Ante el machismo y la discriminación, ni un paso atrás

17 de septiembre de 2019 • 19:11

No, no es una "moda". No, no somos "exageradas". No, no son "excepciones"; es un sistema social que naturaliza la desigualdad. El machismo mata. Lo evidenciamos una vez más, trágicamente, este fin de semana con los asesinatos de Navila, Laura, Cecilia y Vanesa. Muertes injustas, que tienen su origen y sustento en una cultura que todavía nos sigue poniendo en un lugar de subordinación. Una cultura en la cual, por ejemplo, se utilizan metáforas sobre violaciones y delitos sexuales para celebrar triunfos deportivos.

¿El canto de una hinchada equivale a un femicidio? Desde luego que no, pero es la expresión de lo que nuestro sistema de valores considera "aceptable". Llevamos siglos siendo educadas y educados en valores que marcan la diferencia y eso es el principal desafío para lograr un verdadero cambio. Y es por eso que se necesita del trabajo mancomunado de Estado y Sociedad -cada uno con sus responsabilidades- para hacer de la nuestra una sociedad libre de violencia

Iniciamos ese camino en 2016, con el primer Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Antes del Plan no había un abordaje integral de todos los tipos y modalidades previstos en la Ley 26.485. Antes, la Línea 144 era solo un servicio limitado a la derivación a recursos locales. Ahora, además de ampliar en un 50% su capacidad de atención, generamos un espacio de escucha, contención y seguimiento y, gracias a un acuerdo con las compañías de telefonía celular, garantizamos al 100% la gratuidad del servicio. Tengas o no tengas crédito podés llamar y recibir atención las 24 horas, todos los días desde cualquier lugar del país. Invertimos más de 23 millones de pesos en modernizar el equipamiento de la Línea y desarrollamos políticas para garantizar el cuidado de las trabajadoras que brindan el servicio. Para estar más cerca de todas las mujeres, en conjunto con Trenes Argentinos generamos un espacio de atención presencial en las Líneas Belgrano Sur y Sarmiento; el vagón de la Línea 144, donde profesionales especializadas en derecho, psicología y trabajo social brinda atención presencial a todas las mujeres que lo necesiten y en breve abriremos más.

El Plan también permitió potenciar el alcance de las políticas públicas en distintos sectores. Así, estamos dando pasos sustantivos en materia de protección -con el establecimiento a nivel nacional del sistema de dispositivos duales para el monitoreo de agresores-; patrocinio jurídico gratuito -con la reglamentación y puesta en marcha del Cuerpo de Abogadas/os Especializado en Violencia contra las Mujeres y en materia de reparación- con la implementación de la Ley 27.452 que establece el Régimen de Reparación Económica para hijas e hijos de víctimas de femicidios -conocido como "Ley Brisa"-. Sólo en el primer semestre de 2019 más de 250 familias iniciaron el trámite para acceder a la reparación .

Desde 2016 se impulsaron, asimismo, cambios clave a nivel institucional. Antes el organismo rector de las políticas para la igualdad de género de nuestro país, el Consejo Nacional de las Mujeres, estaba des jerarquizado, desfinanciado y que no ejecutaba su magro presupuesto -en 2015 ejecuto sólo el 60% del mismo-. En virtud de ello, creamos el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) un organismo descentralizado con rango de Secretaría de Estado. Aumentamos en un 36% su personal, y en un 500% su presupuesto entre 2015 y 2019. Creamos el Área de Litigio Estratégico dentro del INAM a través de la cual un equipo de profesionales trabaja para promover la adopción de la perspectiva de género en la Justicia mediante el asesoramiento e intervención en causas judiciales como los casos de Victoria Aguirre en Misiones, el femicidio de Lucía Perez en Mar del Plata o, recientemente, el travesticidio de Marcela Chocobar en Santa Cruz. Entre 2016 y 2019 se realizaron más de 13.000 intervenciones.

También estamos dando pasos sustantivos para abordar la causa raíz de la violencia; la desigualdad. En diciembre de 2018 presentamos el Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD 2018-2020) que reúne más de 200 compromisos de todos los Ministerios.

A partir del PIOD el INAM, el Ministerio de Hacienda y la Oficina Nacional de Presupuesto están trabajando en la elaboración del Presupuesto con Perspectiva de Género, es decir en la identificación de todas las partidas que destina el Estado Nacional para la promoción de programas destinados a mujeres que tiendan a cerrar las brechas de género -incluidas las acciones vinculadas a la prevención, asistencia y erradicación de la Violencia contra las Mujeres-. A la fecha se identificaron 57 actividades por un total de $ 568.494,8 millones lo que equivale al 13% del Gasto Público Nacional y al 2.6% del PBI.

Si bien hemos avanzado, aún queda mucho por hacer. Desterrar siglos de dominación patriarcal va a llevar tiempo. Pero estamos en la senda correcta. Hoy, la erradicación de la violencia contra las mujeres es política de Estado. Hoy, ante el machismo y la discriminación no damos ni un paso atrás.

La autora es Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM)