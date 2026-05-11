Pruébalo, el probador virtual de ropa hecho por Google, ya se puede usar en la Argentina

Google anunció hoy que ya se puede usar en la Argentina (y en Chile, Colombia y México) el probador virtual que anunció el año pasado, y que en América latina se llama Pruébalo; permite en pantalla cómo nos quedaría una prenda, teniendo en cuenta su diseño y la tela usada, y cómo se adapta a nuestro cuerpo en particular.

“Ahora, al buscar una prenda en Google Shopping, las personas pueden cargar su foto y, gracias a la inteligencia artificial generativa, probar cómo les queda una remera, un pantalón o zapatos de forma rápida, fácil y 100% virtual”, explican desde Google.

Cómo es Pruébalo, el probador virtual de Google

Cómo usar el probador virtual de Google

Elegí una prenda en Google Shopping (sólo funciona en esa herramienta, que busca precios en diferentes tiendas).

Hacé clic en el ícono “Pruébalo” en el producto (para que aparezca la opción, la tienda tiene que estar participando en la plataforma Pruébalo).

Elegí una foto tuya de cuerpo entero. Lo ideal es usar una foto de pie, con los brazos visibles y ropa ajustada para que la IA interprete mejor la silueta.

En segundos vas a ver cómo te queda la ropa antes de comprarla.

Según aclaran desde Google, “Pruébalo está diseñada exclusivamente para adultos. Además, Google no recolecta datos biométricos ni utiliza las imágenes para entrenar sus modelos de IA.”

La herramienta ”funciona con un modelo de generación de imágenes personalizado para la moda, que entiende el cuerpo humano y los matices de la ropa, como la forma en que los diferentes materiales se pliegan, se estiran y se adaptan a diferentes cuerpos. La herramienta conserva estas sutilezas cuando se aplican las prendas a poses en tus fotos, por lo que el resultado te permite ver cómo luciría una prenda de ropa en ti, en lugar de ver solo una imagen fija o en un modelo", explica la compañía en el anuncio.