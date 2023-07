Cartas de lectores: Ausentismo, engaños, educación

escuchar

Ausentismo

La causa del ausentismo de los ciudadanos en las elecciones 2023 ¿no será porque se debe ir a votar entre cuatro y cinco veces en un mismo año, como es el caso de la provincia de Córdoba, cuya única justificación es la estrategia electoral?

Rafael López Saubidet

DNI 13.416.528

Engaños

“Puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo y puedes engañar a pocas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo”. Esta frase de Abraham Lincoln es válida para el mundo civilizado. Pero en nuestra querida Argentina no lo es. Ya son 80 años que nuestros gobernantes nos están mintiendo sin solución de continuidad. Es hora de que en estas elecciones volvamos a la civilización.

Jorge O. Caviglia

DNI 10.424.440

Educación

La encomiable columna publicada el miércoles 19 titulada “El derecho a la educación”, de dos estudiosos del tema, es necesaria y más que oportuna en estos momentos preelectorales para los votantes y en particular los que se postulan a altos cargos políticos. Razones de supervivencia en lo inmediato explican el espacio y tiempo que les insumen la macroeconomía y su nudo gordiano; sin embargo, no deberían soterrar el tema, sin dudas el más importante para el futuro, que ya ha llegado. Y el más apremiante, si miramos “la línea temporal de la historia” de Yuval Harari, con su vertiginoso aumento de velocidad en todas las “explosiones”: agrícola, industrial, científica, tecnológica y de la población humana. El foco está puesto en la educación, porque es la ciencia que como madre de todas las carreras podrá salvar al planeta Tierra y su Homo sapiens. Y, “aquí y ahora”, a los millones de criaturas en la primerísima escolaridad que estamos obligados con nobleza a “convertirlas en seres libres y pensantes”. Debe abrirse un intenso pero rápido debate entre los futuribles presidentes y ministros de Educación, partiendo desde el ubi consistam y explicando las ideas y soluciones concretas con foco en los rangos sociales y su dilema “solidaridad o desintegración”, el valioso tesoro legado por los grandes pedagogos que por algo se concentraron en esa edad, el delicado equilibrio entre la tecnología y la educación primigenia, entendida como cimiento de todos los ciclos siguientes.

¡A trabajar se ha dicho!

Carlos Tonelli

DNI 18.796.008

Favaloro

René Favaloro fue, sin duda, el pionero del bypass coronario. Pero no fue el inventor. Trabajé en la Cleveland Clinic una década después que él. Mason Sones, cardiólogo intervencionista que fortuitamente descubrió la coronariografía. Por primera vez se veía una coronaria. Moldeó catéteres y logró ver las tres grandes ramas. Trató de convencer a Effler de hacer estudios, este se negó, Edwin Beven presentó a Favaloro, observador de cirugía, y lo reclutó. Favaloro completó el estudio. Effler se fue de vacaciones y Groves, subjefe y enemigo de Effler, aprovechó e hizo dos casos de bypass coronario ayudado por René, con éxito. Impusieron el método. Cuando el Colegio de Cirugía de los EE.UU. hizo el libro de historia de la cirugía y me dio un capítulo por la invención de la endoprótesis, le pregunté al presidente por qué no lo ponía a René. Él fue el quinto en hacer un bypass coronario, me dijo. Me presentó a Dudley Johnson, de Milwaukee, el primero. Pero con el mapa hecho por Sones, René era más efectivo. Sin duda estandarizó la técnica. Un verdadero pionero.

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Caballos sueltos

Ocurrió en el atardecer del jueves pasado, cuando íbamos de Pilar hacia Mercedes, sobre la ruta nacional 5, unos mil metros antes del peaje de Olivera, en el partido de Luján. Mi cuñado y su familia adelante, en su camioneta, y el que suscribe, unos kilómetros detrás. Se advierte entonces que una tropilla de caballos estaba pastando a la vera de la autopista. A la vista y paciencia de transeúntes y personal de esa vía nacional. En un momento dado, y naturalmente sin aviso, los caballos, un total de 17, cruzan la autovía, siendo imposible evitarlos. Mi cuñado trató de frenar y de esquivarlos como pudo, pero lamentablemente, atropelló a un animal de unos 500 kilos. En definitiva, destrucción total de su camioneta, pero gracias a Dios y a la seguridad de los rodados más modernos, solo tuvimos que lamentar lesiones leves. Llamativo es que los numerosos vehículos circulantes en ese momento y en ese lugar pasaban sin detenerse, esquivando a los restantes equinos que circulaban ya libremente por el lugar. Recién después de mucho rato apareció personal de seguridad del corredor vial. Más tarde la Policía Rural pudo reducir a los caballos, que fueron derivados a un predio cercano a la espera de que su propietario se hiciera presente, el cual, por otra parte, no apareció en ningún momento. Más allá de lo triste de esto, es de resaltar el nulo control que existe en las autopistas pagas sobre lo que pasa en sus alrededores, la poca empatía de nuestros congéneres, que no se acercaron a ver si había heridos en el evento, y la malísima gestión de seguridad de los administradores de la autovía frente a un accidente que pudo haber terminado en una tragedia de tremendas consecuencias.

Hugo Oberti

DNI 12.295.420

Derecho al silencio

Los que viajamos en el tren Belgrano Norte no podemos muchas veces ir leyendo un libro, apuntes de algún curso, escuchar música con auriculares, hablar por teléfono o con quien compartimos el viaje. Esto se debe simplemente a vendedores ambulantes que gritan a viva voz lo que ofrecen y, sobre todo, a cantantes que, munidos de parlantes muy potentes, se ponen a cantar una especie de karaoke interminable que debemos sufrir todos los presentes. El trabajo es dignidad, pero deja de serlo cuando molesta al prójimo, que simplemente tiene otras cosas que hacer y no puede hacerlas por verse aturdido en su viaje. Los guardias no controlan que la gente pague el boleto, menos van a reparar en estas nimiedades.

Tadeo Pueyrredon

DNI 26.844.978

En la Red Facebook

Juan Schiaretti: “El peronismo de Córdoba no tiene nada que ver con los K”

“Lo disimulan bien cuando les votan todo a los kirchneristas”- Félix D’Agostino

“Siempre el mismo juego a dos puntas”- Victoria Fernández

“Nadie le cree”- María Laurey

LA NACION