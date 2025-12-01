Cartas de lectores: Dos países, claudicación, red de autopistas

Dos países

No hay un único país. Son dos los países. ¿Irreconciliables? Hay un país trabajador y generoso y otro de “vivos” y acomodados (muy “solidarios” usando los dineros y bienes de los demás, nunca los propios) y los dos países atraviesan las distintas clases sociales. Existe quien se planta ante la discrecionalidad y muchos otros que por conveniencia y cobardía bajan la vista y miran hacia el costado. Un país que añora a Favaloro y otro que siempre va a festejar los goles hechos con la mano. El escándalo del fútbol no es una simple anécdota. Es el fiel reflejo de que hay no uno, sino dos países.

¿Irreconciliables?

Gustavo Nasswetter

DNI 7.869.181

Claudicación

En una nueva demostración de inmoralidad la AFA sancionó al presidente de Estudiantes de La Plata y a sus jugadores por no haber convalidado el grotesco título concedido graciosamente al club Rosario Central. Es la misma AFA que protege al presidente de otro club filmado mientras metía en su bolsillo una importante suma de dólares. Como abogado, deploro la actitud claudicante de los colegas que integran el Tribunal de disciplina de la desprestigiada Asociación del Fútbol Argentino.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Red de autopistas

Recientemente el gobierno posterga para el 2045 tener una red de autopistas seguras. ¡Una vergüenza! Todavía está vigente, con algunas actualizaciones, el Plan Laura para construir más de 10.000 km de rutas, sin peajes, financiadas por un impuesto a los combustibles, que serán fijados por especialistas y cuyos fondos no irían al estado sino a un fondo fiduciario controlado por economía y las provincias intervinientes. Dichos fondos sólo quedarán a disposición de las empresas constructoras al finalizar cada tramo. Conclusión; se reactivaría el empleo de las empresas, se reduciría el riesgo vial al tener autopistas modernas, inteligentes, banquinas seguras, eliminación de tramos peligrosos, reduciendo las muertes por accidentes, menores costos logísticos al disminuir tiempos de viajes. La financiación se debe ajustar según las necesidades de cada tramo por disminución vehicular. Existen muchas ventajas que no las estoy enumerando y estaríamos entrando de una manera rápida en tiempos modernos de utilización de transporte seguro para los viajantes y transportistas de nuestro vasto país.

Ingeniero Sturzenegger, esto es para usted.

Carlos Figueiras

DNI 4.283.754

Ministro de Defensa

Nombrar un militar como ministro de Defensa me produce cierta tranquilidad de que la seguridad del territorio va a estar en manos de alguien capacitado en su área y con la experiencia que viene desde abajo. Así deberían ser todos los cargos públicos altos. Después de todo uno quiere una maestra capacitada que enseñe a leer y a escribir a nuestros hijos, y no un militante, amigo o amante “de y para”, como han hechos los últimos gobiernos populistas con los resultados de fronteras avasalladas y no ciudadanos ni turistas entrando como perico por su casa.

Gustavo Gil

gustavogil@outlook.com

Vacunas

Parece increíble que en pleno siglo XXI haya alguien que se oponga a la vacunación necesaria y obligatoria. Bastaría con saber que en poco más de 100 años, la esperanza de vida al nacer aumentó de media unos 45 años. Y que ello en gran parte se debe a la evolución científica y a la creación de vacunas y su aplicación.

Jorge R. Vilaboa

jvilaboanovoa@gmail.com

Impunidad

La escena que presencié el viernes al mediodía volvió a poner en evidencia una conducta demasiado frecuente en nuestro país: la sensación de impunidad con la que muchos actores políticos se mueven en el espacio público. Un vehículo oficial estacionado en un área claramente prohibida, la advertencia reiterada de un agente que simplemente intentaba cumplir su función y la indiferencia total de quienes deberían ser los primeros en respetar las normas. Este tipo de episodios, aunque cotidianos, no deja de ser preocupante. Muestran cómo las reglas que rigen para la ciudadanía parecen flexibilizarse cuando se trata de figuras con poder. La falta de consecuencia ante estos comportamientos alimenta la percepción de que existe un doble estándar: uno para la población común y otro para quienes ocupan cargos públicos. Se trata de un gesto que, más allá de su aparente pequeñez, expresa una cultura de impunidad que debilita la confianza en las instituciones. Cuando las normas se ignoran sin repercusión alguna, el mensaje que se transmite es claro: las obligaciones no son las mismas para todos. Y esa desigualdad, en definitiva, deteriora la vida democrática.

Nélida María Contreras Ecker

DNI11.789.432

Estruendo

El jueves 27 de noviembre entre las 17 y las 23.30 horas la emblemática Plaza San Martín y su entorno edilicio fue sometido a un recital de música a niveles definitivamente dañinos a la salud por el evento Retiro Abierto. Fueron colocados en la plaza 25 baños químicos para una afluencia de público que no fue. Al hacer la denuncia me comentaron que el espectáculo estaba habilitado por el GCBA. No era necesario realizar un costoso y molesto evento costeado por los contribuyentes de la ciudad con el estruendo causado por un DJ y cantante, y que no aportó en lo más mínimo a fomentar la actividad en el barrio de Retiro.

Mario Raggio

ragnospines@hotmail.com