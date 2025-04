Cartas de lectores: ¡Gracias, Francisco!, feriado, americano

¡Gracias, Francisco!

Al realizarse el sábado pasado el funeral del papa Francisco, no puedo menos que recordar su pensamiento sobre la importancia de una vida solidaria y fecunda, a partir de la frase paulina: “Nadie vive para sí y nadie muere para sí” (Rom. 14:7). Y es que para él solo donándose a sí mismo, como el grano de trigo que se deja enterrar y deshacer para dar fruto, “la vida es verdadera vida y la muerte verdadera muerte”. Fue así que trazó en el seno de la Iglesia y ante el mundo un camino de sencillez, de entrega generosa a los pobres y a los excluidos, de sana rebeldía a los jóvenes, de entendimiento y paz entre las personas y los pueblos. Vivió y sufrió por ello incomprensiones de propios y extraños, pero supo enseñar con el ejemplo, preparando así “el acto único, definitivo para cada uno de nosotros: la propia muerte y la propia vida para siempre”.

Mi homenaje de gratitud, reconocimiento y admiración al papa Francisco, con quien tuve el honor de colaborar en asuntos puntuales, por su tarea de servicio gozoso, abnegado y paciente a la Iglesia y a la humanidad entera, a pesar de haber saboreado “el camino del despojo y de la soledad”. Parafraseando un texto suyo, su santidad cotidiana fue no vivir ni morir para sí.

Descansa en paz, Santo Padre.

Wilfrido O. Morán Arellano

Feriado

Algunos diputados ya están pidiendo un feriado por el fallecimiento de Francisco. Amantes del populismo y con poco apego al trabajo propio y de los demás, y a contramano de lo que necesitamos para sacar este país adelante, los integrantes del Congreso deberían concentrarse en aplicar y difundir la obra de su papado en lugar de inventar un feriado más que, además de innecesario, seguramente Francisco no hubiera aprobado.

Patricio Carli

Americano

Desde su nombramiento como sumo pontífice y particularmente a raíz de su fallecimiento, muchas personas y medios de comunicación se refieren a Francisco como el primer papa latinoamericano. Si bien esto es estrictamente cierto, considero que más correcto y abarcativo es hacerlo como primer papa americano, dado que no hubo otro nacido en el continente.

Andrés Milá Prats

Visita al país

La partida del papa Francisco generó una verdadera conmoción informativa. Jorge Bergoglio fue y es, para muchos, sea que guste o no, uno de los argentinos más importantes en la historia. Como periodista especializado en salud comparto la siguiente información: el Papa tenía intenciones serias de volver al país, pero ese momento y su timing, su tempo era impredecible. Bergoglio tenía también problemas cardíacos y el cardiólogo intervencionista Luis M. De la Fuente, de vasta experiencia internacional, iba a ser consultado por él en nuestro país y había ya sido alertado. En 1980, Juan C. Parodi operó y salvó al por entonces cura Bergoglio de una peritonitis. En 1994, en Italia: Parodi, cirujano vascular, y De la Fuente realizan (con la técnica de Parodi) el segundo caso de implante de endoprótesis en la aorta abdominal de Europa. El ascendente periodista de TN Guillermo Lobo me ha confirmado esta información papal histórica, entre otros.

Héctor De la Fuente

Juez Quiroga

Es imprescindible recordar que el 28 de abril de 1974, alrededor de las 14.30, el Dr. Jorge Vicente Quiroga, de 48 años, iba caminando por Viamonte al 1500 (esquina Paraná), a ver un partido de fútbol, cuando apareció una moto con dos personas. Una de ellas se bajó y le disparó 14 balazos. El cuerpo del magistrado fue trasladado al Hospital Rawson, donde murió más tarde. Los terroristas que lo asesinaron fueron Marino Amador Fernández y Raúl Argemi, los cuales, debido a la ley de amnistía del 26 de mayo de 1973, dictada por Héctor Cámpora y Esteban Righi (procurador general de la Nación del 23/6/04 hasta el 10/4/12), fueron liberados, luego “indemnizados” por su “accionar”. El Dr. Quiroga fue uno de los integrantes de la Cámara Federal en lo Penal (Sala 3) que juzgaron a los terroristas, desde su creación, en 1971 (a instancias del entonces ministro de Justicia Dr. Jaime Perriaux), hasta su disolución por el gobierno de Cámpora, el 26 de mayo de 1973, dejando así a sus integrantes expuestos, sin protección, a la venganza de quienes habían sido juzgados y luego liberados. Se sucedieron así los atentados y varios de aquellos hombres que habían actuado con responsabilidad y valentía se vieron obligados a salir del país. El doctor Quiroga no quiso hacerlo y pagó con su vida. Fue un prestigioso juez, valiente como pocos y un hombre de bien, que honró al Poder Judicial, al país y, agrego, con su vida.

En el edificio de la citada Cámara Federal, de Viamonte al 1100, había una placa que permitía leer lo siguiente: “Jorge Vicente Quiroga. Secretario, Fiscal y Juez de la Nación. Administró justicia con prontitud ejemplar. Integró la Cámara Federal en lo Penal hasta su disolución el 26 de mayo de 1973. Fue asesinado por delincuentes terroristas el 28 de abril de 1974”. Pero el sindicato de empleados de la Justicia logró que dicha sencilla placa, que homenajeaba a Quiroga, fuese retirada por orden del juez Gustavo Bruzzone. Vaya uno a saber qué argumento se habrá esgrimido para estimar el “pedido”. Seguramente Bruzzone no haya tenido idea de quién fue el juez Quiroga ni de que ha regalado su vida a los argentinos por administrar justicia.

Por suerte, la placa fue rescatada y hoy está en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Así le pagó la Nación a Jorge Vicente Quiroga, quien con la ley en la mano juzgaba a los terroristas que ensangrentaron nuestra patria.

Matías G. Sánchez Sorondo

Comprobante

En el caso de los dirigentes comprados, no se necesitan facturas, la traición es suficiente comprobante.

Luis Lattanzi

