenando con mi familia en un restorán y de repente tres tiros rompieron uno de los vidrios del lugar”.

Esto es el kirchnerismo; son capaces de esto y mucho más; el problema es que estamos acostumbrados y no nos damos cuenta la locura en la que vivimos.

Yo te juro por mi vida que esto no es normal. Salvo Venezuela; salvo China; salvo Rusia; y las dictaduras africanas...

No es normal que el gobierno te saque del aire a los tiros;

No es normal que el ministro de economía llame por teléfono a sus amigos empresarios de medios para prohibir pasar un video;

No es normal que la presidenta de la nación le haga una querella penal a un periodista;

¿Sabés por qué era la mediación? Porque Cristina demandó a Eduardo Feinmann por llamarla “cretina”.

Cristina Kirchner supo denunciar a Eduardo Feinmann por sus dichos, causa que al final la Justicia le dio la razón al periodista

¿Qué dijo entonces su abogado Gregorio Dalbón? “A Feinmann le vamos a dejar el bolsillo roto. Le vamos a embargar el traje y los pantalones. Lo vamos a dejar en bolas”.

Esto es el kirchnerismo; eliminar a todo aquel que critica al régimen. ¿Sabés lo que quieren? “El ministerio de la verdad”.

Un aparato de medios fenomenal repitiendo el guion de Massa o de Máximo o de Cristina; y te quiero decir algo. Ellos, en silencio, construyeron su propio oligopolio mediático.

C5N

América

A24

Crónica

Canal 9

IP

TVP

Radio 10

Radio del Plata

Radio AM750

Radio La Red

El Destape radio

Futurock

Somos Radio

Página/12

Pero no les alcanza porque la gente no consume servilismo; Ahora, vuelvo a la censura contra Viviana Canosa. ¿Cuál fue el argumento que dio en canal para no dejarla pasar el video de la agresión a Sergio Massa, amigo íntimo de Daniel Vila, uno de los dueños, de América y A24? Que están en contra de la violencia, que están en contra de los escraches.

Daniel Vila: “La decisión que tomé fue la de evitar que se difundieran escraches”.

¿Podés creer que el kirchnerismo descubrió que escrachar a la gente no es una buena idea? Coincido; pero tardaron 20 años; hace 20 años que el kirchnerismo se la pasa escrachando gente.

29 de marzo de 2011; diario Perfil: Llevan a niños a escupir fotos de periodistas; el Día de la memoria, frente al Congreso, varios chicos escupieron fotos de Grondona, Morales Solá y Mirtha Legrand, entre otros.

Pero vamos a algo mucho más cercano en el tiempo; mayo del año pasado...

Escrache organizado en la casa de Patricia Bullrich por el periodista Tomás Mendez del canal C5N;

¿Te das cuenta? Viven haciendo escraches y ahora descubrieron que son peligrosos; cuando el escrache es contra Patricia Bullrich, son espontáneos.

Son genuinos; cuando el escrache es contra Sergio Massa, la patria está en peligro; son farsantes; son impostores.

¿No te acordás que hasta hace poco había un chico disfrazado de periodista que iba a la puerta de los medios a escrachar periodistas?

Esto es el kirchnerismo; un militante patoteando a un periodista porque no le gusta lo que piensa o lo que dice; en ese momento no hubo ningún comunicado; nadie salió a decir que estaba mal escrachar periodistas.

Ahora que el destinatario fue Sergio Massa:

1. Está en peligro la paz social;

2. Prohibido pasar escraches;

3. El periodista que lo pasa, se va;

El kirchnerismo fue durante 20 años una maquina de perseguir y escrachar el pensamiento crítico;

La Presidenta de la Nación llegó a escrachar por cadena nacional a un abuelito por comprar u$s10 dólares para su nieto.

Esta gente ahora nos viene a dar lecciones de vida; 20 años persiguiendo gente y ahora te dan clases de moral. El problema de fondo es que el kirchnerismo odia ser criticado y odia ser interpelado. Lo dijo la jefa ese día adelante de todos: “¿Preguntas? Preguntas van a tener que contestar ustedes”.