Cartas de lectores: Llaryora “la ve”, médicos y jueces, Manchalá

Llaryora “la ve”

Reflexione, señor Presidente, todavía está a tiempo de evitar un craso error. El 7% de aumento previsional sancionado como ley en el Congreso, que según sus palabras le haría estallar el equilibrio fiscal, de ser otorgado, no sería otra cosa que un incentivo más para aumentar la recaudación, pues un jubilado hoy en día no tiene capacidad de ahorro ni de compra.

El gobernador de Córdoba, Llaryora, sin ningún máster en economía, parecería tenerla más clara. Nadie pensó entre sus asesores económicos que todo lo que entre en los bolsillos pauperizados de los jubilados será inmediatamente utilizado para gastarlo en las cosas que hoy no pueden comprar. Días pasados, basándome en este concepto sugería, en una carta de lector, que si no se podía dar el aumento votado se definiese una lista de alimentos de la canasta básica y se les devolviera en el mismo ticket lo pagado por IVA. Igual tratamiento habría que darles a toda la medicación que necesiten como también a sus prepagas. Así como bajarles las retenciones al campo se considera que es una inversión, más que una pérdida de recaudación inflar los bolsillos de 11 millones de personas redundará en una mayor recaudación impositiva en otros rubros (aunque suene paradójico) y un impulso al crecimiento de la economía.

Esperando que este consejo ciudadano llegue a oídos conducentes aprovecho para saludar con el mayor respeto a la vez que recordar algo que muchos argentinos pensamos hoy, “somos propietarios de un lenguaje rico en matices y giros idiomáticos, y con variantes dialectales”, por lo que “hablar bien no cuesta un carajo y reporta un beneficio”.

Juan José de Guzmán

Médicos y jueces

Cuando un médico obtiene un mal resultado por actuar con imprudencia, impericia o negligencia es pasible de enfrentar un juicio por mala praxis. Pero si un juez deja indebidamente libre a un delincuente, y luego este produce un nuevo delito grave que, por ejemplo, le cuesta la vida a otro ciudadano, a ese juez no le pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Si ambos profesionales actúan con responsabilidades graves frente a terceros, deberían, en caso de fallas, sufrir las mismas consecuencias. Esa impunidad de la Justicia, como todos sabemos, nos está costando demasiado cara.

Daniel Gastón Rigou

Manchalá

El 29 de julio de 2025, en el Senado de la Nación, los Veteranos del Combate de Manchalá recibieron un homenaje encabezado por la doctora Victoria Villarruel, vicepresidenta de la República. A 50 años del 28 de mayo de 1975, sus victoriosos soldados recibieron –aunque tarde– el mayor reconocimiento oficial de carácter nacional. Honorable iniciativa de la doctora Villarruel en su rol como vicejefa del Estado. Rescatar la historia, los principios y la tenacidad de soldados –hombres que en situación crítica de vida o muerte no abdicaron a su patria– es contribuir a la cultura del pueblo argentino.

Cultura, aquel concepto olvidado, es donde radica y a partir del cual se proyecta la identidad de un pueblo. Allí, en historias como la de Manchalá, viven los valores que deben cimentar el renacer del tan agobiado pueblo argentino.

Nuestra actual crisis cultural es mucho mayor a cualquier crisis económica que hayamos vivido. Rescatemos lo importante: el resto vendrá por añadidura. Gracias, vicepresidenta Villarruel.

David San Román

Turismo

En junio la salida del país de turistas fue la mayor de los últimos años . Evidente acatamiento de los argentinos a los lineamientos gubernamentales de “sacar los dólares del colchón”, como se le pidió a la sociedad.

Julio Lozano

Ciencia y tecnología

La ley de financiamiento en ciencia y tecnología no se cumple: 35 a 40% de caída para los organismos científico-tecnológicos en los últimos dos años. Con mayores caídas en la inversión en bienes de capital (-65%) y transferencias a universidades nacionales (-83%) según el Centro Iberoamericano de Investigación. De seguir este sendero del cangrejo, estaríamos retrocediendo a los tiempos de la Colonia donde no había ni ciencia ni tecnología ni universidades en las riberas del Río de la Plata.

Fernando Miranda

Parque Rivadavia

Me pregunto si los que vivimos alrededor y frente al Parque Rivadavia no estamos en realidad frente a un parque de diversiones. Entiendo que es un espacio para disfrute de las personas, no así para tortura de los que moramos en sus proximidades, ya que los fines de semana, en los que generalmente se arman eventos, el alto volumen de la música con altoparlantes, que comienza alrededor de las 9 de la mañana y se prolonga por todo el día, impide el descanso, trabajo y sueño de los vecinos. Es necesario entender que se debe respetar al prójimo para una buena convivencia entre todos, algo que parece difícil de conciliar en este país. Apelo a las autoridades competentes para que regulen este tema.

Graciela Terzipassian

Telefonía fija

Confirmo todo lo expuesto por el señor Andrés T. Strauss en su carta con respecto al teléfono fijo. Me pasó lo mismo. Cuando fui consultada por el cambio de teléfono fijo a fibra óptica manifesté mi intención de no efectuar ningún cambio. Igualmente me dejaron el teléfono mudo hasta que después de muchos intentos logré comunicarme por celular con la empresa y me dijeron que no había otra alternativa más que la fibra óptica. Aproximadamente dos meses más tarde vinieron a mi domicilio y el teléfono quedó conectado al módem. Funciona mal o directamente no funciona. Es muy difícil que puedan comunicarse conmigo a través de mi línea. Recibo mayormente llamadas por promociones de empresas de servicios de celulares, de números anónimos o simplemente suena repetidas veces como si alguien estuviera probando el teléfono. Reclamé y no lo pudieron solucionar y no está bien que sea así.

¡Ojalá en la zona de Olivos tengan más suerte!

María de los Ángeles Bayley Bustamante

