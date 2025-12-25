Cuáles son los 15 “números malditos” que nunca ganaron en el Gordo de Navidad

El Sorteo de la Lotería de Navidad, uno de los eventos más esperados del fin de año, lleva consigo la ilusión de millones de personas que anhelan ser los afortunados ganadores del codiciado “Gordo”. En los días previos, la elección del décimo es un ritual para muchos, que buscan señales que guíen su suerte. Sin embargo, más allá de la aleatoriedad propia a este juego de azar, existe una curiosa estadística: quince números de dos cifras, de cien posibles, jamás fueron premiados con el Gordo desde la primera edición del sorteo en España.

Este fenómeno, puramente estadístico y ajeno a la lógica mística, llevó a estas combinaciones a ser coloquialmente llamadas por algunos como “números malditos”. La probabilidad de cualquier número es idéntica, de 1 entre 100.000 para el “Gordo”, lo que indica la naturaleza del sorteo. No obstante, la historia registra una ausencia notable de ciertas terminaciones, lo que despierta interés y, quizás, una superstición particular entre los participantes. La fascinación por encontrar patrones en el azar es una característica humana que se manifiesta en eventos como la Lotería de Navidad, donde la esperanza se entrelaza con las frías matemáticas de la probabilidad.

El Gordo de Navidad es uno de los momentos más esperados del año (Foto: Freepik)

Las quince terminaciones de dos cifras que nunca salieron sorteadas en el “Gordo” son:

09

10

21

25

31

34

41

42

43

51

54

59

67

78

82

Esta lista cobra relevancia no solo por la ausencia del premio mayor, sino porque las últimas dos cifras de un décimo pueden otorgar 100 euros si coinciden con las del primer, segundo o tercer premio. Esta particularidad del sistema de premios añade interés a estas combinaciones “huérfanas” del premio gordo, ya que su relevancia se extiende más allá de la primera categoría. La tendencia histórica, en este caso, señala una sequía ininterrumpida para estos específicos pares de dígitos, según consignó el medio ABC.

Es fundamental comprender que la ausencia de estas terminaciones en el historial del “Gordo” no significa una menor probabilidad de salir en futuras ediciones. Cada sorteo es un evento independiente, y la bola que cae del bombo no tiene “memoria”. Para quienes se inclinan por observar las tendencias o, simplemente, buscan un dato curioso antes de sellar su suerte, la información resulta intrigante. La elección de un número es un acto personal, a menudo influenciado por fechas significativas, cábalas o, en este caso, por la exclusión de aquellas combinaciones que, hasta la fecha, no han traído la ansiada fortuna principal.

Este tipo de sorteos atraen al público por su gran cuota de azar (Foto: Freepik)

Incluso la última cifra del décimo tiene su propio premio, conocido como reintegro, que devuelve 20 euros si coincide con la última cifra del “Gordo”. Esta particularidad en los “números malditos” subraya la complejidad de los patrones que los apostadores buscan descifrar en un juego diseñado, precisamente, para ser impredecible en su esencia más pura. La Lotería de Navidad es, ante todo, un juego donde la estadística se mezcla con el anhelo popular por la buena fortuna. Se trata de buscar la diversión en el juego y tener las expectativas acordes a las inclemencias del azar. Por lo pronto, hay que tener en mucho cuidado con la elección de estas terminaciones.