“Lo dejan como un embajador de cabotaje”: el análisis de Débora Plager sobre Alberto Fernández

Luego de varios días de ausencia pública, el presidente Alberto Fernández dio un discurso en la provincia de Chaco y Débora Plager salió a cruzarlo en duros términos, mientras pasaban imágenes del acto del mandatario en la localidad de Villa Ángela, donde entregó viviendas junto al gobernador de esa provincia, Jorge Capitanich y los ministros Zabaleta, Katopodis y Ferraresi.

“El tiempo le dio la razón por que claro, él privilegió la salud por sobre la economía”, lanzó la conductora del noticiero 8.30 AM (LN+).

Momentos después, pasaron al aire imágenes del acto donde estuvo Fernández: “No hay que olvidarse de las recomendaciones que me hicieron en los días de pandemia, cuando me decían ‘despreocupate de la salud y dejá que la economía siga avanzando’, y yo dije ‘no, entre la salud y la economía voy a elegir la salud de mis compatriotas’. El tiempo me dio la razón porque ese año caímos en la economía y al siguiente crecimos un 10.3%. Con lo cual la economía se podía recuperar pero no las vidas”.

Al volver al piso, Plager, que hizo el pase junto a Marina Calabró, Francisco Olivera y Guadalupe Vázquez, criticó a Fernández en términos muy duros. “¿Crecimiento del 10% después de una caída de cuánto?”, ironizó.

Al escucharla, Calabró acotó: “Él está detenido en el tiempo con el argumento de la pandemia, como si fuera una bandera, y es llamativo porque pasaron dos años”.

"Es para llorar", Débora Plager sobre Alberto Fernández

“El leitmotiv de ellos es que todo pasa por la pandemia y la guerra, pero los indicadores dicen otra cosa. La misma guerra y la misma pandemia la atravesaron otros países que tienen inflación con un cero adelante, como Brasil y Venezuela, los hemos pasado”, argumentó Plager.

En este sentido, Olivera recordó una declaración de Fernández donde rechazaba un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 10 mil millones de dólares a una tasa de 4%, algo impensable en estos tiempos: “Guárdense los 10 mil millones de dólares, no quiero más deuda en la Argentina”, dijo el mandatario durante un acto a poco de haber asumido.

“¡Qué jugada maestra!”, expresó con sacarsmo Plager. “Mientras tanto, nosotros seguimos acá, rascando el fondo de la olla, con una inflación creciente y sin reservas en el Banco Central. La ideología te nubla todo ¿no?”, criticó. Al mismo tiempo, acotó: “Te reís, pero es tan dramático todo que es para llorar frente a la situación desastrosa que vivimos y las penurias, decir ‘guárdense los 10 mil millones, no los queremos’, a una tasa que sería un lujo para la Argentina”.

El Presidente en Chaco. Captura de video.

“Ahora ya no están los 10 mil millones, pero si se los ponés sobre la mesa se tiran de cabeza”, acotó Olivera.

“Lo dramático es que tenemos un Presidente con una autoridad totalmente erosionada, ¿cómo va a sostener 1 año y medio de gestión que le queda por delante? Me llama mucho la atención que no lo cuiden, creen que hacerlo hablar a él le suma, pero la realidad es que no”, opinó Vázquez.

Para cerrar, Plager sentenció: “Lo dejan como un embajador de cabotaje o internacional, de acuerdo a la agenda”.