Loterías y Quinielas: qué significan los sueños y los números

Los sorteos de las Loterías y Quinielas en la Argentina poseen un sistema de interpretación basado en las experiencias oníricas de los apostadores. Esta práctica asigna un valor específico a cada objeto, persona o situación que aparece durante el descanso. La costumbre facilita la elección de jugadas mediante un código que la comunidad reconoce y utiliza de forma cotidiana en las salas de juego oficiales.

El origen histórico de la tabla de los sueños

La sabiduría popular moldeó una interpretación consensuada de cada figura onírica a través del tiempo, un proceso que derivó en una guía muy utilizada por los jugadores para armar su jugada diaria. En la Argentina, la tradición proviene de la ciudad de Nápoles, dónde existe la tabla Smorfia, cuyo nombre desciende de Morfeo, el dios griego del sueño. Esta referencia europea sirvió como inspiración fundamental para la creación de la tabla de valores criollos que rige en la actualidad.

La tabla de equivalencias numéricas permite la traducción de imágenes oníricas en cifras para las apuestas de la quiniela

En la historia reciente, este sistema cumplió una función estratégica adicional. Los apostadores usaron el código para despistar a las autoridades en las salas de juego ilegal. Las apuestas clandestinas permanecían ocultas detrás de frases con significados exóticos. Los jugadores mencionaban sus visiones y así disfrazaban la actividad ilícita ante los controles policiales.

El método para interpretar cifras extensas

El sistema contempla un rango que inicia en el 00 y llega hasta el 99. Cada una de estas cifras posee un símbolo único dentro del imaginario popular. Ante la presencia de números de mayor longitud, el método requiere una división simple para obtener los valores de juego. El año 2022 funciona como un ejemplo claro para este procedimiento de fragmentación.

Qué significa cada número en la lotería

Un apostador debe separar esa cifra en dos partes de dos dígitos cada una. El 20 representa la Fiesta y el 22 simboliza al Loco. De esta manera, el jugador obtiene las unidades necesarias para participar en el sorteo según su visión nocturna. Esta lógica de descomposición permite que cualquier fecha, dirección o cifra extensa encuentre su correlato en el código de equivalencias tradicional.

El listado completo de equivalencias oníricas

A continuación, se detalla la tabla que vincula las imágenes con sus respectivas cifras para la apuesta:

00: Los huevos

01: El agua

02: El niño

03: San Cono

04: La cama

05: El gato

06: El perro

07: El revólver

08: El incendio

09: El arroyo

10: El cañón

11: El minero

12: El soldado

13: La yeta

14: El borracho

15: La niña bonita

16: El anillo

17: La desgracia

18: La sangre

19: El pescado

20: La fiesta

21: La mujer

22: El loco

23: El cocinero

24: El caballo

25: La gallina

26: La misa

27: El peine

28: Los cerros

29: San Pedro

30: Santa Rosa

31: La luz

32: El dinero

33: Cristo

34: La cabeza

35: El pajarito

36: La castaña

37: El dentista

38: Las piedras

39: La lluvia

40: El cura

41: El cuchillo

42: Las zapatillas

43: El balcón

44: La cárcel

45: El vino

46: Los tomates

47: El muerto

48: Muerto que habla

49: La carne

50: El pan

51: El serrucho

52: Madre e hijo

53: El barco

54: La vaca

55: La música

56: La caída

57: El jorobado

58: El ahogado

59: Las plantas

60: La virgen

61: Escopetas

62: La inundación

63: El casamiento

64: El llanto

65: El cazador

66: Las lombrices

67: La mordida

68: Los sobrinos

69: Los vicios

70: Muerto sueño

71: Excremento

72: La sorpresa

73: El hospital

74: Gente negra

75: Los besos

76: Las llamas

77: Pierna mujer

78: La ramera

79: El ladrón

80: La bocha

81: Las flores

82: La pelea

83: Mal tiempo

84: La iglesia

85: La linterna

86: El humo

87: Los piojos

88: El Papa

89: La rata

90: El miedo

91: El excusado

92: El médico

93: El enamorado

94: El cementerio

95: Los anteojos

96: El marido

97: La mesa

98: La lavandera

99: El hermano

