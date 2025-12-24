Aumenta el premio mayor de Powerball en Nochebuena: cuánto dinero recibe en realidad el ganador del sorteo

El pozo de Powerball volvió a crecer tras otro sorteo sin ganadores y ofrece ahora un estimado de US$1700 millones para la noche del 24 de diciembre. La cifra impacta, pero los impuestos federales y estatales reducen considerablemente el monto que finalmente recibe el ganador.

¿Cuánto se cobra realmente si se acierta el Powerball?

El premio total anunciado asciende a US$1700 millones, pero los organizadores ofrecen una alternativa de pago único. En ese caso, el valor en efectivo queda en US$781,3 millones.

El lugar donde se cobra el premio puede modificar de manera sustancial el resultado final Freepick

Según Forbes, si se opta por el pago inmediato, se aplica una retención federal obligatoria del 24%. Teniendo como referencia esto, el monto queda en US$593,8 millones. Sin embargo, como el valor del premio ubica al ganador en el tramo más alto del impuesto a las ganancias, se aplica una tasa del 37%, lo que reduce el dinero final a US$492,2 millones.

El estado en el que se obtiene el premio: un factor que puede cambiar el resultado final

Forbes también detalla que, además del impuesto federal, algunos estados aplican su propia tasa a los premios de lotería. En Nueva York, por ejemplo, puede descontarse hasta un 10,9% adicional. En cambio, en Texas, Florida o California, no se aplica impuesto estatal a estas ganancias.

Cobro en cuotas: la opción de la anualidad

Otra alternativa es optar por la anualidad, que distribuye el premio en 30 pagos anuales, con un incremento del 5% cada año, según el esquema de Powerball. Con un pozo total de US$1700 millones, el pago promedio ronda los US$56,7 millones anuales antes de impuestos, con desembolsos iniciales más bajos y montos crecientes hacia el final del período. Tras aplicar la tasa federal máxima del 37%, el ingreso neto acumulado a lo largo de tres décadas se ubicaría cerca de US$1070 millones, siempre que no se sumen impuestos estatales.

La anualidad reparte el premio en tres décadas, con pagos crecientes año tras año Freepick

¿Cómo se juega Powerball y qué opciones ofrece el sorteo?

El Powerball cuesta US$2 por jugada e implica elegir cinco números del uno al 69 y un número adicional del uno al 26, correspondiente a la bola roja. Los sorteos se realizan tres veces por semana y el pozo crece hasta que alguien acierta todas las combinaciones ganadoras, explican en su página.

Los jugadores también pueden optar por la función Power Play permite multiplicar los premios secundarios por un dólar extra.

¿Dónde ver el sorteo de Powerball en vivo y en directo?

Los sorteos de Powerball se transmiten en vivo todos los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 hs (hora del Este) desde el estudio de la Lotería de Florida, en Tallahassee.

También pueden verse por streaming en el canal de Youtube de Powerball y a través de su canal de YouTube, donde se publican clips y repeticiones de cada extracción.

¿Cómo chequear los números ganadores en la página oficial de Powerball?

El sitio de Powerball permite verificar si un boleto resultó ganador o si una combinación específica fue sorteada en los últimos cinco años.

Para hacerlo, se deben ingresar los números jugados, seleccionar el juego Powerball y definir un rango de fechas —por ejemplo, los últimos 30 días—. El sistema solo muestra coincidencias con combinaciones ganadoras, lo que facilita una verificación rápida y directa.

El pozo se acumula sorteo tras sorteo hasta que aparece un ganador absoluto Freepick

¿Se pueden comprar billetes de Powerball por internet?

La compra de billetes de Powerball en línea solo está habilitada en algunas loterías y exclusivamente para residentes de esa jurisdicción.

La venta por internet o por correo entre distintos estados está restringida, y las loterías pueden negarse a pagar premios de boletos adquiridos en sitios web no oficiales. Ante dudas, se recomienda consultar directamente con la lotería local.