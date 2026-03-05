Loterías y Quinielas: qué significan los sueños y los números
Cuál es el origen de la tabla tradicional vinculada a imágenes del inconsciente con el azar; guía útil para interpretar figuras oníricas o su traducción en cifras para apostadores
- 4 minutos de lectura'
Los sorteos de las Loterías y Quinielas en la Argentina poseen un sistema de interpretación basado en las experiencias oníricas de los apostadores. Esta práctica asigna un valor específico a cada objeto, persona o situación que aparece durante el descanso. La costumbre facilita la elección de jugadas mediante un código que la comunidad reconoce y utiliza de forma cotidiana en las salas de juego oficiales.
El origen histórico de la tabla de los sueños
La sabiduría popular moldeó una interpretación consensuada de cada figura onírica a través del tiempo, un proceso que derivó en una guía muy utilizada por los jugadores para armar su jugada diaria. En la Argentina, la tradición proviene de la ciudad de Nápoles, dónde existe la tabla Smorfia, cuyo nombre desciende de Morfeo, el dios griego del sueño. Esta referencia europea sirvió como inspiración fundamental para la creación de la tabla de valores criollos que rige en la actualidad.
En la historia reciente, este sistema cumplió una función estratégica adicional. Los apostadores usaron el código para despistar a las autoridades en las salas de juego ilegal. Las apuestas clandestinas permanecían ocultas detrás de frases con significados exóticos. Los jugadores mencionaban sus visiones y así disfrazaban la actividad ilícita ante los controles policiales.
El método para interpretar cifras extensas
El sistema contempla un rango que inicia en el 00 y llega hasta el 99. Cada una de estas cifras posee un símbolo único dentro del imaginario popular. Ante la presencia de números de mayor longitud, el método requiere una división simple para obtener los valores de juego. El año 2022 funciona como un ejemplo claro para este procedimiento de fragmentación.
Un apostador debe separar esa cifra en dos partes de dos dígitos cada una. El 20 representa la Fiesta y el 22 simboliza al Loco. De esta manera, el jugador obtiene las unidades necesarias para participar en el sorteo según su visión nocturna. Esta lógica de descomposición permite que cualquier fecha, dirección o cifra extensa encuentre su correlato en el código de equivalencias tradicional.
El listado completo de equivalencias oníricas
A continuación, se detalla la tabla que vincula las imágenes con sus respectivas cifras para la apuesta:
- 00: Los huevos
- 01: El agua
- 02: El niño
- 03: San Cono
- 04: La cama
- 05: El gato
- 06: El perro
- 07: El revólver
- 08: El incendio
- 09: El arroyo
- 10: El cañón
- 11: El minero
- 12: El soldado
- 13: La yeta
- 14: El borracho
- 15: La niña bonita
- 16: El anillo
- 17: La desgracia
- 18: La sangre
- 19: El pescado
- 20: La fiesta
- 21: La mujer
- 22: El loco
- 23: El cocinero
- 24: El caballo
- 25: La gallina
- 26: La misa
- 27: El peine
- 28: Los cerros
- 29: San Pedro
- 30: Santa Rosa
- 31: La luz
- 32: El dinero
- 33: Cristo
- 34: La cabeza
- 35: El pajarito
- 36: La castaña
- 37: El dentista
- 38: Las piedras
- 39: La lluvia
- 40: El cura
- 41: El cuchillo
- 42: Las zapatillas
- 43: El balcón
- 44: La cárcel
- 45: El vino
- 46: Los tomates
- 47: El muerto
- 48: Muerto que habla
- 49: La carne
- 50: El pan
- 51: El serrucho
- 52: Madre e hijo
- 53: El barco
- 54: La vaca
- 55: La música
- 56: La caída
- 57: El jorobado
- 58: El ahogado
- 59: Las plantas
- 60: La virgen
- 61: Escopetas
- 62: La inundación
- 63: El casamiento
- 64: El llanto
- 65: El cazador
- 66: Las lombrices
- 67: La mordida
- 68: Los sobrinos
- 69: Los vicios
- 70: Muerto sueño
- 71: Excremento
- 72: La sorpresa
- 73: El hospital
- 74: Gente negra
- 75: Los besos
- 76: Las llamas
- 77: Pierna mujer
- 78: La ramera
- 79: El ladrón
- 80: La bocha
- 81: Las flores
- 82: La pelea
- 83: Mal tiempo
- 84: La iglesia
- 85: La linterna
- 86: El humo
- 87: Los piojos
- 88: El Papa
- 89: La rata
- 90: El miedo
- 91: El excusado
- 92: El médico
- 93: El enamorado
- 94: El cementerio
- 95: Los anteojos
- 96: El marido
- 97: La mesa
- 98: La lavandera
- 99: El hermano
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
“Tienen calorías muy cercanas”. Un nutricionista detalló cuál es la bebida alcohólica que causa más resaca y cómo influye el color
“Provoca euforia y ansiedad”. Advierten sobre los riesgos de una nueva modalidad de tabaco sin humo
Life-hack. Para qué sirve usar papel aluminio en los rieles de las ventanas
- 1
La esposa de Nahuel Gallo criticó sin dar nombres a quienes dicen que participaron de la liberación
- 2
Ecuador cortó relaciones con Cuba y le dio 48 horas a los diplomáticos para que abandonen el país
- 3
Los pasadizos secretos detrás del recambio en Justicia
- 4
Los minutos exactos que pierde el fútbol argentino y a qué ligas “les gana”