De qué murió René Bertrand, hijo de María Rosa Fugazot y César Bertrand

El ambiente artístico nacional se encuentra de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento de René Bertrand. El actor y director fue heredero de una estirpe de grandes figuras del espectáculo argentino. Su vida profesional, rica en matices y éxitos, se vio complementada por una sólida vida familiar junto a la actriz Belén Giménez y sus dos hijos.

De qué murió René Bertrand

El actor luchaba contra una enfermedad ósea que, en las últimas horas, le habría provocado un “colapso”, que desencadenó en su muerte. El desenlace ocurrió en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba internado.

La noticia del fallecimiento la confirmó la Asociación Argentina de Actores mediante una sentida publicación. “Con profunda tristeza despedimos al actor y director René Bertrand, quien desarrolló una destacada trayectoria artística. Acompañamos con sentidas condolencias a su madre, la actriz María Rosa Fugazot; a su esposa, hijos y seres queridos”, comunicó la entidad en su cuenta oficial.

A qué se dedicaba René Bertrand

René Bertrand construyó una carrera multifacética que abarcó el teatro, el cine y la televisión. Su rostro se hizo popular junto a Toti Ciliberto en el recordado ciclo La peluquería de Don Mateo. Su labor más extensa y reconocida se desarrolló en la dirección teatral. Su firma estuvo detrás de numerosas puestas en escena exitosas, entre ellas Mi tío es un travieso, Historia de varieté, y las versiones 2007-2008 y la gira nacional de 2014 de El champán las pone mimosas.

La lista de obras que dirigió es extensa y variada: El enterrador, Una familia poco normal, Pobres pero casi honradas, No somos santas, Le referí cornud, Una noche excepcional, 14 millones, Venecia, Sin comerla ni beberla, Shock-Shock, Tu cola me suena, Regatos salvajes, Clavado en París, Bombones y champán, Mujeres de ceniza, El Plan, Despedida de casado, Citas peligrosas, La Mentirita, Beto César de papel, Andate amor mío! y SWITCH–Todos podemos cambiar.

Su vida familiar: Belén Giménez y sus hijos

René Bertrand compartía su vida con la actriz Belén Giménez. La pareja se conoció en el verano de 2009, durante una gira por la costa atlántica con la obra Le referí Cornú. En una charla con LA NACIÓN en diciembre de 2024, Bertrand recordaba: “Empezamos a salir el 8 de enero de 2009. En el elenco estaban Mariano Iúdica, Rocío Marengo, Victoria Vanucci y mi mamá María Rosa Fugazot”.

La relación se consolidó con el tiempo y se casaron el 19 de mayo de 2019, por civil e iglesia. Fruto de su amor nacieron Sofía, actualmente de casi 7 años, y Franco, de casi 5. Sobre su paternidad, Bertrand expresaba en aquella entrevista: “Yo quería ser papá, pero cuando empezamos a salir ella era muy chica todavía, tenía 21 años y yo 36. Así que esperamos diez años para que ella pudiese asentarse en la carrera”.

La familia era un pilar fundamental para René. Respecto a su hijo Franco, quien tiene Síndrome de Down, comentaba con profunda emoción: “Franco acomodó y mejoró todo. Con su llegada me di cuenta qué es la libertad; él no negocia nada, no intenta quedar bien con nadie, no tranza (...) Franco me enseña mucho, aprendí un poco más sobre libertad”.

¿Quién fue César Bertrand, su padre?

René era hijo de dos figuras emblemáticas del espectáculo: la actriz María Rosa Fugazot y el recordado actor César Bertrand. César Caumont, su verdadero nombre, nació el 19 de enero de 1934 y falleció el 11 de enero de 2008. Su carrera fue extensa y se destacó por su trabajo junto a Alberto Olmedo, de quien fue gran amigo.

César Bertrand inició su camino en el radioteatro y luego incursionó en cine, teatro y televisión. Aunque muchos lo asociaban con Uruguay, donde vivió y trabajó un tiempo, era porteño. Su regreso a Buenos Aires se produjo para trabajar con Rodolfo Bebán en Extraña pareja. Su filmografía incluye títulos como Los caballeros de la cama redonda, Fotógrafo de señoras y El manosanta está cargado.

René Bertrand hablaba de su padre con profunda emoción. En una oportunidad, compartió con LA NACIÓN: “A mi viejo lo recuerdo todos los días, lo tengo muy presente. Fue un hombre bueno, sabio, leal, digno. Hizo de la amistad una religión, de la paternidad un culto. No hay un día que no me acuerde de él, no hay un día que no necesite cinco minutos más con él”.

