Claudia Piñeiro, Reynaldo Sietecase y Juan Carrá, finalistas de los premios de la Semana Negra de Gijón

Tres escritores argentinos resultaron finalistas de los premios de la trigésima novena edición de la Semana Negra de Gijón, que tendrá lugar del 3 al 12 de julio en las costas del Arbeyal. Las novelas La muerte ajena (Alfaguara), de Claudia Piñeiro; La Rey (Alfaguara), de Reinaldo Sietecase, y el libro de no ficción Salvate vos. Los Molfino. Seis hermanos, una madre sola. Una persecución implacable. El mayor crimen internacional de la dictadura (Sudamericana), de Juan Carrá, fueron publicados en 2025 por el megagrupo Penguin Random House. Los ganadores se anunciarán el 10 de julio.

El escritor y periodista español Miguel Barrero, director del encuentro dedicado a la literatura policial que “apadrina” la Semana Negra BA, dijo a LA NACION que los jurados “siempre son secretos hasta el momento del fallo” y que quienes eligen los títulos finalistas publicados durante el año anterior son referentes de la novela negra en lengua española de distintas partes del mundo. Escritores, libreros, editores, periodistas y gestores culturales proponen títulos en cada una de las categorías.

Piñeiro, ganadora en 2021 del Premio Dashiell Hammett con Catedrales, forma parte de ese jurado de preselección y considera que para algunos países latinoamericanos “es un poco más difícil” porque muchas novelas no llegan a España y hay muchos votos españoles. “De la Argentina llegan muchas, y votan unos cuantos argentinos -agrega-. Hay países que la tienen más difícil. Luego, una vez seleccionados los finalistas, hay jurados por cada categoría”. Autores como Juan Sasturain, Leo Oyola, Guillermo Orsi, Javier Sinay, Marcelo Guerrieri y Nicolás Ferraro, entre otros, recibieron premios en ediciones anteriores del festival gijonés.

Portadas de los tres libros finalistas Archivo

Por el Premio Dashiell Hammett, que se entrega a la mejor novela de género negro en español publicada en 2025, compiten con Piñeiro y Sietecase los títulos de tres españoles: Wendy, de Eugenio Fuentes (Tusquets); Las fuerzas contrarias, de Lorenzo Silva (Destino); y Cordillera, de Marta del Riego Anta (AdN).

Por el Premio Memorial Silverio Cañada a la mejor primera novela de género negro en español publicada en 2025, resultaron finalistas cinco obras de escritores españoes Aprieta, del Felipe de Luis (AdN); Gallos de poca casta, de la Gloria Trinidad (Alrevés); Fosca, de la Inma Pelegrín (Lumen); El caso Salgueiro, del Óscar Reboiras (Alfaguara), y Ava, de Mabel Lozano (Alrevés).

En el Premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de no ficción de género negro en español publicada en 2025, compiten Mañana matarán a Daniel, acerca de los cinco últimos asesinados en la dictadura franquista, de la española Aroa Moreno Durán (Penguin Random House); La chica muerta favorita de todos, de la española Beatriz García Guirado (Libros del KO); El agente suizo, del español Enrique Faes Díaz (Galaxia Gutenberg); Salvate vos, de Juan Carrá (Sudamericana), y Franco y yo, del español Jesús Ruiz Mantilla (Galaxia Gutenberg).

Por el Premio Espartaco a la mejor novela histórica en español publicada el año pasado, son finalistas El reino de Belmonte, del español Alfonso Mateo-Sagasta (Reino de Cordelia); La Capitana, de la española Susana Martín Gijón (Alfaguara); Qué fue de los Lighthouse, saga familiar que atraviesa el siglo XX, de la española Berna González Harbour (Destino), y Cobre en la sangre, del cubano Lorenzo Lunar (Clandestina).

Y por el Premio Celsius a la mejor obra de ciencia ficción y fantasía en español publicada en 2025, concursan Trumpsilvania, ficción vampírica ambientada en la II era Trump, del español Luis Artigue (Eolas); Las leyes de la caza, de la española Pilar Fraile (Candaya) y Animales difíciles, el cierre de la serie de la detective Bruna Husky, de la española Rosa Montero (Seix Barral).

El cartel del evento será obra del ilustrador chileno Félix Vega Encina, autor de elogiadas novelas gráficas, como Juan Buscamares y Los fantasmas de Pinochet.

Barrero anticipó que los tres finalistas argentinos participarán de la Semana Negra de Gijón, y que también fueron invitados Ernesto Mallo y Juan Pablo de Luca. Si bien la lista completa de los participantes, así como la programación, se dará a conocer entre mayo y julio, se sabe ya que formarán parte de la “banda gijonesa” los españoles Adolfo García Ortega, Luis García Montero, Aitana Castaño, Cristina Fernández Cubas, Juan Tallón, Sergio del Molino, la mexicana Daniela Tarazona y Monika Zgustová, de la República Checa.