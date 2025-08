Cartas de lectores: Una burla a la democracia, engaño, imperdonable

Carta de la semana

Una burla a la democracia

Las candidaturas mal llamadas “testimoniales” no deberían permitirse desde ningún punto de vista. Son, en esencia, una forma de fraude electoral. Implican un reconocimiento tácito del desprecio hacia la ciudadanía, a la que se subestima con total impunidad. Presentarse como candidato sin ninguna intención de asumir el cargo es hacer del acto eleccionario una comedia, vaciarlo de contenido y manipular la voluntad popular con fines mezquinos.

Nuestro sistema electoral necesita con urgencia una reforma profunda si aspiramos a dar un salto de calidad institucional. De lo contrario, seguiremos aceptando esta decadencia, orquestada por impresentables que se burlan de los votantes sin consecuencias.

Enrique T. Vidal Bazterrica

Engaño

En la Argentina el “candidato testimonial” es aquel que aunque figure su nombre en la boleta no tiene intención de asumir el cargo. En el mundo la palabra “testimonial” significa cierto, legítimo, auténtico, verídico, todos los adjetivos que nos quieren hacer creer que son nuestros políticos, pero que luego de votarlos demuestran que es mentira. Deberían utilizar un “antónimo”, porque el candidato testimonial es incierto, ilegítimo, falso y mentiroso. Nosotros, el pueblo, no debemos permitir que nos sigan engañando. Porque seguiremos viendo cómo en las sesiones de diputados la vulgaridad y la falta de ideas es reemplazada por insultos y palabrotas. Debemos exigir que solo los mejores ocupen esos lugares.

Jorge Robbio Campos

Imperdonable

La soberbia, el ego y el afán de un poder absoluto hacen que el Gobierno se niegue a pactar un acuerdo con muchos sectores políticos que, sin su apoyo, hoy no estaría en la Casa Rosada. Les recuerdo al señor Presidente, a su hermana y a Santiago Caputo un dicho que pinta de lleno al partido que gobernó al país durante tantos años: “Los peronistas son como los gatos, parece que se pelean pero en realidad se aparean”. ¡Se están reproduciendo! Sería imperdonable una regresión al pasado.

Juan Bautista Garona

Elecciones más seguidas

Propongo que haya elecciones cada 12 o 18 meses, así se inauguran obras cajoneadas como la pavimentación de las avenidas Constituyentes y Directorio, en Tortuguitas (unos 1,5/2 km), obra comenzada hace 2 años y terminada hace muchos meses, pero sin habilitar. Desde entonces, el tránsito debe desviarse, las paradas de colectivo no se respetan. Un gran inconveniente para los vecinos de la zona. Es un caos. ¡Oh sorpresa! Aparecieron barrenderos, jardineros, están pintando las señales... muy sospechoso... ¿quién vendrá a inaugurar justo antes de las elecciones?

Mónica Perriard

Gracias, Presidente

Querido señor Presidente: cuántas cosas para agradecerles a usted y su equipo entero. Haber combatido la inflación, hacer desaparecer a los gerentes de la pobreza y permitir la libre circulación por nuestras calles son maravillas que vienen sucediendo. Por favor, argentinos valoremos y agradezcamos lo que estamos viviendo. Solamente le pido una sola cosa, cuide su forma de hablar, lo necesitamos. Es importante la forma para ser escuchado. Gracias por todo lo que trabajan y las horas de desvelo que tienen. Han logrado maravillas. Rezo por ustedes y su vocación de servicio. Puedo decirles que vivo esperanzada. Gracias, gracias, gracias.

María Bénard de Acuña

Falsas denuncias

El caso de Tomás Ghisoni y el accionar de mucho funcionarios y abogados, por lo general enmarañados en una perspectiva de género militante, han destapado una realidad maliciosamente ocultada durante los gobiernos kirchneristas, que por todos los medios intentó dividir a la sociedad argentina. “Falsas denuncias” y “falsa memoria” han arruinado muchas vidas. Porque perder contacto con un hijo por esas denuncias te lleva a afrontar un dolor similar a su muerte. Es como si te cortaran un brazo sin anestesia; el cuerpo se desangra y el brazo desmembrado, que es el hijo, también es condenado al dolor. Es un crimen aberrante que cuenta como cómplice a la Justicia por inacción, impericia y falta de sensibilidad. ¿No sería posible que ante demandas de violencia familiar o de abuso sexual la Justicia sometiera a tests psicológicos o pericias psiquiátricas al denunciante antes de dar curso a acusaciones de este tipo?

