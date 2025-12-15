Cartas: Es ahora, fuero laboral, motochorros

Es ahora

Se termina el 2025 y como ya es costumbre en nuestro país, la corrupción ocupa el primer lugar. La obscenidad de lo que se está destapando en la AFA, supera con creces todo lo que ya conocíamos. Por otro lado, cuando parecía que la justicia se estaba poniendo de pie en la causa Cuadernos, empezaron las excusas inaceptables y terminamos con un zoom plagado de faltas de respeto y burlas de muchos de los acusados, que se hace intolerable. Uno comiendo, otro riéndose, otro con el torso semidesnudo, otro en la cama etc., etc. La causa más grande de corrupción de la historia de nuestro país tiene que ser presencial y con varias audiencias semanales. Por eso, aunque parezca una utopía, les pedimos a los que están investigando la corrupción de la AFA, que no les tiemble el pulso y que pronto podamos ver a los delincuentes tras las rejas. Por otro lado, al ver la contundencia de las pruebas que terminaron con la expresidenta presa con tobillera electrónica (otra burla para todo el pueblo argentino), les pedimos a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, integrantes del TOF 7, de la causa Cuadernos, que no sigan dilatando las cosas y que simplemente recuerden el alegato final del fiscal Diego Luciani, que todos aplaudimos de pie:Es ahora, es justicia o corrupción. Señores jueces, la decisión es de ustedes.

María Laura Gutiérrez

mlgutierrezdea@hotmail.com

Fuero laboral

La Asociación de Magistrados se equivoca al defender las actuaciones del fuero laboral nacional. Los montos de los fallos de los reclamos que a diario emiten las distintas salas del fuero laboral nacional son excesivos, arbitrarios y contradicen los principios emanados por la Suprema Corte de Justicia. Estos abusos que han permitido la creación de una industria del juicio laboral han causado un gran daño a empresas e instituciones, que han tenido en muchos casos que cerrar sus puertas. Además, son unas de las causas de la gran informalidad en el sector laboral de nuestro país debido a la contingencia laboral. La Asociación de Magistrados en lugar de declararse en estado de alerta debería examinar lo actuado por varias salas, mirar quienes fueron los verdaderos beneficiados de los montos de los juicios y quienes son los que promueven todas estas causas, algunas totalmente fabricadas.

Carlos E. Echagüe

DNI 11.986.456

Motochorros

Hace casi dos años mi vida cambio en un segundo, fui “ejecutado” de un tiro en el pecho a quemarropa en un intento de robo de motochorros saliendo del trabajo en la Panamericana, a pleno día, sin resistirme. Sobreviví de milagro. “Estoy de prestado”. Tendría que estar muerto. Desde entonces con un sentido de propósito feroz intento por todos los medios posibles que lo que sobreviví (y no soy un caso aislado) sirva para cambiar la tremenda situación de inseguridad que existe en el conurbano bonaerense, donde se involuciona a niveles insólitos, a los cuales la gente se acostumbra, resignándose y adaptándose de mil maneras a una realidad anómica y distópica, en la cual los que tienen libertad de acción son los delincuentes. Aclaro que no soy político, fui víctima, soy referente “involuntario” y hasta que las cosas no cambien no paro. La “batalla cultural” que enfrento tiene un costado moral atravesado por la ideología, las consignas disfuncionales tales como “robar es un trabajo, robar está justificado, la autoridad es el enemigo etcétera” necesitan ser contrarrestadas de forma urgente mediante acciones concretas. La justificación del delito por la ideología y la política potenciaron la sub cultura “motochorros”. Si los políticos roban ¿por qué ellos no? Total, no hay consecuencias. Hay mucho por hacer y muchas cosas se pueden lograr sin necesidad de recursos, solo voluntad política aplicada a la gestión. Es urgente empoderar a las fuerzas de seguridad, sin consignas demagógicas, marketing político ni ideologías, con responsabilidad, transparencia, seriedad y profesionalismo. Argentina se encuentra entre los países más peligrosos del mundo por robos violentos de motos y la modalidad motochorros se estaría replicando en otros países. ¿Dónde está el límite? ¿hasta cuándo?

Hay propuestas concretas de impacto inmediato, con la reforma del Código Penal únicamente no alcanza, necesitamos poder salir a la calle sin que sea una ruleta rusa. ¿Cuántos casos más tienen que suceder hasta que las autoridades nos reciban y pongan a la gente antes que a la política? La seguridad es demasiado importante para dejarla únicamente en manos de los políticos. No solo roban motos...nos roban la libertad, la pasión, la herramienta de trabajo y muchísimas veces, la vida

Ah.., los que me dispararon.. nunca los agarraron.

Ricardo Rivero Haedo (h)

DNI 24.313.883

Universidad AFA

La proliferación de universidades que propiciaron los gobiernos kirchnerista, denigraron la enseñanza superior con funestas consecuencias para la recuperación de nuestro país. Hoy, esta desnaturalización alcanza el grotesco llamado “Universidad de la AFA”, propiciado por un ente sospechado criminalmente y por añadidura, presume designando un “rector”, que el elegido acepta con un discurso colmado de sandeces. Ofenden y desprecian la inteligencia de los argentinos.

Roberto Cangiano

DNI 4.644.750

Entrenadores

En muchos clubes y barrios cerrados del país, los vecinos no pueden contratar, de manera particular, a entrenadores o profesores deportivos para utilizar instalaciones como canchas de tenis o fútbol, porque las administraciones temen juicios laborales iniciados por esos profesionales. Esto bloquea oportunidades de trabajo muy valiosas para cientos de preparadores físicos.Hoy la legislación hace que, aun cuando ambas partes quieran firmar acuerdos aclarando la relación y desligando al barrio, esos documentos no tengan validez. El resultado es absurdo: por evitar litigios, se prohíbe trabajar. Esta situación no solo perjudica el empleo: también limita el acceso al deporte, una de las herramientas más importantes para el cuidado de la salud física y mental. Así, proliferan canchas vacías en barrios que cuentan con infraestructura ociosa, simplemente porque no se permite contratar entrenadores. Sería bueno que la reforma laboral contemple esta problemática y brinde reglas claras para que vecinos y profesionales puedan vincularse sin que los barrios queden expuestos ni se pierdan fuentes de empleo.

Martín López Llovet

DNI 31.507.214

En la Red Facebook

La muerte de Héctor Alterio

“Deja un importante legado artístico, y sus hijos tan buenos actores. La primera película que vi de él fue La tregua, acompañado por actores muy jóvenes como Brandoni y Oscar Martínez”- Vilma Tumini

“¡Actorazo! Lo conocí en San Martín de los Andes, cuando grababan Alén, luz de luna”- Marta Romero