Es misionero, ganó US$100.000 en la lotería y contó en qué lo va a gastar

Un ciudadano de la provincia de Misiones obtuvo el premio mayor en moneda extranjera, correspondiente a un sorteo extraordinario, que consta de US$100.000, dado que con su boleto acertó coincidió con los números que salieron del bolillero el pasado 29 de agosto.

La Lotería de Misiones ponen en juego un premio en moneda estadounidense Unsplash

Se trata de una modalidad excepcional que lleva a cabo la Lotería de Misiones y que, en determinadas fechas, pone a disposición un premio en moneda estadounidense, en el contexto de su 53° aniversario.

De esta manera, un jugador de la ciudad de Posadas obtuvo el premio en dólares, al conservar su ticket N° 1000004422, que jugó el viernes 1° de agosto, y que fue comprado en la Agencia 224 de esa ciudad.

Cuáles fueron los números ganadores

El jugador que obtuvo el premio mayor en dólares, lo hizo mediante la llamada quiniela poceada misionera y acertó con los siguientes números:

18

21

47

50

60

71

80

93

De acuerdo a las declaraciones del ganador al sitio oficial de la Lotería de Misiones, el dinero obtenido será destinado a un emprendimiento personal.

“Cuando me enteré de la promoción de los dólares, comencé a guardar los tickets, con expectativas, jugando algunos fijos que son de fechas de cumpleaños de mi familia y algún que otro que voy cambiando. El viernes, después del sorteo, controlé mi cupón para ver si gané o con el pozo tradicional o con los dólares. La alegría fue inmensa cuando me enteré que era el ganador de los dólares”, manifestó el apostador misionero.

Así se puede jugar del sorteo de la Poceada Misionera para ganar el premio de 100.000 dólares IPLyC SE

Cómo participar de la quiniela argentina para ganar el premio en dólares

De acuerdo a las fechas que anuncie la Lotería Misionera, toda persona que compre un ticket de la Quiniela de Misiones en la modalidad Poceada para los sorteos matutino y/o nocturno tendrá la oportunidad de participar de sorteo Tradicional (pozo acumulado) y de premios en dólares. La venta está vigente hasta el día previo del sorteo extraordinario de US$100.000.

Para participar, solo es necesario guardar los cupones no premiados “del sorteo matutino y nocturno”, siempre en el rango de fechas indicado previamente. El número del cupón y del sorteo son los que darán al apostador esta posibilidad de ganar. El valor de los tickets es de $800.

Cabe aclarar que la promoción es válida geográficamente en toda la provincia. Quiere decir que podrán participar todas las personas mayores de 18 años y residentes en Misiones. No se puede comprar un boleto de este sorteo por fuera de la provincia norteña.

El ganador será anunciado por número de ticket favorecido el día del sorteo y, una vez corroborado por el escribano, se anunciará el ganador a través de los medios de difusión utilizados por el organizador. El poseedor del boleto que coincida con el número de la suerte podrá reclamar el premio y hacerlo efectivo a partir del primer día hábil siguiente al sorteo, al presentar el ticket original y DNI.