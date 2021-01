¡Arriba los jubilados!

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2021 • 15:37

"¿Alguien cree que van a pactar aumentos salariales por debajo de la inflación?"

(Del diputado Carlos Heller.)

Nada más que buenas noticias para los jubilados: llegó la Sputnik V. Falta que Alberto se anime a dársela después de que se la dé Putin y listo: a correr a anotarse en el PAMI para las próximas vacaciones en Santiago del Estero, a mitad de enero, con 45 grados a la sombra, donde, como diría mi amigo Leonel, las lagartijas se escupen las patitas cuando tienen que cruzar la ruta. Algo es algo.

A la Sputnik le hizo sombra en el Congreso la sanción de la nueva ley de movilidad jubilatoria. Ahora sí que los jubilados van a poder darse todos los gustos: solo tienen que esperar que la Anses recaude más (y que esa mayor recaudación no la use el Gobierno para tapar otros agujeros) y que los gremios consigan aumentar los salarios por encima de la inflación, que se prevé que estará en el orden del 50 por ciento. "¿O alguien cree que se van a pactar aumentos salariales en paritarias por debajo de la inflación?", se preguntó el diputado Carlos Heller. Se ve que hace mucho que no lee los diarios.

Fue ciertamente una sesión entretenida. Mario Negri mostró una piedra y Máximo Kirchner exhibió dos balas de goma. Lindos gestos para recordar que hace tres años un intento de reforma jubilatoria macrista terminó con una tremenda refriega en las calles y con Leopoldo Moreau y Emilio Monzó lanzándose piñas en el recinto.

Se nota el esfuerzo de los legisladores por mejorar la situación de nuestros jubilados. También hay jueces muy comprometidos en ayudarlos. Por ejemplo, Daniel Obligado. Tardó casi un mes desde que la Corte confirmó la condena de Amado Boudou por haberse quedado con la empresa Ciccone para decidir si lo devolvía a la cárcel. Hasta le preguntó a Boudou qué le parecía que tenía que hacer con su situación. El exvicepresidente es un pensionado más: cobra unos $320.000 pesos por mes.

Otra pensionada que estaba agradecida con la ley de movilidad jubilatoria es Cristina Kirchner, especialmente después de que el juez Ezequiel Pérez Nami la autorizó a percibir el haber correspondiente a Néstor y a ella misma por haber sido jefes del Estado, decisión que ningún organismo oficial estratégicamente en manos kirchneristas piensa apelar. ¡Faltaba más!. Trascendió que cobrará unos $2 millones por mes y otros $100 millones como retroactivo. Todo sin tener que pagar el impuesto a las ganancias.

Cuentan que a Cristina no le afectan las críticas que recibe. Que cuando termine este mandato como vicepresidenta va a pedir la tercera pensión y que, si no nos gusta, ya sabemos: "A armar un partido y ganar las elecciones".

