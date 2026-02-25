Con una leve baja en febrero, el índice de confianza en el Gobierno acumula tres meses consecutivos de caída

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) cayó por tercer mes consecutivo. En febrero se ubicó en 2,38 puntos, una disminución de 0,6% respecto de enero.

La baja comenzó a partir de noviembre, cuando marcó 2,47. En diciembre fue de 2,46 y en enero de 2,4, con descensos de 0,1% y 2,8%, respectivamente.

El ICG había dado un salto en noviembre tras las elecciones legislativas nacionales: fue el repunte más fuerte de la gestión (17,5%). Ese rebote se produjo luego de haber tocado sus tres registros más bajos entre agosto y octubre del año pasado, en un clima electoral atravesado por escándalos de presunta corrupción vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el excandidato libertario José Luis Espert.

La evolución mensual del ICG desde diciembre de 2015 UTDT

Aun así, el índice de febrero (2,38) deja a la gestión de Javier Milei en una zona intermedia. El promedio de la administración libertaria es de 2,44. El punto más alto del Gobierno se registró en diciembre de 2023, apenas asumió −un movimiento habitual−, con 2,86.

La Escuela de Gobierno de la UTDT elabora el estudio en base a una encuesta nacional de Poliarquía Consultores. Se publica desde noviembre de 2001 y utiliza una escala de 0 a 5 puntos. La última medición se realizó entre el 2 y el 12 de febrero.

El índice mide la percepción sobre cinco dimensiones. Este mes, los indicadores tuvieron resultados mixtos. La eficiencia en la administración del gasto público y la honestidad de los funcionarios crecieron 2,7% y 2,6%, respectivamente. Sin embargo, la percepción sobre la capacidad para resolver los problemas del país, la evaluación general del Gobierno y la preocupación por el interés general cayeron 4,9%, 1,8% y 1%, respectivamente.

Evolución mensual de los componentes del ICG: la variación respecto de enero fue positiva en la eficiencia en el gasto público y la honestidad de los funcionarios

Honestidad (2,76) y capacidad para resolver problemas (2,7) son las dimensiones mejor posicionadas. Más atrás aparecen eficiencia en el gasto (2,29), evaluación general (2,18) y preocupación por el interés general (1,99).

El comportamiento del índice por segmentos se mantiene estable. Sigue siendo más alto entre varones (2,62; +4%) que entre mujeres (2,11; -7%). También conserva su mayor nivel entre los jóvenes de 18 a 29 años (2,99; +10,7%). El grupo de 30 a 49 marcó 2,13 (-1,8%) y los mayores de 50, 2,47 (-2%).

En términos geográficos, el interior lidera con 2,6 (+0,4%), seguido por la ciudad de Buenos Aires (2,1; -3,7%) y el Gran Buenos Aires (2,04; -1,9%).

El ICG de febrero según la zona geográfica: el interior continúa al frente UTDT

Los valores siguen siendo más altos entre quienes dicen no haber sido víctimas de delitos en el último año (2,5; -3,1%) que entre quienes sí lo fueron (2; +11,1%). A su vez, el índice trepa a 4,3 (+3,9%) entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año, muy por encima de quienes consideran que se mantendrá igual (2,69; +5,1%) o que empeorará (0,43; +22,9%).

En el plano educativo, la Escuela de Gobierno de la UTDT advierte un cambio en el orden habitual. Esta vez, el ICG es más alto entre quienes completaron el secundario (2,56; +6,7%) que entre quienes tienen nivel terciario o universitario (2,41; -5,5%). En el último escalón –y en descenso– se ubican quienes alcanzaron solo el nivel primario (1,56; -1,9%).

El ICG de febrero según el nivel de instrucción: este mes es más alto entre quienes completaron el secundario que entre quienes tienen nivel terciario o universitario UTDT

En la comparación interanual, el índice cayó 6,8% frente a febrero pasado. Sin embargo, este mes se ubica por encima del mismo punto de las gestiones de Mauricio Macri (2,32) y Alberto Fernández (1,49): 2,7% y 59,5% más alto, respectivamente.