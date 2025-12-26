El sorteo navideño más importante del país, organizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires, genera gran expectativa entre sus apostadores y quienes deseen seguir el evento deben saber en qué canal pasan el Gordo de Navidad 2025 hoy, cuya ceremonia oficial está pautada para este viernes 26 de diciembre a las 21 horas.

Cómo seguir el sorteo del Gordo de Navidad Unsplash

En qué canal pasan el Gordo de Navidad 2025 hoy

Los interesados en seguir el desarrollo del sorteo en directo podrán hacerlo a través de la plataforma YouTube, específicamente en el espacio audiovisual perteneciente a la Lotería de la Provincia. Adicionalmente, el público tendrá la opción de acceder a la transmisión en vivo y al monitor de loterías y quinielas de LA NACION, una herramienta digital que promete una actualización veloz de las cifras para el control de los billetes. El salón de actos de la sede central del organismo bonaerense funcionará como el escenario donde se realizará la extracción de los números ganadores.

Cuánto dinero hay en juego

Este año, el certamen tradicional reparte una cifra total que supera los 1750 millones de pesos en premios, alcanzando una bolsa global de beneficios de $1.755.750.000 para la presente edición. El reglamento del sorteo establece montos específicos para los cinco escalafones principales del tablero, así como premios menores por terminaciones y aproximaciones. El primer premio otorga un beneficio de $800.000.000 al billete entero. La escala continúa con el segundo puesto, que asigna una cifra de $250.000.000. El tercer lugar repartirá $65.000.000 entre los ganadores. El cuarto escalafón entregará $25.000.000, y un quinto premio asegura una recompensa de $12.000.000. El sistema de premiación contempla además pagos por terminaciones y aproximaciones, categorías que extienden las posibilidades de cobro hasta la quinta posición del listado general, buscando beneficiar a un mayor número de participantes.

Cuánto cuesta el billete del Gordo de Navidad

Los boletos oficiales para participar en el Gordo de Navidad 2025 están disponibles en toda la red de locales autorizados distribuidos en la provincia de Buenos Aires. El organismo provincial ofrece el billete entero con un precio de $50.000. Existe la posibilidad de adquirir una fracción por un valor de $5.000 para presupuestos menores, facilitando la participación. Cada punto de venta suministra un portabillete plástico con la transacción comercial. Este elemento es crucial, ya que resguarda el papel térmico del billete contra los efectos negativos de la luz solar y el calor ambiental, asegurando la integridad del comprobante frente a un posible reclamo de dinero en caso de éxito.

Los premios que sortea el Gordo de Navidad 2025 Pixabay

El rango numérico para la elección de los participantes abarca desde el 000.000 hasta el 99.999. Los interesados pueden seleccionar sus cifras favoritas en cualquier agencia de la jurisdicción bonaerense, siempre antes del inicio de la jugada programada para este viernes.

La Lotería de la Provincia recomienda la compra exclusiva en agencias oficiales para la seguridad de los apostadores, garantizando la autenticidad del billete. El resguardo del ticket resulta fundamental para el cobro de cualquier premio, por lo que los ganadores deben presentar el comprobante en condiciones óptimas de legibilidad.

El uso del envoltorio protector que entregan los agentes evita el desgaste del material sensible del papel, preservando su validez. La verificación de los números ocurre mediante el sitio web del organismo o a través del servicio online de medios periodísticos autorizados, como el monitor de LA NACION. Es importante recordar que el derecho al cobro tiene plazos determinados por la normativa vigente. Los jugadores pueden consultar las bases del sorteo en los afiches informativos de los locales de juego.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA