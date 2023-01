Cartas de lectores: Prioridad, guerra perdida, paraguas protector

escuchar

Prioridad

Pareciera que cuanto más arden los temas de la inflación, la inseguridad y el desempleo, más se ocupa nuestro gobierno de la Corte Suprema.

Marcelo Amaral Correa

marceloamaral33@gmail.com

Guerra perdida

Este año el gobierno kirchnerista de Cristina y Alberto Fernández le declaró la guerra a la inflación. La inflación le contestó el jueves pasado con un 94,8% interanual, y le ganó la guerra a la incompetencia.

Fin del culebrón.

Rafael Mauro

DNI 4.559.184

Paraguas protector

El miércoles pasado se publicó una carta de la doctora María Laura Olea sobre la colonización y embestida iniciadas por el anterior gobierno kirchnerista contra el Poder Judicial, cuya lectura recomiendo. Agregaré como ejemplo que ese gobierno designó juez en el máximo tribunal penal, la Cámara Federal de Casación Penal, a la doctora Ana María Figueroa, quien ingresó así a la Sala Segunda de ese Tribunal inmediatamente después de desempeñarse como abogada de la Secretaría de Derechos Humanos para querellar en causas por delitos de lesa humanidad. La ley expresamente prohíbe a un juez intervenir en causas en que actúe como querellante quien haya sido representado antes de su designación por el magistrado, razón por la que fue recusada en varias causas en que dicha Secretaría de Estado era querellante. Sus colegas de la misma Sala 2ª, los doctores Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, la separaron y le impidieron participar de ahí en más en ese tipo de causas. Pero... por decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Figueroa pasó a la Sala 1ª, donde volvió a juzgar delitos de lesa hasta hoy, haciéndolo siempre en sentido incriminante a como de lugar, incluso sin pruebas. Los intentos por removerla nuevamente fueron estériles hasta ahora, gracias a un eficaz paraguas protector.

Parafraseando a la doctora Olea, ¿quién está primero, el huevo o la serpiente?

Enrique Munilla

DNI 4.433.538

Cosecha gruesa

Quisiera referirme a la información que he leído en diarios y portales sobre la producción agropecuaria. Con respecto a la campaña de cosecha fina –trigo, cebada, avena y centeno–, se habla específicamente del trigo, cereal de suma importancia para el país. De acuerdo con la información que todos conocemos, se ha cosechado mucho menos que otros años, con rendimientos muy lejos de lo habitual. Si bien hay estimaciones de cosecha de unos 13 millones de toneladas, en mi opinión no creo que vayan a superar los 10 millones, siendo muy optimista. Nadie ha hablado que de lo cosechado hay que descontar alrededor de 1 a 1,5 millones de toneladas que deberán reservarse para semillas de la próxima campaña. Esto hace que quede un total de trigo disponible para ser procesado de unos 8 millones de tn. En lo que respecta a la siembra de granos gruesos (sorgo, girasol, soja y maíz), sabemos que se han retrasado las siembras de todas estas especies y que además no se han podido sembrar muchas hectáreas por falta de agua en el perfil de suelo. Los lotes que se observan hoy día presentan un aspecto lamentable, estando seriamente comprometidos los rendimientos.

En mi opinión, aunque tuviéramos lluvias de unos 200 mm en lo que resta de la campaña, no legaríamos a tener suficiente agua en el perfil de suelo, con lo cual los rendimientos por acortamiento de los ciclos, por siembras tardías y por falta de humedad serán un 40 a 50% de lo habitual.

Conclusión: con los rendimientos tan reducidos, los ingresos en dólares serán proporcionales a esa caída. Habrá que sacarles agua a las piedras.

Como complicación adicional, habría que ver en qué estado están las siembras de la producción de semillas que formarán los futuros híbridos para la campaña 2023/2024. Tal vez haya que importar semillas.

Jacinto Kerlakian

ing.jacinto.kerlakian@gmail.com

Tageblatt

Durante 52 veces al año, cada viernes, el semanario en idioma alemán Argentinisches Tageblatt llegaba a los hogares, asociaciones y empresas de las colectividades alemana, suiza y austríaca. Era, permíitaseme la comparación, la soga que unía a la jangada cuyos troncos eran precisamente sus destinatarios. Lamentablemente, como anunció el doctor Juan E. Alemann, su director, editorialista y autor de certeros comentarios económicos, el Argentinisches Tageblatt dejó de aparecer a partir de ayer en papel. Es una pérdida irreparable para todas las colectividades de habla alemana, a cuyos integrantes estuvo dirigido por casi 134 años. Pero esta antigüedad nos indica también que el mundo periodístico argentino pierde a una de sus más longevas publicaciones.

Rodolfo Hepe

DNI 8.248.140

Harilaos de Olmos

El artículo de María Nöllmann sobre el Palacio Fernández Anchorena expone la increíble magnitud de las obras y donaciones que en vida efectuó en favor de los más necesitados la señora Adelia María Harilaos de Olmos. Según la nota, se le conocen 42 grandes obras realizadas, entre escuelas, templos, comedores y bibliotecas. Cerca del final de su vida vendió y donó el producto de 280.000 hectáreas de las 300.000 que había heredado, y con el dinero obtenido hizo 27 iglesias y colegios gratuitos para hijos de obreros. Por todo esto y otras cosas que detalla la nota, es poco entendible que todavía no se haya dado su nombre a alguna calle de la ciudad de Buenos Aires, específicamente en Puerto Madero, donde las calles llevan nombres de diversas mujeres.

Sería hora de que los legisladores de la ciudad cubrieran dicha omisión, como justo reconocimiento a esa mujer ejemplar y sus acciones benéficas tan notables y concretas.

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

El video del niño que esperó a los recolectores de basura con una sorpresa y se volvió viral

“Eso es la consecuencia de criar a un chico con amor y con valores. Hermoso niño, gran gesto de solidaridad”- Beatriz Acuña Suárez

“Hermoso gesto de humildad de parte de niño, esos valores son los que cultiva el alma de la persona, reconocer que el trabajo dignifica, respetar al otro y su trabajo”- Karina Lola

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION