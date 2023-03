Cartas de lectores: Reclamo necesario, costo de las semillas, fantasma sin sábana

escuchar

Reclamo necesario

Excelente el reclamo que la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales formuló pidiendo que se respeten la independencia del Poder Judicial y la división de poderes. Es muy triste, sin embargo, constatar su necesidad ante la evidencia del desconocimiento que demuestran los otros poderes del Estado de los principios básicos del sistema republicano plasmado en nuestra Constitución desde 1853.

Jorge H. Palmieri

DNI 4.198.710

Costo de las semillas

Durante años el gobierno se llevó a sus arcas uno de cada tres camiones que coseché.

Este año perdí toda mi cosecha por la sequía más grande que azotó al país.

Justo sería que el Estado nos devolviera por lo menos el costo de las semillas que voy a necesitar para la siembra próxima. Sería una pequeña ayuda a un sector tan castigado.

Remigio Ehrentraut

DNI 18.106.849

Fantasma sin sábana

Cristina Fernández de Kirchner necesita como el aire el protagonismo. Su intento de magnicidio no puede ser obra de cuatro loquitos, deben participar “el imperio” y “los poderes concentrados”. Ella no puede ser condenada por delincuente, debe ser “proscripta” y “perseguida”. Como bien dice Serrat, cuando al fantasma le quitas la sábana, no queda nada. Dejemos entonces que sus cuatro fanáticos y sus amigos en el mundo (tan delincuentes como ella) la aplaudan en sus cada vez más menudos “actos de aclamación”. Dejemos que se crea que “renuncia” a algo. Nosotros la gente de bien debemos ignorarla totalmente. Basta de perder tiempo en un circo que nos hunde y solo la beneficia a ella y a su banda. No le prestemos atención. Hasta que llegue el momento en que se vea que la “reina” esté desnuda y que al fantasma se le cayó la sabana.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Premios Oscar

La Academia de Hollywood premió a la producción alemana Sin novedad en el frente con el Oscar a la mejor película internacional, y Argentina, 1985 se ha quedado con las manos vacías. Con relación al film nacional, oportunamente el doctor Julián Strassera, abogado e hijo del fiscal Julio Strassera, afirmó acertadamente en distintos medios de comunicación que “el peronismo se quiere apropiar de la película”. La Academia, con su premio, le “pinchó el globo” al peronismo al impedir que se apropiara del Oscar. Otra vez será, quizás con la próxima película documental Argentina 1975, lo que nunca te contaron.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

Viajar a Ushuaia

La Patagonia es una región muy atractiva y recorrerla por tierra, un anhelo compartido por muchos argentinos, en vehículos como bicicletas, motos, autos, camionetas, motorhomes, todo tipo de casas rodantes y ómnibus. Ello genera inconvenientes a la hora de viajar a Ushuaia, pues se deben cruzar 2 pasos fronterizos: Integración Sur, en el continente, extremo sur de Santa Cruz, y San Sebastián, en la isla de Tierra del Fuego. Los viajeros son muy variados en idiomas, nacionalidades, orígenes, edades y demás. El cruce de las oficinas de migraciones, aduanas y servicios sanitarios, más el cruce en balsa chilena del Estrecho de Magallanes, demanda entre 2 y 4 horas, o más. Una etapa corta en kilómetros desde Río Gallegos se transforma en larga... llegando en auto a tardar de 10 a 12 horas. Lamentablemente hay un nivel de desinformación en el terreno importante, considerando que existe un sector importante de adultos mayores que no utilizan internet habitualmente. Se necesitan más orden e información escrita al llegar con los vehículos –se forman filas de varias cuadras–, más comodidad y servicios en las esperas, más tolerancia y simpatía por parte de empleados y funcionarios en ambos países, entendiendo que es un trabajo rutinario atender a ese público tan heterogéneo. Pero no basta con poner carteles de “Bienvenido” y desear “Buen viaje”... Hay que demostrarlo con educación, palabras y hechos. En resumen, sumar “buena onda”. Por supuesto, estos inconvenientes no arruinan un viaje fantástico, pero mejorar estos aspectos en ambos países lo hará mucho más placentero.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

El acarreo

Luego de varios meses de ausencia del sistema de acarreo de vehículos “mal estacionados” en la ciudad de Buenos Aires por vencimiento del contrato del servicio con la empresa que había operado por años, merecen mencionarse algunos aspectos que la actual y futuras autoridades podrían considerar, a efectos de transformar una práctica cuyo saldo no ha sido positivo, sino que, por el contrario, ha generado mala praxis, elevado estrés y alto rechazo social. La práctica del acarreo y multa no ha generado solución alguna en el tránsito o el estacionamiento, sino que ha generado un asedio continuo y muy poco racional por parte del sistema y del personal que lo opera. En realidad ha funcionado para la generación de fondos destinados a alimentar un negociado público-privado, en beneficio de empresas deseosas de operar una actividad que carece de obligación de toda medición y logro de metas. En tal sentido, la decisión actual más adecuada sería su eliminación y el reemplazo por un sistema que no privilegie la estafa a cualquier costo, incluso sin dar fe de alguna mejora obtenida. No hay más que acercarse y presenciar las situaciones grotescas que se producen en las playas de reclamos para el rescate vehicular, con un trato vergonzoso hacia las personas multadas. La principal lectura en estos meses transcurridos sin el sistema de remolque y multas es que no se han experimentado problemas en ningún aspecto y que en las zonas usualmente más atacadas por el “acarreo” el estacionamiento ha logrado un nivel de normalidad significativo, evitándose la continua amenaza y estrés ocasionado por uno de los peores servicios del gobierno de la ciudad. ¿Cuál sería el motivo de su continuidad, más allá de un modelo de estafa que el público requiere eliminar?

Héctor Helman

DNI 8.591.730

En la Red Facebook

Diez años de papado de Francisco

“La Iglesia debe aggiornarse y acompañar a su pueblo”- Marta Cristina Marceillac

“Un gran cambio, su politización dejó a todas las iglesias con la mitad de feligreses. No es opinión, es un dato”- Lucas Bellani

“Es el único papa en aceptar los errores que tuvo la Iglesia a través de los años y por lo menos tratar de cambiar”- Agustín Venier

“En 10 años es inexplicable que no visite su país”- Horacio Mario Tolosa

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION