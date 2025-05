Cartas de lectores: El campo, ganadores y perdedores, días de votación

Carta de la semana

El campo

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostuvo: “El campo no es muy mano de obra intensiva, por lo menos la agricultura extensiva de la pampa [por la región pampeana]” (sic).

Por cada puesto directo de trabajo, el campo genera tres puestos indirectos, por eso es protegido en todo el mundo, además del desarrollo económico en las localidades aledañas por el fuerte incremento de todo tipo de ventas que gesta. La actividad agroganadera es la que sacará a nuestro país de la crisis por la que está atravesando si se la deja de espoliar como lo fue durante décadas, especialmente por el kirchnerismo.

Con el mayor de los respetos, olvida este funcionario que el campo es un tren bala al que le arruinaron las vías.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Ganadores y perdedores

Es un error conceptual hablar de ganadores y perdedores entre los candidatos que encabezan las listas porteñas. Se trata de una elección legislativa. Los cabezas de listas no compiten entre sí. Compiten contra las propias bancas que renuevan. Si obtienen más bancas de las que renuevan, salen ganadores. Si obtienen menos bancas que renuevan, salen perdedores. Es decir, no hay competencia entre los candidatos que encabezan las listas. Tampoco interesa mucho si algunas listas van juntas o separadas. Lo que cuenta es la cantidad de bancas que sacan los distintos modelos de país que están en juego.

Diego Carminatti

DNI 13.214.035

Días de votación

¿Por qué con la boleta única no se habilita también el día sábado para votar? En los Estados Unidos también se puede votar con varios días de anticipación.

Eduardo R. Malvar

emalvar254@gmail.com

Borocotización

Hace ya bastante tiempo los equipos de fútbol profesional permanecían inalterables durante muchos años, sin cambios en su formación. Durante la década de 1940 fue famoso el equipo de mi querido Boca Juniors (en su honor hago mención de sus integrantes: Vaca, Marante y De Zorzi, Sosa, Lazzatti y Pescia, Boyé, Corcuera, Sarlanga, Ricagni y Pin, algunos de ellos verdaderos cracks que perduran en la memoria). También el trabajo de las personas en empresas o instituciones permanecían inalterables con el paso de los años, siendo un verdadero orgullo jubilarse en el mismo lugar. Con algo de ironía incluyo también a los matrimonios de antaño. Hoy las costumbres han cambiado diametralmente, para bien y para mal. En el caso de la política y los políticos fue categóricamente para mal. En 2005, Borocotó Jr. –hijo de un famoso relator futbolístico– hizo historia luego de ser elegido diputado al cambiar súbitamente de bando político antes de asumir, un verdadero escándalo mediático, acuñándose el término “borocotización”.

Hoy, azorados, atónitos, vemos cómo eso que antes horrorizaba es ya un hecho más que común en muchos de los políticos. Como langosta se salta de bloque en bloque y de partido en partido, sin desparpajo, al compás del corsi y ricorsi de la política.

Otras costumbres. Otros valores. Altri tempi.

Arq. Fernando Aftalión

aftalion.fernando@gmail.com

Obras e inundaciones

Hace más de veinte años vivía en la calle Vidal, en Belgrano. Cuando llovía el arroyo Vega desbordaba e inundaba la calle Blanco Encalada, teniendo que cruzar la calle con el agua hasta la cintura. Pasaba lo mismo en la calle Elcano y en la avenida Juan B. Justo (arroyo Maldonado). Hasta el gobierno de Mauricio Macri, que resolvió para siempre aumentando con aliviadores y sistemas de desagüe en estos arroyos. El entubado de los arroyos comenzó hace mucho tiempo, pero recién con Mauricio Macri se logró evitar las inundaciones. Ningún otro intendente o gobernador se preocupó por estos desastres, que mataron a mucha gente en La Plata y en Bahía Blanca, además de arruinar viviendas en todo el conurbano.

Es bueno recordar quién hace y quién solo publicita mentiras.

