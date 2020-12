Reseña: Teoría de la gravedad, de Leila Guerriero

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de diciembre de 2020 • 00:00

A poco de comenzar Teoría de la gravedadLeila Guerriero (Junín, 1967) se reconoce en una frase de Las palmeras salvajes de William Faulkner: "Entre la pena y la nada elijo la pena". Podría pensarse que más que una adscripción literaria hay allí una advertencia sobre el tipo de mirilla desde la cual se mirará el mundo en cada texto. Porque lo que organiza Teoría de la gravedad, selección de algunas de las columnas que la autora publicó en los últimos años en el diario El País de España, es una primera persona poderosa, austera, por momentos feroz.

La mirada periodística, esa práctica de precisión quirúrgica que Guerriero tiene tan bien afilada, se aplica en este caso al pequeño formato de lo cotidiano. Hay un ejercicio de lo breve (toda columna lo es), una rotación del radar que pone el foco en los universos personales (la casa, la familia, la pareja, los ecos de la vida profesional) y cierta licencia que la autora establece de manera explícita: "A lo mejor esto es mentira -culmina una de las columnas-. A lo mejor no. No pueden saberlo porque no saben quién soy. Yo vivo oculta". Guerriero escribe desde las fronteras del yo sin que eso implique ofrendar su subjetividad ni la de los suyos. Sus columnas -breves crónicas de la intimidad escritas por una referente de la crónica periodística latinoamericana- siguen los trazos de su propia historia para permitirse el salto a lo generacional, lo colectivo, lo contemporáneo.

Así, los recuerdos vitales, alguna "magdalena escandalosa" cuya irrupción supone un viaje al tiempo de las primeras impresiones, tienen el sabor de la experiencia personal pero también el sustrato que permite pensarlos como universales.

Narradora, cronista y personaje, Guerriero es la adolescente que, en una ruta en medio de la pampa, confirma sus reservas de entereza. Es también la niña que, descalza, acomoda unos jazmines sobre una mesa. O la estudiante intrépida que quiere escribir, dejar la piel en recitales de rock y beberse a toda la ciudad de Buenos Aires de un trago. O la escritora que se interroga, una y otra vez, por la esencia del coraje.

La otra dimensión de Teoría de la gravedad es la poesía. Las voces de Louise Glück, Idea Vilariño, Sylvia Plath, William B. Yeats o Sharon Olds se infiltran en las columnas, resuenan en un discreto tráfico de señas literarias. Discreto y breve como la felicidad que, la misma Guerriero se ocupa de recordarlo, nunca dura más de cinco minutos.

