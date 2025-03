Cartas de lectores: Réplica de 2017, sedición, uso de drones

Réplica de 2017

El miércoles, una horda de barrabravas y provocadores sediciosos se levantaron contra las fuerzas de seguridad, como siempre salvajemente. Replicaron casi con exactitud el ataque del 17 de diciembre de 2017. La única diferencia es que en esta ocasión sí estuvo presente el Estado –que tanto demandan peronistas, kirchneristas e izquierdistas– y sí ejerció el monopolio de la fuerza, que la Constitución nacional le atribuye. Restaría conocer si los jubilados que asistieron son los de 30 años de aportes o los que aprovecharon las moratorias, en perjuicio de los haberes de los aportantes cumplidores.

¿La puerta giratoria judicial? Ya no sorprende a nadie.

María Isabel Di Biasi

dibiasiail@gmail.com

Sedición

Ver por los medios los desmanes intencionales alrededor del Congreso lleva a preguntarse si lo ocurrido no fue sedición. Los fiscales y jueces deberían observar la intencionalidad de los hechos, la organización, los medios disponibles, etc.

Unos pocos jubilados y cientos de barrabravas. Debe haber una labor de inteligencia operando con anterioridad, para actuar y luego denunciar.

Lucas Castro

lmcastro1947@gmail.com

Uso de drones

Para marchas y movilizaciones de protesta como la sucedida esta semana en el Congreso se deberían utilizar drones en cantidad suficiente para monitorear todos los movimientos y comportamientos de los que se encuentren manifestándose en protesta contra quien fuera. En caso de ser necesario, por detectarse comportamientos delictivos o evidentemente preparatorios para delinquir, inmediatamente se pone en movimiento a las fuerzas policiales designadas y apostadas, para evitar y/o reprimir el delito, tal como es el deber de estas fuerzas. Los drones permiten ver y grabar todo lo que sus cámaras filman, y son especialmente adecuados y muy eficientes en estos casos. La tecnología actual al alcance de las fuerzas de seguridad y el buen uso de la inteligencia artificial son claves para ganarle la guerra a la delincuencia argentina.

Ramiro F. Feuerman Claros

DNI 20.281.464

La reconstrucción

Todas las personas afectadas por la mortal tormenta que azotó a Bahía Blanca y las localidades aledañas necesitan toda la ayuda posible. Es esencial que los representantes de los gobiernos nacional, provincial y municipal actúen en conjunto. Sin embargo, es necesario también que todo el dinero que se destine sea usado con transparencia y responsabilidad. La Provincia ha dado sobradas muestras de cuáles fueron sus prioridades: viajes de egresados para los alumnos del último año del nivel medio, programas de género y educación sexual con adminículos de uso discutible en las escuelas, selección de textos escolares de acuerdo con la ideología política del gobierno provincial y no siguiendo lineamientos didácticos, entre otros ejemplos. Dinero que podría haber mejorado la vida de los bonaerenses y que se usó para militar. No es ahora momento de mezquindades, ya volverán a aparecer durante la campaña electoral.

Manos a la obra, los habitantes de Bahía Blanca y alrededores necesitan ayuda con urgencia. Es tiempo de valentía y generosidad.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Luciano Miguens

Esta semana se cumplieron 17 años de la resolución 125 y gracias a vos, Luciano Miguens, pude ser partícipe, como todos los argentinos, de un hito histórico que cambió mi vida y la de millones. Este hito histórico, que enfrentó argentinos con argentinos, finalizó con el famoso voto no positivo de Julio C. Cleto Cobos, que pacificó el país y devolvió la paz a todos los argentinos, junto a la Virgen de Luján con su rosario, que llevaba Mario Llambías a todos lados con él y culminó en el Senado.

Gracias por tanto, Luciano.

Ricardo Smith Estrada

DNI 14.526.485

Período lectivo

Los recientes calores me hicieron acordar de que estamos en verano. Lo había olvidado desde que hace años los gobiernos (nacionales y provinciales) “decretaron” que la permanencia de esa estación no es de 90 días, sino de 40. Fue cuando decidieron que las clases debían terminar casi a fines de diciembre; empezar en febrero y los exámenes rendirse también en ese mes. El argumento era y es cumplimentar rigurosos 190 días, como si existiese alguna ecuación que determinase esa cantidad y sin priorizar lo verdaderamente válido: la calidad. Como decía la gran María Elena Walsh, “en mis tiempos había tiempo”. Desde el inicio de mis estudios primarios hasta la finalización de los secundarios (de 1956 a 1967), las clases comenzaban entre el 15 y el 19 de marzo; los exámenes se realizaban a inicios de diciembre y de marzo y el período lectivo finalizaba religiosamente el 30 de noviembre. ¡Ah!… y egresábamos escribiendo vaca con v (que, ya sabemos, hoy no ocurre). No era poca cosa.

Mario Gallina

gallinamario@yahoo.com.ar

Cinismo

Putin afirma ahora que aceptaría firmar una tregua con Ucrania, pero las condiciones rusas incluyen la no adhesión de Kiev a la OTAN y un acuerdo para no desplegar tropas extranjeras en Ucrania (sic). Mientras tanto, tropas norcoreanas convocadas por Rusia actúan activamente en el conflicto.

Gerardo Crespo

DNI 4.535.354

Intereses

Quiero felicitar al lector Iván Speroni por su carta del jueves pasado, en la que, con toda claridad, describió los abusos del GCBA en los usureros intereses que aplica, tanto para los recargos por mora como para indexar las boletas mes a mes. No en vano la popularidad del actual jefe de gobierno está por el piso. Nos acordaremos al momento de votar.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

En la Red Facebook

La liberación de los detenidos por los desmanes frente al Congreso

“Siempre del lado de los delincuentes, qué pena”

Sixta Navarro

“El poder político no debe entrometerse con el Judicial. Pilar fundamental de una república”- Aldo Torres

“Esos delincuentes cobraron para ir a pudrir todo. Y en vez de investigar y tomar nota de los antecedentes, liberó a todos, era mucho trabajo analizar la situación”- Susana Beatriz De Cristo

“Quemaron autos, destruyeron todo lo que estaba a su alcance, ¡pero para la jueza no hay delito!”- Eduardo Antonio Soto Barría

