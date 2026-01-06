Cartas de lectores: Recuperación, futuro preocupante, justicia inoperante

Recuperación

Nicolás Maduro seguramente se haya entregado mansamente en su captura. No es demasiado creíble que haya opuesto resistencia. Tal vez haya sido una secreta negociación con Trump. Pero para completar este escenario y ayudar a levantar a Venezuela y evitar una pena de prisión perpetua por sus delitos, podría entrar en la categoría de “arrepentido”, entregando a Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y demás jerarquía del ejército venezolano. Pero lo más importante es que todo este sufrido pueblo venezolano tome conciencia sobre lo equivocada que ha estado en tantos años esta larga dictadura y trate de dejar atrás esa historia recibiendo convenientemente de vuelta a todos los emigrados pues, se calcula que un 30% de los 8 millones que dejaron el país son profesionales, indispensables para una rápida recuperación de Venezuela.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Futuro preocupante

Desde una mirada omnicomprensiva de la nueva situación geopolítica la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela consuma la involución total del orden mundial, apareciendo una clara delimitación de esferas de poder. La invasión de Rusia a Ucrania, visto como un conflicto cuasi local por la UE se ha seguido desarrollando en una escalada creciente sin que la comunidad europea hubiese reaccionado con prontitud. Lo hizo tardíamente y ahora, privada del apoyo norteamericano, se encuentra en un verdadero callejón sin salida. Los movimientos de China respecto de Taiwán muestran la posibilidad de que otra de las potencias mundiales despierte un conflicto de derivaciones impensadas con la intervención de Japón. Al tema insoluble de Medio Oriente se suma lo de Venezuela y la concreta manifestación del presidente Trump de gobernar temporalmente ese país. Estas reflexiones en modo alguno significan justificar a quien ilegítimamente y con elecciones amañandas se aferró al poder. La conclusión es que todo ello marca el fracaso de la diplomacia y el ocaso de las Naciones Unidas como una evolución de los Estados hacia un orden mundial medianamente organizado. Privada la ONU de poder alguno, queda el orden mundial a merced de gobernantes de países que se han distribuido sus esferas de influencia, lo cual significa un brutal retroceso hacia un mundo en paz. Ese futuro que se avizora es por demás preocupante ya que soslaya y deja de lado consensos que fueron trabajosamente obtenidos.

Esteban Quidiello

quidiello@gmail.com

Justicia inoperante

Los argentinos llevamos más de 20 años soportando una justicia federal denigrante, lenta, inoperante y a veces cómplice del poder de turno. Tenemos causas que están archivadas durante décadas y pasan de un despacho al otro. Algunos fiscales no las impulsan y los jueces se aferran a sus cargos como si fueran reyes vitalicios. Mientras tanto, los que sufrimos este descalabro somos los ciudadanos que, con impotencia, pagamos los costos. Si bien la justicia es un poder independiente no significa que actúe con total impunidad, y sea intocable e irresponsable. Me pregunto quién controla a los jueces con causas paradas de más de 10/20 años, quién les exige resultados, quién los evalúa o les pide que expliquen porqué no actúan. La respuesta es aterradora. Los argentinos estamos atrapados con jueces y fiscales que se preocupan más por su carrera y su supervivencia dentro de Comodoro Py. Se premia el silencio por sobre el coraje de adentrarse en las causas a fondo para que se aplique la ley. Se trata de un problema institucional de enorme magnitud. Por eso le pregunto a la sociedad si los ciudadanos no deberíamos empezar a exigirles públicamente que cumplan con su deber, de no aceptar la impunidad, de exigir transparencia, resultados y sanciones para aquellos que usan su cargo para proteger intereses ajenos en lugar de defender la ley. La corrupción que nos agobia en todos los estamentos del Estado se va a terminar cuando la justicia funcione. No quiero terminar esta carta sin elogiar a los fiscales Luciani y Mola, cuya labor abrió paso a la condena de prisión a Cristina Kirchner.

Luis J. Ramos

luisjramos1945@gmail.com

Señalización

Transito casi diariamente la avenida Gral. Paz, y en su acceso a Panamericana (autopista paga), viniendo de Capital Federal, he observado innumerables incidentes y accidentes de tránsito en ese lugar, que se derivan de la falta de adecuada señalización. En efecto, los vehículos que circulan por los dos carriles de la derecha en este tramo pero que no tienen como destino la Panamericana se ven obligados a efectuar un brusco giro para tomar el carril a la izquierda que les permitirá continuar por la Gral. Paz hacia Riachuelo, con las consecuencias que esto tiene para el tránsito circulante. Dadas las limitaciones derivadas del ancho de la vía, se impone una mejora sustancial de la señalización, la cual, salvo mejor opinión, debería consistir en: 1) señalamiento horizontal como “bandas rugosas transversales” sobre la calzada en el carril derecho de manera de alertar al conductor, combinado con 2) señalamiento vertical mediante un cartel por sobre toda la vía que indique el giro obligatorio del carril derecho, al estilo de los que se utilizan en los EE.UU.

Gerardo Crespo

DNI 4.535.354

