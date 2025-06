Cartas de lectores: Punto de inflexión, confusión, ¿dignidad?

Punto de inflexión

En su última aparición pública antes de la decisión de la Corte, la doblemente condenada Cristina Fernández de Kirchner dijo textualmente: “Creen que esto lo van a solucionar metiéndome presa, pero la gente va a estar peor”. Probablemente porque esté presa no sucedan cosas ni a favor ni en contra. Pero lo que sí va a pasar es que va a ser un gran ejemplo para la ciudadanía argentina de que el que está a cargo de un cargo como el de presidente de la Nación debe honrarlo en todo momento y no como hizo ella, cometiendo delitos, apropiándose junto con otros de dineros públicos.

Es momento de que haya un punto de inflexión, para que de ahora en más se cumpla con los principios republicanos, con decencia y honestidad. Aquellos que no lo hacen, como en este caso, que sean juzgados. Tal como se dice en el momento de la jura al cargo: “si así no lo hiciéreis, que Dios y la patria y os lo demanden”.

Roberto Jorge Billinghurst

Confusión

Se confunde la “proscripción” de Cristina Kirchner con la proscripción del peronismo. Que se la condene por corrupción a ella no interfiere con que otros candidatos del partido peronista puedan acceder a cargos.

Esa confusión es utilizada para crear una sensación de injusticia donde lo único que se busca es exactamente justicia.

Viviana Goetz

¿Dignidad?

Cristina Kirchner, ante una inminente detención, en un mensaje a la Corte y en definitiva al país, afirmó que “estar presa es un certificado de dignidad”. Escuchar esta barbaridad de la boca de un alto exfuncionario del país, expresidenta y exvicepresidenta, doblemente condenada por corrupción (solo en una de las varias causas que pesan sobre ella, Vialidad), indigna, genera bronca, lastima la integridad de los argentinos honestos y trabajadores, despierta un profundo sentido de rechazo y no merece ningún respeto. Quien sostiene esto no debería poder aspirar nunca más al más mínimo cargo en la función pública.

Alberto Díaz

Todo vale

Cristina Kirchner ha perdido toda valentía, templanza, pudor y dignidad ante el “todo vale” para no ir presa, al escudarse en la “presión” que pueden ejercer las estructuras partidarias, gremiales y de organizaciones sociales afines, quienes han generado caos en los accesos a la Capital Federal, dificultando el libre tránsito de personas y mercaderías. Una verdadera líder hubiese frustrado estos hechos e instruido a sus seguidores a evitar posibles desmanes y actos de violencia.

Ricardo Albanese

Atención al mayor

Quiero expresar mi profunda preocupación por la política implementada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, dependiente del gobierno porteño, en relación con el depósito de dinero en efectivo en las sucursales bancarias. En mi caso particular, acudí a la sucursal Cabildo, llevaba dinero en efectivo que deseaba depositar en mi cuenta. Me pareció alarmante la política general del banco hacia la gente mayor. Según me explicó el cajero, se ha dejado de recibir efectivo en ventanilla. Ello dificulta la vida de la tercera edad, toda analógica, jubilados y personas de entre setenta y cien años que no están familiarizados con la tecnología y se ven obligados a utilizar los cajeros automáticos para realizar depósitos. Lo notable es que esta política se implementa en la ciudad de Buenos Aires, donde la población mayor de 70 años representa un porcentaje significativo del total. Esto agrava aún más la situación, ya que la ciudad tiene una proporción considerable de residentes que pueden enfrentar dificultades para adaptarse a los cambios tecnológicos.

Lo que inicialmente era un mero trámite para mí terminó convirtiéndose en una situación compleja cuando tres personas mayores me entregaron su dinero en efectivo para que yo les depositara en su nombre. También planteó preocupaciones de seguridad, ya que me vi obligado a manejar dinero de personas desconocidas. Esta experiencia me hizo reflexionar sobre la necesidad de que el banco cuente con personal capacitado para asistir a la gente mayor en estas situaciones y además dar empleos a jóvenes. Serían más útiles que sacarlos a la calle a llenar talonarios haciendo multas.

Considero que esta política es deshumanizante y refleja una falta de empatía hacia los jubilados y gente mayor que, por diversas razones, no están en condiciones de utilizar tecnología de manera autónoma. Es fundamental que las instituciones financieras y gubernamentales prioricen la inclusión y el respeto hacia todos los ciudadanos, independientemente de su edad o habilidades tecnológicas. Hay que combatir con herramientas la cultura del descarte.

Espero que esta situación sea reconsiderada por las autoridades competentes y que se implementen soluciones más adecuadas y respetuosas hacia los jubilados y la gente mayor.

Bernardo Shaw

Obras en Núñez

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Al parecer, para la aprobación de modificaciones a los Códigos de Planeamiento y Edificación, las opiniones de los profesionales en esas áreas no tienen gran importancia. En el barrio de Núñez, por ejemplo, se están ejecutando numerosas obras con alturas superiores a 30 metros en calles que no tienen más de 20 metros entre líneas municipales. Toda una garantía de escasa iluminación solar. Además, la mayor parte de esas nuevas viviendas carece de estacionamiento vehicular. Para remediar eso se ha permitido estacionar en ambas aceras, con lo cual la circulación vehicular es más lenta y dificultosa. Por suerte hay un hecho positivo: disminuyen los excesos de velocidad. Si se prescinde de tener vehículo particular también se pueden movilizar los ciudadanos, aunque a veces es algo más complicado. Los denominados desarrolladores tienen un presente y un futuro, al parecer, promisorios. Los habitantes en general creo que no. Palabra de arquitecto.

Norberto Naso

