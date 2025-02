Cartas de lectores: Presidente las 24 horas, ley primera, nadie les cree

Carta de la semana

Presidente las 24 horas

Nadie sabe con precisión qué lo llevó al presidente Milei a apoyar abiertamente una reciente operación con criptomonedas en la red X. Es el funcionario más importante del Estado. Yo creo que fueron su arrogancia, su altivez, que lo han llevado a actuar irresponsablemente. Dice lo que le parece. Agravia e insulta a diestra y siniestra, a veces mortifica. Si fuera ingenuidad la causa, no es disculpable. Tampoco si en ese momento estaba distraído y no chequeó la información como debía, una eventual confusión entre lo que manifiesta como ciudadano común o como presidente en las redes sociales. Tal vez no entienda cabalmente que es el presidente las 24 horas y no puede cometer un error tan tonto, con consecuencias devastadoras para algunos y serias para muchos. La investidura presidencial anula la de ciudadano común. ¿Alguna vez escucharon a un médico que haya atendido un paciente como ciudadano común y no como médico?

Sería aconsejable que alguien con conocimientos le explicara a Milei que ahora es presidente y debe ajustarse a las reglas que impone ese cargo. Y, dicho muy simplemente, que baje un poco los humos y se conduzca como corresponde. Con prudencia. Y que atienda a todos esos asesores que parece tener.

Alicia I. Halberstein

aliciaihalb@aol.com

Ley primera

El Presidente cometió una imprudencia grave con la divulgación, promoción o difusión –cualquiera sea el término que se le quiera dar– de una inversión desconocida para la mayoría de los argentinos, que encima lo desprestigió. Al margen de su profesión de economista (que puede haber influido en su razonamiento), debería haber sido consciente de su cargo. Le recomendaría con urgencia tener asesores con pergaminos que le garanticen idoneidad en su accionar diario, como lo hace en el manejo económico del país, hasta el momento la prioridad número uno, y en el tema de seguridad. Pero los ciudadanos debemos recordar que es la opción que asumimos en el balotaje. Deberíamos defender su gestión hasta ahora exitosa en esas áreas, ante la amenaza cierta que evitamos al liberarnos, espero definitivamente, de los personajes siniestros que nos gobernaron durante más de ocho décadas, políticos y militares, con algunas excepciones lamentablemente fallidas, y que aún pretenden hacerlo. Los argentinos de bien deberíamos evitar dar pasto a políticos corruptos y condenados de la Justicia. Esa es la ley primera.

Ricardo Bordman

DNI 4.300.748

Nadie les cree

A todos aquellos que hoy se desgarran las vestiduras clamando justicia para que actúe frente a una opinión vertida por el presidente Milei en su red X les recuerdo que ese fervor patriótico que los embarga deberían haberlo aplicado contra el seudomapuche Jones Huala cuando este usó las redes de comunicación para arengar a sus secuaces a cometer incendios en la Patagonia argentina, cuyas consecuencias son de público conocimiento: muerte de personas, desaparición de miles de hectáreas de bosques nativos, muerte de animales, viviendas arrasadas junto con maquinarias y rodados de trabajo y, lo que es imperdonable, la desazón y tristeza de los damnificados y lugareños.

Señores chantas, dejen de actuar como hipócritas y embusteros, porque ya nadie les cree.

Rodolfo Leandro Salomone

DNI 4.313.335

Falta de respeto

Leyendo la nota de la entrevista del Sr. Presidente y el periodista Jonatan Viale, no pude menos que sorprenderme del tuteo. Justamente este último le recrimina a Milei, dos veces, cuando el Presidente, como justificación, señala que el tuit sobre la inversión en criptomonedas la hizo en su cuenta particular: “Pero vos sos el Presidente”.

Me parece que, por más conocidos que sean, en una entrevista pública se debe tratar al Presidente de usted. Ese modernismo de tratar a todos de vos, inclusive a la gente mayor –que está de moda– es una gran falta de respeto.

