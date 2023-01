Cartas de lectores: Gaillard y la Corte, el huevo de la serpiente, tomas en Brasil

escuchar

Gaillard y la Corte

Creo que la mayoría de la gente tiene claro que el intento de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de la Nación tiene por objetivo principal distraer la atención de la opinión pública sobre las cuestiones gravísimas que están ocurriendo en nuestro país y no tratar proyectos de leyes que sí le interesan a la gente. Si hubiere alguna duda al respecto, basta con leer el reportaje que la periodista Laura Serra le hizo a Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. En la nota se señala que para Gaillard la causa más grave es el fallo por el Consejo de la Magistratura. Cuando se le pregunta si se van a tratar también otros juicios políticos contra el Presidente y la vicepresidenta, manifiesta que no porque no hay causales objetivas para iniciar una investigación. Ante la pregunta de cuáles son las irregularidades cometidas por la Corte, menciona la sentencia sobre la coparticipación. Luego manifiesta que para ella el fallo sobre la coparticipación es arbitrario. Obviamente no da las razones por las cuales sostiene ese criterio. En síntesis, el juicio político se basaría fundamentalmente en la interpretación de fallos, tema que de ninguna manera es causal de juicio político. Lo cual es lógico porque en todo pleito judicial intervienen, al menos, dos partes. Una tendrá sentencia favorable y la otra, no. Si en todos los casos se iniciara un juicio político porque quien perdió el juicio está descontento, lisa y llanamente desaparecería la Justicia.

Gustavo Pittaluga

guspittaluga@gmail.com

El huevo de la serpiente

La primera ofensiva contra la independencia del Poder Judicial desde la recuperación de la democracia no ocurrió ahora, sino hace 18 años cuando, luego de un pacto con Verbitsky y organizaciones de derechos humanos, el entonces presidente Néstor Kirchner embistió contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el fin de obtener una mayoría que anulando los reiterados fallos del alto tribunal que declaraban la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final permitiera reabrir las causas contra las fuerzas legales que actuaron en la lucha contra la subversión. Tal embestida continuó contra la Cámara Federal de Casación Penal, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal a fin de colonizar y someter al Poder Judicial. Allí comenzó el derrumbe del Estado de Derecho y de ello todo el arco político fue cómplice por acción u omisión. Allí anida el huevo de la serpiente. ¿Se atreverán a admitirlo quienes hoy se rasgan las vestiduras?

María Laura Olea

DNI 13.968.163

Tomas en Brasil

Hemos asistido a las escenas de la toma por parte de simpatizantes de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, del Congreso, de la Presidencia y de la Corte Suprema. La democracia es el respeto al sistema electoral y al resultado, y en esta oportunidad el elegido fue Lula.

Roberto Peláez

DNI 21.142.456

Servidumbre actual

En la antigüedad, la esclavitud no era considerada inmoral. Los ciudadanos griegos, poseedores de todos los derechos a diferencia de los esclavos, utilizaban su tiempo para lo que les diera más placer, para lo que quisieran; por lo general, para la recreación, el arte, la ciencia, la filosofía y la guerra. Los esclavos eran los que realizaban las tareas productivas para el sostenimiento del Estado. En la Argentina actual, la situación no ha cambiado. Los que producen son los verdaderos esclavos del Gobierno, que los esquilma para solventar los estrafalarios gastos de la política y para que otros hagan lo que más les place: cortar calles, hacer piquetes, destruir los bienes públicos y privados; no trabajar y vivir de planes.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Lista

Señor Baradel, le pido encarecidamente que cuando comience el próximo ciclo lectivo les diga a los maestros de su gremio que cuando tomen lista en las escuelas y colegios nombren a Fernando Báez Sosa.

Esteban Lezama

DNI 14.310.314

Insistencia errada

No entiendo por qué se insiste con la denominación de rugbiers a los implicados en el juicio de Fernando Báez Sosa. Son argentinos porque nacieron en este país y sus documentos así lo acreditan, son jóvenes por su edad, son violentos porque así lo demostraron con sus acciones, pero no son rugbiers, por el contrario, son antirrugbiers; el día que queden libres van a seguir siendo argentinos, seguro no serán más jóvenes, esperamos que no sean más violentos pero nunca más podrán ingresar a un club de rugby ni van a practicar ese deporte. Y son y serán repudiados por todos los verdaderos rugbiers de este país y del mundo entero.

Diego Armando Cabut

DNI 10.591.274

Partos en la Argentina

Se escucha que gente de distintos países viene a la Argentina a atenderse en nuestros hospitales, incluso ahora mujeres que llegan desde Rusia para realizar sus partos aquí. Entiendo obviamente que si alguien quiere a su costo atenderse en donde sea, lo haga. También que si alguien está transitando por la Argentina y tiene alguna urgencia médica sea asistido incluso gratis, aunque existen seguros para viajeros. Pero citando el Preámbulo de la Constitución, se dice que debemos brindar distintos beneficios a quienes quieran habitar el suelo argentino, y el diccionario dice que “habitar” es vivir habitualmente, no temporalmente. Yo habito en la Argentina, y si voy a otro país estoy en tránsito; no paso a ser habitante de Chile, Brasil, España, etcétera, y si quiero beneficios debo cumplir obligaciones, como la de pagar impuestos que me permitan gozar de atención médica o educación. En cuanto a las madres rusas, entiendo que algunas se quedarán en el país, otras no tendrían esa intención. En este último caso, creo que es una situación que debe corregirse y regularse. Los montos de los impuestos que se dirigen a salud y educación deben volver en favor de quienes los aportan.

José Rivas Vila

joserivasvila@yahoo.com.ar

