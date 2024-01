escuchar

Dos años

Todos vemos el esfuerzo del nuevo gobierno para eliminar antros de corrupción, ñoquis, grupos con privilegios infundados, leyes laborales inicuas, ministerios inútiles y tantas y tantas cargas injustas sobre la población, que nos han llevado paulatinamente a esta situación económicamente desastrosa. Y también vemos cómo los que hasta ahora se beneficiaban con esas situaciones tratan de frenar de todas maneras esta actividad liberadora. A estos últimos parecería inútil pedirles algún mea culpa, pero les recuerdo la famosa frase del gremialista Luis Barrionuevo: “Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país”.

Roque Sanguinetti

Roque Sanguinetti

Extorsión

Hemos votado al señor Javier Milei para desempeñar el cargo de presidente de la República, pero no a la CGT para que cogobierne o pretenda gobernar por medio de la extorsión, al convocar a un paro nacional para el 24 de este mes. El objeto de la medida de fuerza es defender los privilegios de sus líderes y no los derechos de los trabajadores. Esto ha quedado demostrado durante el gobierno de Alberto Fernández, su vicepresidenta Cristina Kirchner y Sergio Massa, un triunvirato para el olvido. Ya lo dice el refrán: “El que calla otorga”. Así se hizo presente la CGT en los últimos cuatro años. Por eso, sí al voto, y no a la extorsión.

José Adolfo Vélez Funes

DNI 8.270.605

Presos políticos

En el juzgado federal tenemos jueces prevaricadores, fiscales parientes, amigos de terroristas y familiares de estos. Los derechos humanos fueron manejados por hijos de terroristas. Por otra parte, tenemos uniformados presos por los mal llamados juicios de lesa humanidad, muchos de los detenidos con 6, 8, 16 y más años sin condena firme, lo mismo que los 820 muertos en cautiverio. Ese es el saldo del curro de los derechos humanos y que a los argentinos nos ha tocado pagar más de 3500 millones de dólares en indemnizaciones y todo el circo que esto arrastra (un verdadero negocio), que junto al odio y la venganza contra quienes no permitieron que nuestra patria fuera gobernada por un Firmenich o Santucho para que la Argentina no se convirtiera en la Cuba del sur, que no nos cambiaran nuestras costumbres y que un trapo rojo reemplazara a la celeste y blanca fueron las fuerzas policiales, las de seguridad y los militares, quienes enfrentaron una guerra que en los 70 los mismos subversivos impusieron. El objetivo de los terroristas era fusilar a más de 500.000 personas, entre ellas figuraban jueces, empresarios, religiosos, educadores, uniformados, gremialistas y a todo aquel que se le opusiera; sus lemas eran “tomar el poder con las armas”, “en la boca del fusil está el poder”.

Hoy la casta goza de las mieles gracias a los verdaderos conquistadores de la democracia, quienes, después de muchos años en prisión, esperan con optimismo la merecida libertad por este gobierno que exclama: “¡ Viva la libertad, carajo!”.

Miguel F. Prestofelippo

DNI 11.071.957

Gobernar es explicar

Después de décadas de dirigismo, estatismo e intervencionismo, los fuertes avances de Milei para generar un cambio cultural en general han creado una expectativa de esperanza. Pero también hay quienes sienten dudas, temores e incertidumbres, porque durante décadas fueron víctimas del adoctrinamiento peronista kirchnerista con la ilusión de que “detrás de toda necesidad hay un derecho”. Revertir esta generalizada falsedad populista, en la gente más desinformada, va a requerir un esfuerzo largo y continuado de líderes con capacidad de comunicar, explicar, informar, debatir y alentar los cambios imprescindibles para afianzar las ideas de la libertad, que son las que han permitido progresar a todos los países que las han incorporado.

El exitoso exministro de Economía y expresidente de Brasil Fernando Enrique Cardoso así lo entendió, lo practicó y permanentemente repetía que “gobernar es explicar”.

Ricardo E. Frías

Ricardo E. Frías

Ferias

Una forma de amortiguar la draconiana suba de precios –en especial en zonas urbanas– es volver a las ferias barriales y poner en contacto directo al productor con el consumidor. Así los chacareros podrán vender sus productos en forma directa aumentando la competencia y bajar en forma geométrica los altos costos de la intermediación... Las autoridades deberán darles contención necesaria a los productores para que puedan viajar seguros y libremente en sus vehículos comerciales por las rutas y llegar así a los barrios de las grandes urbes donde, con orden y limpieza y en lugares y calles preestablecidos, puedan armar sus puestos con escaparates para ofertar sus mercaderías con horarios predeterminados, tal como ocurría con las ferias barriales en épocas pasadas, y tan presentes y atractivas como las que vemos en varias ciudades europeas.

También se puede estudiar la posibilidad de gestionar banquinas de pescadores en los puertos fluviales que existen en nuestro extenso litoral para que la pesca artesanal con sus barcos pueda llegar al interior del país y acercar luego a las ferias barriales sus frutos del mar con la frescura necesaria.

De esa manera la intermediación, al tener que competir, deberá aggiornarse y bajar sus precios para adecuarse a esa nueva realidad de libertad comercial.

Pedro Sylvester

Pedro Sylvester

“Trapitos”

En Mar del Plata introdujeron una aplicación muy práctica para pagar el estacionamiento dentro de la zona establecida por la municipalidad, habilitándose además kioscos o comercios donde uno puede contratar el servicio si no tiene la aplicación, y lo más útil es que uno mientras haya hecho el pago se puede cambiar el lugar de estacionamiento sin tener que abonar nuevamente, lo cual a uno le facilita su desplazamiento ante la realización de varios trámites. Todo eso está muy bien, pero ¿que hacemos con los “trapitos” que también exigen un pago para cuidar el auto? ¿El señor intendente no se anima a terminar con estas organizaciones ilegales?

Daniel Della Rodolfa

Daniel Della Rodolfa

