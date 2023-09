escuchar

Trabas a las pymes

Formo parte de una pyme del sector biotecnológico en el área de las producciones de microorganismos benéficos y de enzimas recombinantes de uso industrial. Mucho es el esfuerzo que hacemos para sostenerla, sobre todo en momentos como este. No obstante, entendemos que es una excelente oportunidad, por la necesidad socioeconómica que hay en la actualidad de las biotecnologías modernas. Meses atrás adquirimos un equipo de trabajo esencial en un proveedor de los EE.UU. El equipo tuvo una falla técnica y el proveedor, luego de estudios técnicos, decidió enviarnos los repuestos necesarios para su reparación. Tales repuestos son enviados cubiertos por la garantía y, por lo tanto, sin costo ni de piezas ni de traslado. Claro, esto requiere una autorización previa de la AFIP para que se les permita ser enviados. La famosa SIRA, cuyo formato, con nombres diversos, conocemos desde hace años. ¿Qué ocurre? Es rechazada la autorización porque la empresa no cuenta con recursos suficientes. ¿Hace falta decir algo más? Sí, destacar la suerte que es tener un Estado presente, siempre presente. La AFIP ilustra muy bien su significado.

Que la infamia termine pronto y nuestras empresas puedan desarrollarse, generar riquezas y puestos de trabajo, por pequeña que sea una pyme. Parece ser que este Estado Argentino no quiere.

Néstor Kerner

nakerner@hotmail.com

“Plan platita”

Qué pasaría si en el domicilio de Sergio Massa apareciera de golpe, sin avisar, un pariente suyo mientras el dueño de casa se encuentra de viaje, y ese familiar encontrara una tarjeta de crédito del dueño de casa habilitada para su uso sobre una mesa. Nadie pensaría que sería correcto que este señor decidiera, sin consultar al titular de la tarjeta, la compra de televisores, heladeras y electrodomésticos varios para su familia. Su limitado argumento sería: “Total, todo queda en casa”. Esa sería la explicación más simple y directa de la descripción del “plan platita” ofrecido por el actual ministro de Economía y candidato a presidente de los argentinos.

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Mala praxis jurídica

Un edificio que se derrumba por un mal cálculo de ingeniería o un paciente que pierde la vida por una intervención inadecuada del médico responsable son actos que seguramente merecerán un juicio por mala praxis al profesional interviniente. Me pregunto si un juez que deja libre a delincuentes que reinciden inmediatamente en el delito, y muchas veces producen la muerte de ciudadanos absolutamente indefensos, no debería estar sujeto a un juicio semejante. Cada vez que detienen a alguien vinculado con un robo, un secuestro, una violación, una muerte, etc., el sujeto tiene una abultada cantidad de antecedentes. La pregunta elemental es: ¿por qué estaba libre? Poner los derechos de los delincuentes por encima de los ciudadanos honestos es lisa y llanamente una actitud criminal, que no debería pasarse por alto. La responsabilidad de los jueces por sus actos realizados con negligencia deben ser pasibles de juzgarse como mala praxis y castigarse con penas acordes con el daño causado por su mala decisión.

Ricardo Commenge

DNI 10.897.651

Presupuesto 2024

En medio de la escalada inflacionaria se presentará en el Congreso el presupuesto nacional 2024. Jacques Rueff, el artífice de la recuperación económica de Francia, opinaba que “en régimen inflacionista la votación del presupuesto es solo una farsa”.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Dos democracias

Se habla de que la democracia está en peligro si Javier Milei llega a la presidencia. Seguramente los que sostienen esto se refieren a “su” democracia, la democracia que permite jubilaciones de privilegio cuando se habla de la distribución de la riqueza; la democracia de los motochorros que todos los días matan inocentes; la democracia de una hiperinflación disfrazada de ajuste; la democracia de hospitales y escuelas-galpón que son depósitos de chicos y enfermos; la democracia de la eterna protesta para mantener a los que no trabajan. El modelo democrático kirchnerista ya dejó muchos pobres y muertos. Yo quiero “la otra” democracia, la de un país donde la gente viva de su trabajo y donde el que delinque vaya preso. Si hay que “derogar” una democracia por otra, me quedo con la “mía”, que seguramente es más productiva en todo sentido.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Chupópteros

