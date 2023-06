Cartas de lectores: Peleas entre políticos, ranas en la olla, médicos

escuchar

Peleas entre políticos

Cansados. Así estamos los argentinos de escuchar peleas y discusiones entre los políticos. Lo único que hacen es ver quién lleva más agua a su molino. Resuelvan sus problemas, porque los únicos perjudicados somos nosotros. Necesitamos a la oposición más fuerte y unida que nunca. Tengan muy presente la frase del Martín Fierro: “... si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera”.

María Cristina Mazziotti

DNI 6.531.646

Ranas en la olla

Nos están quemando como ranas en la olla y no nos damos cuenta. Y nos van dando pequeñas dosis de socialismo. El Estado va tomando el control de la sociedad, privándonos de derechos en aras de un bien mayor, que es definido por el poder de turno, y nos van llevando inevitablemente al comunismo. La pobreza aumenta en forma aterradora y así tienen sometidos a los pobres a las dádivas del Gobierno. De esa forma es fácil controlar a las masas (Navarro, Belliboni, etc.). La degradación de la educación, politizada y cooptada por la ideología partidaria, es alarmante (Baradel). Hay muchos otros motivos de preocupación: el lavado de cerebros desde la infancia; el ataque permanente a la propiedad privada (Grabois, mapuches, etc.); la creación del enemigo que piensa distinto y el fomento de la lucha de clases; el odio y el resentimiento para minar el progreso y la propiedad privada; la degradación de las Fuerzas Armadas para poder poner en práctica un Estado policial; el apoderamiento de la salud como sistema de control de las personas; el intento de control de la Justicia para garantizar impunidad a los corruptos (Boudou, Cristina, Cristóbal, etc.). Y además un Estado omnímodo que aplasta a las sociedades, privándolas de su iniciativa, y reparte puestos de trabajo entre los adictos a su ideología, generando un Estado elefantiásico.

¿Cuánto de esto ya ha sucedido y viene sucediendo cada día más? Estamos llegando al momento en que van a terminar de destruir la república y sus instituciones; y nadie está reaccionando. Este es el verdadero plan de gobierno. Nuestra única salida es hacer un voto responsable; de lo contrario, si nos quedamos en la olla, nos quemaremos en serio.

Luis J. Ramos

Médicos

Con relación a la carta “Médicos” del domingo pasado, con la que coincido totalmente, me gustaría agregar que muchas veces se paga más por el destape de un caño que por una consulta médica, con el agravante de que al médico se lo critica por lo que cobra.

Viviana Goetz

DNI 6.551.162

Cuestión demográfica

Lamentablemente, en la Argentina solo se piensa en el corto plazo, debido a los grandes problemas que tenemos hoy, y nadie está pensando en un plan a largo plazo que permita a las próximas generaciones seguir viviendo en nuestro país. Podemos pensar en muchos objetivos a largo plazo, pero antes que nada hay un punto muy importante que no podemos obviar: si nuestro país seguirá existiendo en los próximos 50 años. Según los indicadores actuales, la Argentina tiene una tasa de hijos por mujer de 1,5, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1. Esto debido a múltiples factores, como la situación económica, leyes que favorecen el aborto, distribución indiscriminada de la píldora del día después, programas de apoyo a comunidades LGBT+. Todo esto conduce a que (sin agregar otros factores que puedan aparecer, como nuevas pandemias, guerras, etc. ) nuestra población en los próximos 50 años pueda llegar a ser inferior a 30 millones de personas, con una población muy vieja y con pocos jóvenes. Con más de 2,7 millones de kilómetros cuadrados de superficie, múltiples riquezas y baja población, seremos presa fácil de cualquier país que necesite esas riquezas. Por lo tanto, es urgente tomar medidas que cambien esta tendencia. Hoy vemos a muchos países que están queriendo aumentar la población luego de muchos errores cometidos en el pasado. Tomemos como ejemplo a aquellas naciones que están viendo ese problema y cómo resolverlo.

Carlos Lorenzo

DNI 4.614.406

Cadenas

En 1909 mi abuelo salió de Japón hacia Perú, porque en ese país había un acuerdo para recibir a ciudadanos japoneses y dos años después vino a nuestro país cruzando por Chile. La Argentina fue su destino final, donde se radicó y donde falleció. Era conversador, siempre me atraían sus anécdotas y una que quedó grabada en mi mente de niña fue que al llegar a Perú le llamó la atención que en los restaurantes y cafés las mesas y sillas estaban atadas con cadenas para que no las robaran. Estuve en Perú hace tres años y no ví cadenas. Hoy vive allí un primo, con el cual estamos conectados por medio de internet. Casi 120 años después vi en un bar de mi país cadenas en mesas y sillas, y hace dos días, en las cercanías de la zona de Puente Pacifíco, las volví a ver. Me llenó de horror. ¡Qué bajo caímos! Solo espero oír el ruido de rotas cadenas, como dice el Himno Nacional. Que ese ruido nos anuncie libertad, libertad, libertad para todo el pueblo y podamos vivir tranquilos y en paz.

Amelia Higa

DNI 5.082.066

Ramal Pilar

Hace tiempo que vemos que la ruta Panamericana ramal Pilar se encuentra congestionada a casi toda hora, sobre todo en horas pico de mañana y tarde y los fines de semana. El crecimiento de la zona es exponencial y se siguen abriendo barrios cerrados y edificios de oficinas. A todo esto, los concesionarios recaudan millones de pesos por día y solamente cumplen con pavimentar de vez en cuando. Lo que no entiendo es cómo puede ser que en el contrato de concesión no se les haya exigido pavimentar las colectoras. Serían de mucha ayuda para descomprimir el tránsito y generar seguridad a los que transitan, ya que desde la salida del peaje hasta casi terminar son mayormente de tierra. Espero que alguna autoridad tome cartas en el asunto y ponga en marcha un plan para que las colectoras estén a la altura del crecimiento del tránsito en la zona.

Alberto Daniel Pizzi

DNI 14.951.166

En la Red Facebook

Financial Times: la Argentina recurre al FMI en un último intento de evitar una devaluación

“Es que no queda otro camino... Lo que intenta la actual gestión es patear esa devaluación para la próxima gestión”- Emanuel Giannettasio

“¿Intento de evitar una devaluación? ¿Y qué es esto? ¿Una precuela?”- Alcira Ledesma

“¿Cómo? ¿Aún no devaluamos entonces?”- Alejandro Sánchez

