Los funcionarios que nos representan pueden, con sus declaraciones, comprometer al país tanto en jurisdicciones nacionales como internacionales. Tribunales como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos utilizan estas declaraciones como evidencia, como quedó ejemplificado en la reciente resolución sobre “Israel-Gaza”. En instancias como la de los tribunales de Nueva York, las expresiones públicas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del entonces secretario Axel Kicillof se consideraron pruebas relevantes en casos como el de los “fondos buitre” y el de la expropiación de YPF. También recientes declaraciones del presidente Javier Milei generaron un conflicto diplomático formal. La prudencia en las expresiones de los funcionarios es esencial, pues sus palabras tienen consecuencias políticas, económicas y jurídicas significativas. Ellas no solo reflejan opiniones personales, sino también la conducta internacional del país.

En un mundo donde las palabras son pruebas, la moderación en la expresión es un ineludible deber para aquellos que representan a una nación.

Paros

En ningún caso el balance de los muchos paros realizados con anterioridad ha arrojado, en términos económicos, ningún beneficio para el país. Por el contrario, todos contribuyeron a acrecentar la situación de postergación y atraso en la que vivimos gracias al reinado del kirchnerismo. Sin dudas el paro del 24 y los ya anunciados colaboran en mantener a los líderes sindicales en sus privilegiadas posiciones, donde buscan más el avance de sus intereses personales que una respuesta genuina y adecuada a los auténticos, y en algunos casos legítimos, reclamos de los trabajadores.

Debates legislativos

La televisión nos ha permitido asistir cotidianamente a las maratónicas sesiones de los diputados, integrantes de las tres comisiones, que discutieron los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo e interrogaron a funcionarios. ¿Resultado? Sorpresa, frustración y mal ejemplo. Sorpresa: por primera vez escuché a algunos diputados. Casi siempre son los mismos, no sé por qué hay tantos y tan callados. El comportamiento de algunos es frustrante, reprobable. No respetaban las reglas acordadas, gritaban, no escuchaban. Sus preguntas, generalmente ajenas al tema, evidenciaron lo poco que entendían de la cuestión. Por último, el mal ejemplo, que se pone en evidencia en la transformación del sueño de “mi hijo el doctor” a “mi hijo el empleado público” y ahora “mi hijo el diputado” o asesor. Estos últimos estaban sentados en sillas apoyadas contra las paredes, dormitando, leyendo, mirando el celular. Es innegable la importancia de las comisiones parlamentarias. En ellas el proyecto de ley es desmenuzado, se elimina lo perjudicial, se fija lo positivo, se perfecciona, es una actividad enriquecedora, de ahí la importancia de la selección de los parlamentarios.

Es común que finalizada una elección general en el país comiencen las lamentaciones por el gasto en boletas y los problemas por el robo de boletas o las boletas falsas, su invalidez por errores tipográficos o de ciertas sinuosidades que permiten que algunos condenados usurpen sillones parlamentarios. Se impone de inmediato el tratamiento y la aprobación de la ley de boleta única, la de ficha limpia y la de elección uninominal y por circunscripción, así conozco a mi diputado, antes del tratamiento de las leyes. Es curioso el esfuerzo de todos (sí, de todos) los parlamentarios que escuché en considerar que no era urgente el tratamiento de las reformas propuestas, y que debían tratarse en ordinarias… como una ley más. Quizás los que han gustado de las mieles del poder por generaciones y los nuevos, que ya se relamen de su canonjía, han conformado realmente una “casta”. Esas leyes, al transparentar el proceso de integración del Poder Legislativo, exponen a la “casta”, la que debe aprobarlas y la que nunca las tratará.

Suba en las prepagas

He leído con mucha atención la extensa carta del doctor Raúl Rey, reconocido neurólogo argentino. Coincido con su gran preocupación. Es tremendo el perjuicio que se está causando a una enorme cantidad de argentinos por los desmesurados e irracionales aumentos de las prepagas, que, de mantenerse el DNU 70/2023, dejarán a muchísima gente sin cobertura privada. Soy afiliado a una de las mejores prepagas desde 1997. En enero de 2020 pagué por un Plan Premium $18.651,28 (206,66 dólares al valor del mercado libre en ese entonces) para mi núcleo familiar (mi esposa y yo). En enero de 2024 pagué por un Plan Global, dos veces inferior al anterior plan, $ 461.176,83 (alrededor de 400 dólares al mercado libre). Ahora me viene una cuenta a pagar en febrero de $ 570.203,0. Ello sin perjuicio de cada vez menos prestadores que atienden por la mencionada prepaga; pedidos de copagos y las enormes demoras para ser atendidos por profesionales de la medicina, que lamentable e injustamente no cobran como se merecen por parte de la prepaga y, en adición, con importantes atrasos, conforme a lo que los mismos médicos nos informan.

Banquinas de la ruta 8

Finalmente la ruta 8, formato autopista, llegó a Pergamino, después de 40 años de iniciada. ¡Aleluya! Pero el tema banquinas es un desastre, tanto a los costados como al medio, interesante lugar para estudiantes de Agronomía, para estudiar las malezas de la provincia de Buenos Aires. Esto diría que tiene varias implicancias. Primero el aspecto lamentable, especialmente si queremos dar una imagen para el turismo tanto nacional como internacional. Segundo, la seguridad, la altura de las malezas obstruye la visión, tanto a los costados como al frente, con riesgo de atropellar algún perro u otro animal suelto, con las consecuencias que esto ocasiona. Tercero, estas malezas son un semillero permanente que los pajaritos que abundan en la zona se ocupan de diseminar por doquier.

Y, por ultimo, se paga peaje, por lo tanto entiendo que deberían ser responsables también de mantener esto como corresponde.

