Cartas de lectores: Trump y Venezuela, AFA, ideología peronista

Trump y Venezuela

Espantosas torturas y vejámenes a presos políticos por un usurpador que trampeó elecciones en las que perdió con holgura, un pueblo que sufría penurias, millones de exiliados y otras calamidades clamaban al cielo por una intervención. Como la ONU y la OEA miraron para otro lado, Trump tomó el toro por las astas y se lanzó, asumiendo el costo político de una maniobra que le trajo un profundo repudio de muchos países del mundo y hasta de algunos habitantes de su propio país. No lo aplaudo por otras cosas que hizo, algunas deplorables, pero por esto sí.

José Deym

deymjose@gmail.com

AFA

Los medios de prensa informan que el Sr. Luciano Pantano poseía una tarjeta corporativa con la que gastaba más de 50 millones de pesos por mes. El Estatuto de la AFA, en el punto I. Art. 2 Inc. F, expresa entre otros aspectos, “impedir la corrupción”. Es desconcertante como funciona esa institución, y que los clubes asociados y con dificultades económicas estén en silencio.

Lucas Castro

lmcastro1947@gmail.com

Ideología peronista

Reencontrarme con la película 1984 me permitió comprobar que la advertencia de George Orwell mantiene una vigencia abrumadora. Orwell nos alertó sobre la subordinación de la verdad y la disolución del individuo ante el relato oficial. Al contrastar estas ideas con nuestra propia historia, resulta inevitable notar coincidencias inquietantes en la lógica discursiva del peronismo. Cuando la conducción política se basa en hacer creer al ciudadano que actúa por voluntad propia mientras se lo encuadra en la obediencia, la libertad deja de ser un derecho para transformarse en una concesión. Orwell demostró que el control más eficaz es aquel que logra que las personas amen y deseen su sometimiento. En este contexto, la construcción del enemigo interno y el culto al líder mutan la distopía en una amenaza real. Juan Domingo Perón nos propone en La comunidad organizada (1974, cap. XXII) que la libertad consiste en “hacer lo que se debe”, una premisa que complementa en Conducción política al explicar que el arte de conducir consiste en lograr que el hombre haga por su voluntad lo que el líder quiere, dejando entender que la libertad solo se alcanza mediante la obediencia. Es el peligro de naturalizar lenguajes que, bajo la máscara de defender a un abstracto “pueblo”, terminan anulando la libertad real de toda una Nación.

José María Condomí Alcorta

jmcondomialcorta@gmail.com

Hipocresía

Como consecuencia del certero operativo policial del Presidente Trump y el encarcelamiento del tirano Maduro, hemos escuchado y leído todo tipo de comentarios en todos los medios, de políticos, periodistas , empresarios etc.., centrados en los horrores que ha vivido Venezuela en los últimos veinticinco años. Asesinatos, torturas, secuestros, justicia inexistente, robos a mansalva, alrededor de mil presos políticos y un largo etcétera. A estos censores les recordamos que aquí en la Argentina se sembró un terror similar o más grave en los años 70 provocado por la mayor invasión del terrorismo marxista en la región. A esto respondieron las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y cumpliendo órdenes del gobierno democrático de entonces, derrotaron al enemigo en una guerra cruenta. A estos hombres que defendieron al Estado e impidieron que nuestro país hoy fuera peor que Venezuela, el mismo Estado, mediante una justicia infame los persigue sin piedad. Como consecuencia de esta venganza, y fruto del más gigantesco prevaricato de la historia se encarcelaron a más de 2800 presos políticos de los cuales se registran hasta hoy 970 muertos en cautiverio. La hipocresía de la mayor parte de los comentaristas, mira la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Alberto Solanet

asolanet@estudiosolanet.com.ar

Despotismos municipales

Los comentarios del diputado Nahuel Sotelo sobre los Concejos Deliberantes de la provincia de Buenos Aires describen a la perfección el caso de San Lorenzo, en Salta Capital. Un Concejo Deliberante que hasta el 10 de diciembre de 2025 sesionaba a puertas cerradas, no publicaba ordenanzas, ni siquiera generaba una nómina anual de Ordenanzas y Resoluciones, y ante pedidos de información pública, brindaba respuestas completamente evasivas. Investigan ahora presuntas firmas falsificadas y ordenanzas cajoneadas. Todo bajo gestión de un mismo concejal que ejerció la presidencia por más de 11 años. El Concejo Deliberante es al Municipio, lo que la Legislatura a la Provincia y lo que el Congreso a la Nación. Instituciones constitucionales, poderes republicanos cuya función principal es legislar. ¿Qué tan legítimo es un Poder Legislativo que no legisla ni cumple con la Legislación? ¿Qué tan legítimas son sus autoridades, si son quienes promueven tal anomia? El despotismo existe en nuestras mismas veredas, no hace falta citar al Castro-chavo-madurismo venezolano, hoy noticia. Aunque con distinta escala y alcance, la tiranía es también moneda corriente en nuestros municipios.

David San Román

Excandidato a concejal, San Lorenzo, Salta Capital

davidsanroman.ar@gmail.com

Necochea desconectada

Necochea es el puerto cerealero al sur de la provincia de Buenos Aires que está considerado entre los tres mas importantes del del país, juntamente con Rosario y Bahia Blanca, por donde se exportan nuestras riquezas del agro. En verano sus bellísimas playas convocan a miles de turistas que disfrutan de sus aguas y sus bellezas aledañas. Sin embargo, Necochea tiene una estación de tren construida hace mas de cien años, pero el tren no llega desde que una inundación se llevó el puente sobre el rio Quequén, y y tampoco tiene conexión aérea aunque posee un aeropuerto importante ubicado a solo trece kilómetros del centro, aeropuerto que debería ser puesto en valor y que convoque líneas aéreas, como ocurrió alguna vez. Las autoridades y fuerzas vivas deberían tomar cartas en el tema, buscando soluciones al respecto y devolver a esta importante ciudad los beneficios de una virtuosa conexión ferroviaria y aérea.

Pedro Sylvester

opinion2m@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

