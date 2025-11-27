Operaron a Lourdes Fernández: cómo evoluciona la salud de la cantante de Bandana

Lourdes Fernández fue sometida a una histerectomía completa en el Sanatorio Finochietto ayer. Se trató de una cirugía programada desde hacía meses, que la cantante de Bandana decidió finalmente afrontar a causa de los dolores que padecía desde hacía tiempo.

La decisión de avanzar con la operación se tomó tras un período prolongado en el que la artista convivió con miomas que afectaban a su vida cotidiana. Ella misma lo expresó públicamente compartiendo que las molestias se habían intensificado durante el último año.

Horas antes de ingresar al quirófano, la artista se dirigió a sus seguidores a través de las redes sociales. A través de un video, manifestó: “Les juro que me molesta tanto que no veo la hora de que me saquen esto que hace como un año ya que me molesta”, expresó.

La intervención se desarrolló tal como estaba planificada por el equipo médico. Desde el entorno de la cantante publicaron un mensaje en el perfil de Instagram de Fernández para comunicar el resultado del procedimiento y llevar tranquilidad a sus seguidores.

En el texto, se detalló: “Lowrdez está cursando el postoperatorio en buena evolución, se realizó la cirugía que estaba planificada”. La publicación incluyó además un agradecimiento directo a quienes acompañaron el proceso: “Gracias por todo el amor y los mensajes de apoyo”.

La madre de Lourdes, Mabel, ofreció más detalles sobre el estado de salud de su hija en diálogo con el programa Desayuno Americano (América TV), en el que confirmó que la operación tuvo lugar sin complicaciones.

“Salió bien, está un poco dolorida, pero le dieron calmantes. Fue una operación bastante rápida, porque en dos horas ya estaba en el dormitorio, así que le quiero agradecer a todos los que rezaron por ella”, mencionó.

El posteo realizado por el entorno cercano de la artista en su cuenta de Instagram @lowrdez

Según contó, la artista presentó dolores posteriores propios de la intervención, pero los médicos actuaron rápidamente para aliviar las molestias y su evolución inicial fue considerada dentro de lo contemplado ante este tipo de intervenciones.

La mujer recordó que la cirugía fue programada, tras un antecedente reciente en la salud de la artista. El año pasado, Lourdes había sido sometida a una intervención para la extracción de un quiste. Durante ese procedimiento previo, los médicos detectaron que su útero presentaba múltiples miomas, tumores benignos que requerían de un abordaje más amplio del que podía resolverse en ese momento.

A partir de ese hallazgo comenzó el seguimiento médico que derivó en la decisión de avanzar con la histerectomía. La preparación incluyó análisis previos, estudios complementarios y controles durante varios meses.

La familia y el entorno cercano de la cantante continúan acompañando su recuperación y Fernández permanecerá bajo supervisión médica para completar el postoperatorio.

Un año difícil

La operación de Lourdes Fernández se produce semanas después del episodio en el que la cantante tuvo que ser rescatada de la vivienda de su expareja, Leandro García Gómez, quien permanece detenido con prisión preventiva. La denuncia que originó el operativo fue impulsada por su madre, Mabel, acompañada por Lissa Vera, de Bandana, que también se presentó ante la Justicia para respaldarla.

El hombre fue imputado por privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas en un contexto de violencia de género. En los días posteriores a su detención, se sucedieron distintas declaraciones y versiones sobre lo ocurrido. La artista manifestó entonces que su expareja “no le había hecho nada” y expresó tristeza por la negativa del juez a otorgarle la excarcelación. Sin embargo, las investigaciones apuntaron a que, antes de la detención, García Gómez habría ejercido violencia física contra la cantante.