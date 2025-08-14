Estos son los zapatos de la temporada 2025 que eligieron Vogue y The Guardian

Sobre todo de lona y con los cinco dedos del pie divididos por estructuras de goma: se llaman Vibram FiveFingers y son los zapatos elegidos por Vogue y The Guardian como el ícono de la temporada 2025 que hizo saltar las ventas en Europa.

Según ambos medios, en el índice Lyst de las piezas más codiciadas del segundo trimestre de este año aparecen las Vibram Fivefingers junto a otros diseños que también causaron impacto: las sandalias de The Row, los zapatos náuticos de Miu Miu y las chatitas jelly.

Vibram FiveFingers @vibramfivefingers

“Pasaron de ser las favoritas de los entusiastas de la corriente barefoot [minimalista] a colarse en los armarios de medio mundo. Y no, no estamos hablando de una moda efímera, sino de un incipiente cambio del código estético“, dijeron en Vogue.

En tanto, en The Guardian remarcaron que este calzado es una tendencia “que se remonta al Japón del siglo XV” y lo describieron como un “deportivo tipo guante que realza cada dedo del pie”.

“El catalizador de esta tendencia que causa divisiones se remonta a los zapatos tabi con puntera dividida de Maison Margiela, inspirados en el calzado japonés de tiras del siglo XV y lanzados por primera vez en 1988. Después de un TikTok viral en 2023 sobre una cita de Tinder que le robó los suyos, el estilo se popularizó. Ahora es tan común como unas Converse", precisaron en el medio británico.

Además, indicaron que las búsquedas de pares de segunda mano aumentaron 269% desde abril de este año.

No fue solo eso. También hicieron un editorial en el que hablaron de los zapatos “más divisivos del mundo”, por las diferentes opiniones que levantaron tras ganar popularidad.

En enero, Vogue ya había anticipado que este zapato “extravagante y chic” estaría por todos lados. “Como siempre ocurre con las tendencias de moda innovadoras que parecen surgir de la nada, la apropiación de las zapatillas con puntera Vibram por parte de la alta costura está señalando un cambio de humor colectivo en tiempo real. La sensación en el aire en enero de 2025: ¿para qué estar agobiado? ¿Para qué usar tacones? ¿Por qué no ser un poco más raro, un poco menos obsesionado, un poco más cómodo?“, las presentaba la periodista de moda Julia Hobbs, quien se adelantó a la tendencia.

En la página de Vibram, las FiveFingers se venden desde los 120 euros (aproximadamente $180.000) y hay diseños para todos los gustos: desde negras, hasta de colores, deportivas, tipo ballerina, modo trekking y más.

“Las Vibram FiveFingers son zapatillas minimalistas de cinco dedos, ligeras y transpirables, con una suela de goma duradera que utiliza varias tecnologías”, las describen sus creadores.