Pablo Gay

¿La Feliz?

La ciudad de Mar del Plata tuvo su época de esplendor, otrora se la llamaba merecidamente “La Feliz”. Hoy las cosas han cambiado mucho. Se ha convertido en una ciudad absolutamente insegura donde los delincuentes deambulan libremente con total impunidad. No hay barrios que estén exentos de todo tipo de delitos. Vivimos momentos de inseguridad nunca vistos.

Personalmente he sufrido todas las formas posibles de robos.

El miércoles pasado, en la calle más importante del barrio (Stella Maris) donde vivo, a las 18.30, robaron un coche y la camioneta de un vecino. Señor intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, es hora de se haga cargo urgente de buscar una pronta solución a este flagelo. Para eso fue elegido.

Pedro C. Matteucci

Salidas en Ecoparque

El miércoles pasado estuve en el Ecoparque con mi nieta. Excelente la gente que te orienta y muy buenos los juegos “simuladores”. Pero las autoridades deberían repasar algunas cuestiones. Cuando quise irme, la única puerta abierta es la que da a Libertador. La mayoría de la gente que estaba debía tomar sus diferentes transportes en Plaza Italia, con lo cual hay que ir de una punta del predio a la otra. También fue muy fea la salida, ya que hay molinetes y se hace muy lenta. La gente no sabía qué pasaba que estaba tan frenada la salida. Deberían modificar esos temas; que se pueda salir por donde a uno le quede más cómodo.

Cecilia Patricia Blanco

Leer en el subte

A propósito de la polémica sobre el hábito de leer en el subte, creo que la respuesta más contundente la dio Oliverio Girondo hace más de un siglo al titular su primer libro “Veinte poemas para ser leídos en el tranvía”. Seguramente, hoy Girondo extendería con gusto su concepto a todos los medios de transporte público.

Claudio H. Sánchez

Daniel Divinsky

Hace años, poco después de la muerte de Daniel Rabinovich, llevé a mis hijos al teatro a que conocieran a Les Luthiers en vivo. Ellos lloraron de risa, yo solamente podía pensar en lo genial que era Rabinovich, y no pude ni sonreír. Creo que me pasaría lo mismo si veo una publicación nueva de Mafalda de otra editorial. Yo conocí a Mafalda gracias a Ediciones De La Flor. Para mí Mafalda es un librito sin pretensiones, con tendencia a deshojarse, y cuanto mas difícil de encontrar, mejor. La estrella era ella, no el libro. Quizás ahora venga de mejor calidad, y tenga más exposición (y muchos chicos van a conocerla gracias a las nuevas ediciones), pero para mí no va a ser lo mismo.

Gracias, don Divinsky

Pablo A. Kalnay

Un espíritu imbatible

“Disfrutá el momento. Sentí la piel de gallina cuando alguien te dice algo y te llega al corazón”, dijo Alejandra “Locomotora” Oliveras en un reportaje. Su espíritu optimista y positivo fue la antítesis de una infancia y una adolescencia duras y sufridas, marcadas por una maternidad precoz y la violencia de género. Y esta fue su mejor enseñanza: las flores más hermosas pueden crecer en los lugares más marginales y olvidados de Dios. La oscuridad le llegó a sus 47 años, pero su luz seguirá estando presente en el corazón de todos los que, aun sin gustarnos el boxeo, fuimos bendecidos por su optimismo a prueba de balas. Como muchos otros seres de luz desconocidos que han fallecido, la sensación de injusticia que queda flotando en las almas buenas es tan intensa como fue el paso de ellos por este plano, tan efímero y muchas veces tan cruel.

Querida Alejandra, muchos nos quedamos sin poder abrazarte y decirte gracias, pero tu soplo de vida seguirá moviendo montañas. A pesar de la adversidad y las injusticias. Que descanses en paz.

Andrés Salinero

DNI 16.260.242