En tiempos en que la sociedad argentina sufre las consecuencias de un abuso emocional de destructiva intensidad se tiende a usar eufemismos para atemperar los golpes de la realidad. Así, el amplio uso de la palabra ñoqui para denominar a los parásitos que pululan en el Gobierno para vivir a costa de los habitantes. El vocablo, que define a un tipo de pasta, tiene connotaciones simpáticas, caseras, familiares. Pero el término que figura en nuestro idioma para nombrar a estos sujetos y que así figura en el Diccionario de la RAE es el de chupóptero. Propongo que se divulgue su uso, sonora y descriptivamente mucho más elocuente para denominar precisamente a la “persona que sin prestar servicios efectivos percibe uno o más sueldos”.

Eduardo J. Padilla Quirno

CI 5.937.621

Agravios al Santo Padre

La doctrina social de la Iglesia no es una carga, sino un verdadero regalo de Dios a la humanidad, porque la ilumina, guiada por el Espíritu Santo, sobre los correctos principios en la formulación de las leyes que deben regir las relaciones políticas, económicas y sociales, muchas veces difíciles de alcanzar al quedar los conflictos por las luchas de poder y la escasez de bienes a la merced de las pasiones, que nublan la inteligencia y endurecen el corazón humano. Por ello, a lo largo de la historia, las enseñanzas de la Iglesia han sido una fuente de gran inspiración para todos los hombres, con independencia de sus creencias, no sin dejar de recibir acusaciones extremas, en cuya raíz subyace un escepticismo acerca de su idoneidad para comprender lo que toca a las realidades más temporales e inmediatas del hombre. Por esa incomprensión el Santo Padre ha sido objeto de agravios con términos o insultos que exceden la mera discrepancia de opinión, que la Corporación de Abogados Católicos rechaza enérgicamente por contrarios al respeto debido e inadecuados para alcanzar la unidad y la paz social. Nunca debe ser vista como sospechosa la ayuda a los pobres por parte de ningún miembro de la Iglesia, de las otras confesiones religiosas, ni de las organizaciones sociales que no dan indicios de falta de sinceridad. Esa desconfianza impide el diálogo en la búsqueda de la equidad social –sin incurrir en dogmatismos puramente teóricos– a través del prudente equilibrio entre el mandato bíblico de ganar el pan con el sudor de la frente y el de cumplir con las obras de misericordia evangélica –como la de dar de comer al hambriento–, que vedan tanto el asistencialismo improductivo, siempre injusto hacia los que trabajan, como la indiferencia ante las necesidades del prójimo, en especial de los niños y de los impedidos para trabajar. Nadie puede quedar excluido de la caridad, nos recuerda la Oración por la Patria. Los hombres deben actuar en todos los campos con “la valentía de la libertad de los hijos de Dios” –según la feliz expresión de esa oración–, lo que no exime –todo lo contrario– de las obligaciones impositivas y laborales, ni justifica ganancias excesivas a través de prebendas o condiciones monopólicas, ni tampoco el abuso de la huelga o de la protesta por medio de la violencia. La Constitución nacional consagra la libertad individual y de comercio con los límites de la moral, el orden público y los derechos de terceros; la protección contra el despido arbitrario de los trabajadores, y los derechos de propiedad y defensa en juicio, incompatibles con la aplicación de multas, costas o intereses exorbitantes, que en lugar de proteger el trabajo multiplican los reclamos indebidos, con grave daño social al desalentar la creación de empleo.

Pedro J. M. Andereggen

Presidente de la Corporación de Abogados Católicos

Carlos J. Mosso

Secretario

Videocolonoscopías

Me preocupa el efecto que pueda tener en la gente las informaciones sobre la muerte de Débora Pérez Volpin, porque aleja a la gente de este maravilloso estudio incruento. Diariamente se hacen en la Argentina miles de videocolonoscopías con escasísimas lesiones y muertes prácticamente nulas. Aconsejo este estudio a partir de los 40 años cada 5 años. Es muy sencillo y previene un cáncer muy frecuente, el de colon.

Guillermo J. Malter Terrada

DNI 4.704.621