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

Complicidad

Casi la mitad de los senadores votaron contra ficha limpia. Entiendo entonces que son cómplices, al no prohibir el ingreso de delincuentes a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Veamos la definición de cómplice para la RAE: persona que, sin ser autora de un delito o una falta, coopera a su ejecución con actos anteriores o simultáneos. No solo sorprende la decisión de los senadores sobre ficha limpia. En el caso del juez Lijo, tras ser rechazado su nombramiento a la Corte Suprema en el Senado, el Consejo de la Magistratura ha mantenido silencio (¿cómplice?) sobre las causas de la resistencia generalizada a que dicho magistrado integre el máximo tribunal. Entre esas causas figuran: no poder justificar su patrimonio, detener y demorar trámites. Uno iniciado por Carrió lleva más de diez años en su juzgado. No puede integrar la CSJ, pero sí puede ser juez. El Consejo de la Magistratura tiene un medidor de corrupción bastante particular, depende según el cristal con que mire. La Justicia, como principio moral, es primordial para encauzar la nación, es el poder de los honorables señores jueces. Apelamos a la conciencia y convicción de cada uno de ellos.

Carlos Lázaro Ballero

carlazbal@hotmail.com

Natalidad

“Cambio demográfico: en el país ya son mayoría los hogares que no tienen hijos”, es una de las noticias de la nacion del 15 de mayo. Qué título que acongoja y qué noticia tan triste...

Julio Orma Carrasco

jormacarrasco@hotmail.com

Viaje cancelado

Es una lástima que el presidente Milei haya suspendido su viaje a Roma para quedarse por las elecciones de CABA. Difícil que el candidato de LLA vaya a ganar o perder por los votos del Presidente y su séquito. La muerte del papa Francisco es muy reciente y que no asista a la asunción formal del nuevo pontífice no es lo mejor para su imagen internacional y la nuestra como país. No hay dudas de que prioriza el chiquitaje a lo importante.

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

Indemnizaciones

Coincido con el espíritu del proyecto de ley del diputado López Murphy, que propone que se indemnice a las víctimas de la guerrilla marxista que asoló a nuestro país a partir de los 60. Creo que en él se debería prever que el pago de tales indemnizaciones lo afrontarán, en primer lugar, quienes formaron parte de los movimientos armados y, también, sus voceros y soportes políticos. Y que solo subsidiariamente respondiera el Estado nacional, responsable de ello según el proyecto. En primer lugar, eso es lo justo, ya que así pagarían los autores de las muertes, heridas y daños que se pretende, de algún modo, reparar. En segundo lugar, también lo es porque fue contra el Estado nacional –y su orden constitucional – contra lo que atentó la guerrilla. Absurdo, pues, es que el Estado responda por los daños que ella causó (en realidad, ese costo lo soportaríamos todos nosotros, los ciudadanos de a pie). Por otra parte, muchos de quienes sembraron muerte y destrucción gozan de un millonario pasar, a veces sospechosamente habido; de modo que los desembolsos que debería afrontar la comunidad disminuirían considerablemente.

Daniel Zolezzi

dezolezzi@gmail.com

Hábitos alimentarios

Soy productor principalmente ganadero, y también hago agricultura. Parte de mi familia es vegana, y debo aprender a convivir con esa realidad. Mis hijos veganos viven en San Martín de los Andes hace ya varios años. Charlando con ellos me comentaban lo difícil que es conseguir porotos de soja en la zona para elaborar sus comidas, y de lo caros que son los productos derivados de ella, por ejemplo, el tofu. Si no hay demanda, obviamente escaseará la oferta.

Pensando en la realidad nutricional de gran parte de las familias de escasos recursos, y en su bolsillo, y al ser la proteína de soja un excelente nutriente, cuyo costo es a lo sumo el 10% del de la carne bovina, ¿por qué no se invierte en educar e incentivar su consumo? Con los mismos pesos de costo, con lo que come una persona, comerían diez.

Para cambiar costumbres y hábitos se necesitan planificación, docencia y educación. Qué bueno sería que en el país de la soja y de la carne se invirtieran los recursos necesarios para que la primera tuviera un consumo inteligente, cuyo retorno creo que sería indiscutible en materia de salud y desarrollo.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

Panamericana

La Panamericana es un caos. No solo hay que preocuparse por recaudar (peaje, control de velocidad), hay que vigilar y sancionar a los ómnibus y camiones que usan cualquier carril, entorpeciendo el tránsito, y a las motos, que no cumplen el reglamento de circulación. Por otro lado, la iluminación es muy importante y cada vez hay más tramos oscuros y no se reparan. Continuamente aumentan los peajes, pero los servicios son peores.

Mónica Perriard

DNI 4.858.364

