Quini 6: los números de la suerte del sorteo del miércoles 6 de agosto

Este miércoles 6 de agosto de 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo del Quini 6, en el que miles de apostadores de todo el país probaron su suerte. El evento, organizado por la Lotería de Santa Fe, se realizó en su horario habitual de las 21:15. En esta ocasión, el pozo estimado total ascendía a $4000 millones.

Los números de la suerte del Quini 6 del miércoles 6 de agosto

A continuación, la lista de los números ganadores en cada una de las modalidades del sorteo de este miércoles:

TRADICIONAL: 00 - 18 - 26 - 29 - 32 - 42

00 - 18 - 26 - 29 - 32 - 42 LA SEGUNDA: 07 - 22 - 25 - 27 - 38 - 45

07 - 22 - 25 - 27 - 38 - 45 REVANCHA: 16 - 24 - 33 - 34 - 40 - 44

16 - 24 - 33 - 34 - 40 - 44 SIEMPRE SALE: 04 - 11 - 27 - 32 - 41 - 45

Los apostadores pueden verificar los resultados de sus jugadas en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION. Es fundamental revisar el ticket para confirmar los aciertos, ya que es el comprobante oficial para reclamar cualquier premio.

¿Cuál fue el mayor premio en la historia del Quini 6?

Al ser un juego cuyo premio depende de la recaudación, los montos que los miles ganadores del Quini 6 a lo largo de la historia se llevaron a sus casas variaron. El récord máximo sigue fresco: en julio de 2021, un cordobés de Villa María retiró de la agencia $362.830.402. El afortunado ganador, cuya identidad no se hizo pública por motivos de seguridad, había acertado los 6 números, que fueron el 05, 19, 11, 41, 16-25.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 horas, y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación. Desde su creación en 1988, el Quini 6 es organizado por la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe.

La transmisión se puede seguir en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y por streaming en la cuenta de YouTube oficial.

Cómo ver el Quini 6 en vivo Unsplash

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.