Gordo de Navidad 2025: cuándo es el sorteo del gran premio de la lotería

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos anunció la fecha y hora para la realización del esperado Gordo de Navidad 2025 que pone en juego un pozo total superior a los 1750 millones de pesos. El evento se desarrolla en el Salón de Sorteos de la sede central del organismo y cuenta con transmisión en vivo para todo el público.

Gordo de Navidad 2025: fecha y horario

El sorteo del Gordo de Navidad 2025 está programado para el 26 de diciembre a las 21 horas. Los interesados pueden seguir las instancias en vivo a través del canal oficial de YouTube de Lotería de la Provincia.

El sorteo del Gordo de Navidad tendrá lugar el 26 de diciembre a las 21 horas Unsplash/Dylan Nolte

Tras la finalización del sorteo, la página web oficial del organismo publica la nómina de ganadores. Los apostadores cuentan con el monitor de loterías y quinielas de LA NACION, una herramienta actualiza los números de los distintos juegos de azar y permite el control rápido de las boletas.

Montos y formatos de los billetes de participación

Los tickets ya se encuentran disponibles en la red de agencias de la provincia de Buenos Aires. El sistema ofrece dos formatos de compra para adaptarse a diferentes presupuestos. El billete entero tiene un valor de $50.000, y la opción de fracción con un valor de $5000, cada una.

La agencia entrega el boleto con un porta-billete especial al momento de la operación, para proteger el papel térmico del calor y la luz solar y asi poder asegurar la legibilidad del comprobante en caso de premio. Antes de recibirlo, elige un número entre el 000000 y el 99.999 en cualquier agencia autorizada.

Estos son los trucos que aumentan las probabilidades de ganar la lotería en Estados Unidos Imagen de Alejandro Garay en Pixabay

El reglamento contempla múltiples posibilidades de ganancia. Los participantes compiten por los premios mayores al billete completo. Existen recompensas por las terminaciones del primer premio y también se otorgan premios por aproximación hasta la quinta posición.

Distribución del pozo total de premios en el Gordo de Navidad

El organismo bonaerense confirmó un monto total de $1.755.750.000 en premios. La estructura de recompensas presenta cifras significativas para los primeros puestos. En el caso del Primer Premio, el monto supera los $800 millones para el billete entero. El segundo premio otorga $250 millones, el tercer premio entrega $65 millones, el cuarto premio asigna $25 millones y el quinto premio reparte $12 millones. Estos valores corresponden a la modalidad de billete completo.

Los números ganadores del Gordo de Navidad en 2024

En la edición 2024, el primer puesto correspondió al número 81.476, con un solo ganador que obtuvo $500.000.000 gracias a un billete adquirido en una agencia de la calle Vélez Sarsfield 4631, en la localidad de Munro, partido de Vicente López.

El listado completo de los números ganadores del Gordo de Navidad 2024

El resto de la tabla mostró ganadores en diversas ciudades. El segundo número, 99.556, se vendió en Mar del Plata con un premio de $150.000.000. El tercer premio fue para el número 64.208, donde se fraccionaron $40.000.000 entre localidades como Laferrere, Boulogne Sur Mer, Maquinista Savio, Mar del Plata, Pontevedra, San Miguel de Monte, Villa Tesei, Wilde, Villa Martelli y Mar de Cobo.

El cuarto premio favoreció al 33.145, que también se fraccionó un monto de $15.000.000 entre San Nicolás, José C. Paz, Laferrere, San Justo, Olavarría, La Unión, Ensenada y 9 de Julio. El quinto premio quedó para el número 81.767, vendido en Berazategui con una recompensa de $7.000.000.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.