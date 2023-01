Cartas de lectores: Trabajo genuino, desigualdad, triste mensaje

escuchar

Trabajo genuino

El próximo gobierno deberá encarar con mucho coraje la solución de un problema difícil, que es transformar una economía basada en el asistencialismo y los negocios prebendarios con el Estado en una economía basada en la producción que genere nuevos puestos de trabajo en el ámbito privado.

En esto hay consenso entre casi todos los dirigentes de la oposición al actual gobierno. Para lograr esto es imprescindible encarar una reforma laboral que termine con la industria del juicio y estimule la inversión. Con leyes laborales de hace 70 años copiadas del fascismo anterior a la Segunda Guerra Mundial seguiremos aumentando la pobreza y el atraso. Los caciques sindicales ya advirtieron que se opondrán abiertamente a cualquier iniciativa en este sentido. Estoy esperando que los candidatos opositores nos expliquen si van a ceder a las extorsiones de la mafia sindical como hizo recientemente el gobierno de la ciudad con el tema de los conductores de las grúas de tránsito o van a actuar con todas las herramientas disponibles en el marco de la ley. Debemos estar preparados para enfrentar con toda firmeza a quienes seguramente no dudarán en tirar más de 14 toneladas de piedras para defender sus privilegios y espero nos expliquen cómo lo harán antes de emitir el voto.

Eduardo Zaretzky

Desigualdad

Dijo Lula al asumir: “... el hambre es hija de la desigualdad...” (sic).

Lo que todos los dirigentes populistas latinoamericanos como él omiten decir es que sus privilegios -por ejemplo, los gastos reservados, las pensiones jubilatorias y la inmunidad jurídica- son padres bastardos de la misma desigualdad social.

César Monicat

Triste mensaje

Después de leer el mensaje navideño del presidente Fernández no sé si reír porque es chiste o llorar porque estamos ante un gran fabulador. Luego de tres años de gobierno y no haber presentado un plan económico -por no creer en ellos, según declaró- nos quiere convencer de haber cumplido con los objetivos económicos que habían trazado y ordenado las cuentas fiscales en una economía pujante con récord de exportaciones. Acusó a la guerra en Ucrania de haber potenciado la inflación y al gobierno anterior de ser el culpable del deterioro de los salarios de los trabajadores. Agregó que tenemos la segunda mejor tasa de desempleo desde 2003 y que la Argentina es un modelo de desarrollo.

Es muy triste y lamentable que estas falsedades las diga en un mensaje navideño que debería ser de paz, no político, y además usarlo como explicación de la convocatoria a los gobernadores para que lo acompañen en el impulso al juicio político del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y así poder justificar por qué no acató el fallo de la Corte en favor de la ciudad por la coparticipación.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

FF.AA. devaluadas

Las Fuerzas Armadas son el último recurso para la supervivencia del Estado, (fijarse la situación en Ucrania); sin embargo, la política que se viene llevando para con ellas parecería que tuviera como finalidad degradarlas, eliminarlas. Sus integrantes, al carecer de adecuados medios de entrenamiento y tener una bajísima remuneración con relación a sus capacidades intelectuales, físicas y psicológicas mudan, no sin dolor, de carrera, en busca de mejores oportunidades. Urge tomar medidas para que se reafirme la especificidad de la función militar y se devuelva a sus integrantes el orgullo de pertenecer. Es imprescindible mejorar las muy bajas retribuciones en relación con las de otros funcionarios civiles, incluidas las fuerzas de seguridad, cuyos salarios aumentaron mucho más que los del militar, en quien la sujeción profesional es mayor; sus leyes particulares la constriñen. Solo tres empleos del Estado requieren aprobación del Senado, los oficiales superiores, los jueces y los embajadores; esto significa que se encuentran en el mismo nivel, la misma categoría. No obstante, las diferencias salariales de los últimos con los primeros son abismales; deberían equipararse.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Robos en Montevideo

Tal como ya se ha tratado en esta sección, la bajada del barco que llega de Buenos Aires a Montevideo sigue siendo un festival para los motochorros pincha gomas para asaltar cada vez a más turistas con patente argentina en sus automóviles. La consigna es no detenerse y continuar la marcha hasta alguna estación de servicio, etc. La cubierta igualmente resulta irrecuperable, dado que el corte lo realizan en la banda lateral.

Existen caminos alternativos aún no vandalizados, para eludir La Rambla, que pueden consultarse en el propio barco. Bueno sería que la policía uruguaya tomara cartas en el asunto, con fines preventivos.

Eduardo Favelukes

DNI 4.384.451

Ahorro de energía

Buenísimas las publicidades con todos los consejos para ahorrar energía. ¡Vamos juntos, estoy totalmente de acuerdo! Es más, traslado a mis hijos todos los consejos de mi padre: apaguemos las luces innecesarias, abramos las ventanas y no usemos el aire acondicionado, usemos ventiladores, sequemos la ropa al sol, etc. Hice todo lo que me dijo Edenor, y tal vez más, para mí y para quienes se quedan permanentemente sin luz. Te cuento tu esfuerzo: bimestre 5 del 2022 $9,50 por kW, bimestre 6 $16,86 por kW. Aumento del 77,5% e hice todos los deberes a rajatabla. ¿Te puedo ayudar en algo más? Te sugiero que no gastes más dinero en publicidad.

A buen entendedor, pocas palabras.

Constantino Coutris

DNI 17.030.954

