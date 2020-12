Bad information II

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de diciembre de 2020 • 18:09

"You win (ganás)".

(Del Admor de Malta, a Macri, por haber perdido las elecciones de 2019 ante Alberto Fernández.)

Esta columna agradece fervientemente a quienes durante toda la semana aportaron nuevos ejemplos de Brutish English, el simpático inglés con que se expresaba el personaje de Gaturro, allá por los 90, traído a la memoria a propósito de las hilarantes interpretaciones del sitio oficial de Turismo de Córdoba, que tradujo Salsipuedes como Get out if you can. Y agradece la impactante contribución a la literalidad, también mencionada en aquella nota, de la diputada kirchnerista María Rosa Martínez, al dar a conocer su voto durante una sesión del Congreso. Dijo la lady: "La concha de la lora, toda la noche despierta al pedo...". Lectores sensibles, abstenerse.

Aquellos aportes -no el de la representante del pueblo- nos recordaron las cartas firmadas por Ramon, que aparecieron publicadas en el Buenos Aires Herald entre 1949 y 1977. Una suerte de delirante Spanglish en boca de un personaje petitero, pero delicioso: Ramon -sin tilde, para que luzca inglés-, quien acuñó la frase between no more and drink a chair para decir: "entre nomás y tome asiento". Esas cartas fueron compiladas por el autor del personaje, Basil Thomson, y publicadas como libro, en 1980. El amigo Harry Ingham, poseedor de uno de esos verdaderos incunables y admirador de Ramon, nos contó que, con el ya fallecido crítico gastronómico Dereck Foster, se divertía buscando en los menús de restaurantes traducciones raras al inglés. El "Oscar" se lo llevó el revolting eggs que hallaron para significar "huevos revueltos". Aunque aquella traducción, más que huevos, revolvía estómagos.

Generosos foristas de esta columna acercaron otras conversiones muy simpáticas: por ejemplo, little hair for the old woman (pelito pa' la vieja); how long (jaula grande); Jump, para citar a la provincia de Salta, y Between Rivers, para Entre Ríos; "ayer comí bread what what (panqueque) con dulce de leche", y God Given Hair para nombrar a Diosdado Cabello, número dos de Nicolás Maduro y flamante ariete del silencioso y silenciado Alberto Fernández, a quien Diosdado consideró "de tibio pa' frío " .

En cambio, bien directo y sin malas traducciones, se pronunció el famoso rabino Dov Beer Riger Hacohen, denominado el Admor de Malta. Le aseguró "you win (ganás)" a Mauricio Macri por haber "perdido" las elecciones ante Alberto Fernández, en 2019. En el entorno del expresidente lo decodificaron así: "De la que te salvaste, man: economía en picada, pandemia en subida, Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y el Congreso y la Justicia manejados por Cristina y Máximo ". No way.

