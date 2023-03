Cartas de lectores: Violencia política, ira, dualidad

escuchar

Violencia política

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, acusó al campo de haber iniciado en 2008 la violencia política en el país. O el señor Rossi es muy joven, cosa que por su aspecto no lo creo, o padece de un serio caso de amnesia selectiva. Le recuerdo al jefe de Gabinete algunas frases célebres de su líder espiritual arengadas en 1953, es decir, 55 años antes de la referida en Diputados: “Nos hemos ganado el derecho de reprimir violentamente”; “vamos a distribuir alambre de fardo para colgar a nuestros enemigos”; “cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos”; “a nuestros enemigos, ni justicia”. Y sigue la extensa lista.

Si esto no es violencia, le pido al señor Rossi una definición.

Juan Bautista Garona

Ira

A veces la ira, o las manifestaciones de la ira, los discursos verborrágicos exaltados, pueden ser en zonas de confort, zonas conocidas y muy transitadas, que carecen de contenidos transformadores.

La transformación estaría en otro lugar.

Marcelo Medylewski

Dualidad

No hace mucho tiempo Alberto Fernández visitó a Putin en el Kremlin y le manifestó su deseo de abrirle las puertas a Rusia para ingresar en América Latina. El miércoles se encontró con el presidente Biden y le expresó, según informó la prensa, su coincidencia en condenar a Rusia por su invasión de Ucrania. Me inquieta esa dualidad en la posición de Fernández. ¿Se olvidó de lo que le dijo a Putin? ¿O solo adopta posiciones para conformar a su interlocutor, aunque sean contradictorias?

Tal vez sea consecuencia de lo que se llama pragmatismo.

Horacio Martín Doval

Bochornoso

Por asistir desde hace más de 55 años al Museo Isaac Fernández Blanco, nunca sospeché que allí, y con autorización del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se llevara a cabo la performance “Sirenas en jardines electrónicos”, que causa vergüenza y a la que ni siquiera me atrevo a calificar. Lamentablemente, ya el año pasado tuve oportunidad de ver expresiones cinematográficas y teatrales con igual tesitura en el mismo lugar y esta situación se viene repitiendo en distintos espacios públicos pertenecientes al gobierno porteño, de lo cual deduzco que es una directriz asumida por las máximas autoridades locales y no del propio museo. Como contribuyente, espero que nuestros impuestos dejen de tener como destino contratar obras como la señalada, más aún, en un ámbito cuya entrada es gratuita y libre para todas las edades. Esto no admite consenso, hay diferencias que son inaceptables y más como en este caso, donde entre otros valores que han sido agraviados se bastardea el concepto de la pobreza y de la dignidad humana.

Horacio H. Savoia

Abandono en Recoleta

Soy una colombiana casada con un norteamericano, acabamos de regresar de un viaje de turismo a Buenos Aires. Allí pasamos una semana inolvidable, conociendo y disfrutando de esa encantadora ciudad, de su gente, su comida, sus espectáculos, etc. Quiero hacer una crítica constructiva que se refiere al Cementerio de la Recoleta, destino incluido en la mayoría de los paquetes turísticos. A excepción de la entrada, nos encontramos con un escenario digno de una película de terror, que nos impactó por el descuido que se observa paseando por las zonas comunes, a saber: 1) telarañas gigantes en las partes exteriores de cientos de tumbas y mausoleos; 2) esculturas y figuras cubiertas de mugre y moho; 3) malezas colgando de las paredes; 4) ataúdes visibles, algunos de ellos con huecos de tamaño considerable en las tapas; 5) múltiples vidrios rotos, ausencia de puertas y/o ventanas, pedazos de rejas , etc.; 6) las entradas se deben pagar solo con tarjeta, no se recibe efectivo.

Al finalizar nuestra visita, hablamos con miembros del área administrativa, quienes nos manifestaron que ellos no podían tocar nada por ser tumbas o mausoleos privados. Al parecer, se dedican a recolectar el dinero, pero no se ve voluntad de hacer algo para mejorar. Sugiero que unan esfuerzos entre la administración del cementerio, el gobierno, los propietarios, los periódicos y la sociedad civil con el fin de dedicar parte del presupuesto al mantenimiento y recuperación del lugar y así devolverles la dignidad al lugar y a sus difuntos.

María Claudia Jiménez

La selección

Nuestra selección mayor de fútbol masculino, ahora primera en el ranking de la FIFA, más allá de poseer ya consagrados en 2022 al mejor jugador, al mejor arquero y al mejor entrenador del mundo, nos han hecho invariablemente llorar de alegría en los últimos tiempos. El martes pasado, Lionel Scaloni explicó –con sus siempre cuidadosas palabras– que con su equipo técnico y los jugadores estudian previamente todos los partidos y tratan de resolverlos. Habría que agregar: hasta en sus mínimos detalles. A diferencia de la mayoría de los estamentos de nuestra variada dirigencia, que elige permanentemente discursear sobre el tema con variaciones titulado: “la culpa siempre la tiene el otro”, sin recordar que uno es lo que hace, no lo que dice.

Fernando Miranda

Cubículos

La ciudad de La Plata fue diseñada y edificada de modo tal que sus calles y veredas fueran amplias, cómodas para su circulación. Muchas ciudades de otros países no tuvieron ese privilegio. En ellas, los espacios para parroquianos de bares, restaurantes y otros negocios debieron extenderse hacia la calle, construyendo cubículos de chapa y plástico para albergarlos. Nuestra ciudad no los necesita. Además de ser estéticamente desagradables, improvisados, lúgubres, privan de espacio de tránsito y estacionamiento a la calle. Seguramente, como en otras ciudades, los propietarios de esos negocios proporcionarán pingües ganancias a las intendencias, o adonde se destinen, con impuestos o adjudicaciones con este fin. ¿Las normativas de nuestro municipio incluyen esos cubículos? Intendente Garro, La Plata no los necesita.

Raquel Saffores

