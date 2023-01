Cartas de lectores: Perdón uruguayos, en riesgo, Artsaj

escuchar

Perdón uruguayos

Ante la gratuita ofensa al hermano Uruguay, solo nos queda ofrecer sinceras disculpas. La Argentina tiene una superficie siete veces superior a Japón y no por eso se nos ocurriría considerarlo un “país menor”. Uruguay ha demostrado, con su estabilidad económica, sus indicadores macroeconómicos, su previsibilidad para hacer negocios, la conducta de su clase política (sin importar su partido), la educación de su gente y el elevado respeto institucional que son un ejemplo a imitar en América Latina, muy lejos de nuestra lastimada Argentina. La grandeza de los países reside en su madurez, progreso y apego a la institucionalidad.

Por todo esto, perdón queridos uruguayos en nombre de todos los argentinos de bien.

Horacio Nieco

DNI 16.518.876

En riesgo

Comparto lo expresado por el señor Presidente, la democracia está definitivamente en riesgo. Lo sabe él mejor que nadie, ya que con su proceder y sus actitudes la agrava todos los días.

Sergio Buitrago

DNI 20.225.898

Artsaj

El 22 del actual, el embajador de Azerbaiyán en la Argentina escribió una carta de lectores para referirse al bloqueo total que su país está realizando desde el 12 de diciembre de 2022 a los 120.000 pobladores originarios, milenarios, históricos y armenios, que viven en nuestra tierra armenia de Artsaj (conocida en la Argentina como Nagorno Karabaj). Su esfuerzo por intentar una defensa de esa actitud miserable e inhumana lo hizo fracasar entrando en contradicciones manifiestas, faltando a la verdad y con distorsiones históricas y legales muy elementales, fácilmente detectables para entendidos y hasta para iniciados. Este bloqueo salvaje, que también impide la llegada de alimentos a la población, está produciendo una catástrofe humanitaria que debe ser detenida inmediatamente por los demás Estados del mundo. Para producir este freno urgente no alcanzan las misivas ni las intenciones, es necesario que aparezcan los hechos que impongan el fin a esta iniciativa criminal de un Estado azerí que no cesará en su pérfido accionar porque sabe perfectamente que en el corto y mediano plazo tiene asegurada la impunidad que le brindará este triste mundo que habitamos, presidido por la codicia y la ambición, como propina por el hecho de que su país haya aceptado alegremente ser un lacayo útil de la geopolítica internacional dominante. Artsaj era la décima provincia del antiguo Reino de Armenia en la era de Dikrán Tigrán El Grande, rey de reyes armenio que dominó toda la Mesopotamia y aliado de la Roma imperial, entre los años 95 y 55 a.C. Para ese entonces, los antepasados de este embajador azerí junto a todo su pueblo estaban deambulando por las estepas del Asia Central, mientras que los pobladores armenios de Artsaj son originarios desde hace más de 8000 años. Artsaj nunca perteneció a Azerbaiyán, que es un país sin historia, con registro impreciso recién en el año 1918. Artsaj siempre perteneció y pertenece a la Nación Armenia. En la órbita del derecho internacional público, Artsaj es una provincia del Estado Armenia consagrado y reconocido en 1920, con arbitraje internacional con sentencia firme del presidente de los EE.UU. Woodrow Wilson, que delimitó las fronteras occidentales con Turquía. En la Argentina, el ilustre presidente Yrigoyen reconoció al Estado armenio mediante el decreto 46 del 3 de mayo de ese año. Nuestro Estado Armenia de 1920, desde el año 2004 (formalmente desde 2011 de acuerdo con el Tratado Internacional de los Estados de Montevideo de 1933) tiene un Estado continuador que es la República de Armenia Occidental. Por ello, y desde 1920, en lo que refiere al derecho internacional público, Artsaj es parte integral, indivisible e inseparable de la República de Armenia Occidental.

Para finalizar exijo, por intermedio del embajador de Azerbaiyán, el inmediato cese del cruel bloqueo, restableciendo la libertad y derechos del pueblo sobe-rano y autóctono de Artsaj, como también la devolución de todos los territorios armenios que han usurpado por la fuerza, tanto de Artsaj como de nuestra provincia de Najicheván, que también es, fue y será siempre Armenia.

Guillermo A. Karamanian

Cónsul general de la República de Armenia Occidental en la República Argentina

Sin límites

“Gran parte de la inflación es autoconstruida, está en la cabeza de la gente” (presidente Alberto Fernández).

La desfachatez y la falta de respeto de este gobierno para con nosotros, los ciudadanos, no tienen límites.

Pedro C. Matteucci

DNI 5.506.508

Vergüenza

Nadie puede ser juzgado si no por ley del Congreso escrita y publicada anterior al hecho del proceso. Más de 3600 argentinos militares, policías y civiles fueron y son juzgados por delitos denominados ahora de “lesa humanidad”, categoría inexistente en la legislación argentina al momento de los hechos. Algunos son culpables de atrocidades en el combate al terrorismo y otros no. Sin embargo, su solo juzgamiento significa ilegalidad y salvajismo. No hay justicia cuando se pretende llegar a ella violando las leyes. No existe para ellos el principio de legalidad ni tampoco las amnistías, la prescripción, las excarcelaciones, detenciones domiciliarias, 2x1, libertades condicionales, salidas transitorias. Me pregunto qué son estas personas para legisladores y jueces: ¿perros? En los 70 la guerrilla los mataba como a tales. Cincuenta años después la democracia los trata de la misma forma. Da vergüenza vivir en un país rico que genera pobreza y marginalidad. Pero repugna que legisladores y jueces traten y juzguen a ciudadanos de modo diferente. O somos iguales ante la ley o aquello por lo que tantos combatieron y murieron en este suelo, no importa en qué bando, por sostener este principio nacido de una convicción espiritual tan profundamente argentina, lo habrán hecho por una generación que optó, nuevamente, por incumplir la ley. La excusa en los 70 fue el acaecimiento de una guerra armada y el fracaso de las instituciones. La única que se manifiesta ahora para nuestra clase dirigente es la venganza y el confort que ofrece la cobardía.

Ricardo Saint Jean

DNI 10.924.885

En la Red Facebook

Alberto Fernández responde a las críticas del Papa por la situación económica del país

“Hay que explicarle a Alberto que ya en el 55 existía la inflación y bien alta para la época, porque se habían gastado todas las reservas”-Eduardo Fazio

“Pasó la unión del peronismo con el kirchnerismo y este es el resultado” -Ana María Tejada

