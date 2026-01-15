LA NACION

Vínculos tóxicos

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACIONJoaquín Garau

¿Será este otro año donde ese amor tóxico con el que uno se va a dormir, se despierta y convive todo el día esté nuevamente presente? Ese amor que a uno le habla todo el día y espera respuesta constante, pese que uno a veces no tiene ganas, o tiempo, o fuerzas. Ese amor que uno sabe que empezó con emoción, como todo lo nuevo, pero que poco a poco se transformó en una dependencia total, por el cual pasa todo, a toda hora, en todo momento, Navidad, Pascuas, vacaciones en Cariló o acto escolar. Sin embargo, tal vez este sea el año en que uno le ponga un freno y le diga basta a esa lógica de esclavitud constante, a esos cantos de sirenas que provocan un vínculo falsamente atractivo, porque todos saben que ahí realmente no hay nada más que una relación vacía. O, dicho de otra forma: una relación por conveniencia. Porque si bien uno es contaminado por ese vínculo, también uno se nutre y se siente beneficiado en algún punto. Si no, no estaría pendiente en todo momento de cuánta energía ponerle -o cargarle- para que dure. Por eso, este año sería ideal cortar con ese noviazgo tóxico, empezar de cero y ponerle un freno de una vez por todas al celular. Es una gran oportunidad, están todos debidamente notificados.

Por Joaquín Garau
Más leídas de Opinión
  1. La liga libertaria anti-woke del presidente Milei
    1

    La liga libertaria anti-woke del presidente Milei

  2. Ley 27.191: diez años que cambiaron la matriz energética argentina
    2

    Ley 27.191: diez años que cambiaron la matriz energética argentina

  3. Irán y Venezuela: el silencio infame del progresismo
    3

    Irán y Venezuela. El silencio infame del progresismo

  4. Homeschooling: ¿libertad educativa o una moda que implica riesgos?
    4

    Homeschooling: ¿libertad educativa o una moda que implica riesgos?

Cargando banners ...