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

Ocuparse de la gestión

Tengo mis serias dudas de que un simple tuit de Milei haya desencadenado la mayor estafa del universo (K dixit). Si bien es cierto que el mundo de las criptomonedas es complejo y para expertos informáticos, la ecuación es siempre la misma, intermediario, inversor y renta; a mayor riesgo, mayor interés; a menor riesgo, menor interés. ¿Alguien en su sano juicio puede explicar cómo la creación de una moneda (cripto), impulsada por el presidente de un país de escasa importancia a nivel global, con un tuit desencadene una multitud de inversores digitales que a las seis horas son estafados? En fin, el Presidente debe ocuparse de aquello para lo que fue elegido, gestión, gestión y gestión. Una moneda de alta volatilidad semejante a un casino (Milei dixit) no es ni será apalancamiento de pymes ni contribuirá al crecimiento de nuestra economía.

Pedro Pablo Farias

DNI 11.420.597

Ley antimafias

El Senado de la Nación vivió está semana uno de sus momentos más escatológicos: cuando se trató y votó la ley antimafias, la mayoría de los senadores del principal bloque opositor se levantaron de la sesión y se fueron. ¿Cabe acá la famosa frase “a confesión de parte, relevo de prueba?

Patricio Carli

DNI 16.600.038

Paro docente

Nunca los maestros por A o B tuvieron buenos sueldos; sin embargo, cumplían con su noble función de educar al soberano. Si por razones de salud faltaban, hasta sentían vergüenza no poder cumplir con la ley 1420 de Domingo Faustino Sarmiento promulgada durante el gobierno de otro prócer, Julio Argentino Roca. Nunca quedamos sin enseñar porque cuando faltaban eran sustituidos por maestros suplentes. A estos maestros sindicalistas políticos que hace años que no les importa cumplir sus funciones, es bueno recordarles que el tesoro más importante para la patria es la educación de sus ciudadanos. De lo contrario, son rebaños ignorantes que políticos corruptos aprovechan para enriquecerse.

Juan José Varrone

juanjose1936@gmail.com

De Reagan a Trump

La presidencia de Ronald Reagan en los Estados Unidos fue decisiva para que cayera el imperio que Rusia había asentado en la Europa del este. De vivir hoy, Reagan no podría creer que Trump, del Partido Republicano como él, tome el partido de la Rusia invasora contra la Ucrania invadida.

Daniel Zolezzi

dezolezzi@gmail.com

Ucrania

El tirano Putin mandó invadir Ucrania hace tres años, murieron cientos de miles de personas por esa orden. Hoy en día hay conversaciones “de paz” entre la administración Trump, por Estados Unidos, y Putin, por Rusia, pero se ha excluido a Ucrania y a la Unión Europea de dicha conversación, en la cual se va a decidir sobre el territorio ucraniano. Pero no son lo mismo; uno, Rusia, es el país agresor; el otro, Ucrania, es el agredido. También Putin le ha prometido a Trump que los EE.UU. harán muy buenos negocios en Rusia en cuanto se levanten las sanciones que Occidente impuso ante la invasión. Todo es lamentable.

Horacio Raúl Peluffo

DNI 4.425.292

Ejemplo a imitar

Veraneando en Punta del Este, la joven que hace la limpieza del departamento faltó ayer y vino otra. Pregunté: “¿Y Victoria no viene hoy?”. “Está dando examen de medicina”. “¿Cómo? Hoy pregunto a Victoria si había dado bien… a lo que me contesta que sí. Vive en Maldonado y se toma el ómnibus a Montevideo a las 4 de la mañana para clases y exámenes. Le falta solo un año para recibirse. Solventa sus estudios haciendo limpieza en verano y en invierno vendiendo comidas. Al momento de darle una propina, se niega a recibirla muy educadamente. La obligué a recibirla, porque le dije: “ Victoria… no es un regalo, es solo un aporte muy merecido que estoy haciendo a tu carrera… Y tu caso que sirva de ejemplo a infinidad de jóvenes desorientados en nuestra Argentina”.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Taxis en Aeroparque

El jueves pasado, tras arribar mi vuelo a Aeroparque, apenas al salir para tomar un taxi, en la explanada exterior se abalanzó una jauría de impresentables sin identificación alguna ofreciendo el servicio de traslado en forma compulsiva. Eran delincuentes que, ante la mirada indiferente del personal policial, se desplazaban seguros de su impunidad. Aparecieron subrepticiamente y desaparecieron buscando nuevas presas para devorar.

¿Hasta cuándo debemos esperar que desaparezca está lacra que se aprovecha de los visitantes ignorantes de la situación?

Eduardo Faroppa

DNI 4.975.238

